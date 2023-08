Veneto Classic 2022 oggi: orari domenica 16 ottobre, programma, canale tv, percorso, altimetria, favoriti

Ultimo appuntamento del calendario italiano per il ciclismo su strada: va a chiudersi la stagione con la Veneto Classic che è giunta alla sua seconda edizione. Andiamo a scoprire nel dettaglio programma, orari, palinsesto tv, percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO

Si inizierà con un tratto in costante falsopiano, poi al km 30 ci sarà la prima vera asperità di giornata, ovvero il Muro di Ca’ del Poggio (1150 metri al 12,3% di pendenza media). Si proseguirà con dei continui saliscendi fino a entrare nel circuito di La Rosina, tracciato di 12,6 km da ripetere per tre volte.

All’interno di questo circuito ci sarà appunto la salita di La Rosina (2,1 km al 6,5%), asperità che servirà per mettere fatica nelle gambe dei corridori. Si entrerà poi nel secondo circuito di giornata: 12,4 km da ripetere per tre volte con lo strappo in pavé de La Tisa (330 metri al 15,2%). La corsa continuerà poi con lo strappo in sterrato di Diesel Farm (1300 metri al 10,9%). Una volta superata quest’ultima difficoltà, mancheranno cinque chilometri all’arrivo di Bassano del Grappa che sarà in leggera salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 16 ottobre

Orario di partenza: 11:40

Orario previsto d’arrivo: 15:47-16:11

Diretta tv: RaiSport+HD a partire dalle 14:45

Diretta streaming: GCN, Eurosport Player e Discovery+ a partire dalle 14:20; RaiPlay a partire dalle 14:45

FAVORITI

UAE Emirates che vuole chiudere una stagione super con un’altra vittoria: il più atteso è nuovamente Matteo Trentin, già vincitore al Giro del Veneto, ma occhio anche a Davide Formolo e Diego Ulissi. Occhio anche a Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech) e al campione tricolore Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè). Tra gli stranieri da tenere d’occhio Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team) e Jay Vine (Alpecin-Deceuninck).

Foto: Lapresse