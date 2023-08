Veneto Classic 2022: la stagione si chiude con la vittoria di Marc Hirschi. Secondo Formolo, terzo Conci

Secondo nel 2021, arriva il riscatto l’anno dopo per Marc Hirschi: nella corsa che chiude la stagione, la Veneto Classic, è lo svizzero ad imporsi sul traguardo di Bassano del Grappa.

Cinque uomini all’attacco nella prima fase di gara: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Il gruppo non ha concesso troppo spazio, lasciando circa 4′ come vantaggio massimo.

UAE Emirates protagonista con Davide Formolo nella seconda parte di gara: proprio il trentino è andato a raggiungere la fuga di giornata, poi è stata la volta di Matteo Trentin e Marc Hirschi, con la squadra emiratina che a ripetizione è andata all’attacco.

Il tutto però si è deciso sul finale: sullo strappo in sterrato di Diesel Farm il plotoncino al comando si è ricompattato e la prima azione è stata quella di Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). Hirschi e Formolo sono riusciti a riportarsi sull’azzurro e, sfruttando la superiorità, hanno messo in mezzo l’ex Gazprom: l’attacco giusto è stato quello di Hirschi che è andato via in solitaria.

Formolo ha staccato Conci ed è andato ad esultare per la doppietta, con due italiani in seconda e terza piazza. Quarto Stefano Oldani, poi Matteo Trentin.

Foto: Lapresse