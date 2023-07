Quando correrà Filippo Ganna dopo il Record dell’Ora? Mondiale su pista per nuovi ori: tutte le date

Filippo Ganna ha portato il Record dell’Ora in una nuova dimensione, completando 56,792 chilometri nei sessanta minuti pedalati sul Velodromo di Grenchen. L’ex Campione del Mondo a cronometro è stato semplicemente maiuscolo in terra elvetica e ha asfaltato il precedente di 55,548 siglato dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto. Il piemontese si è scatenato in sella alla sua bicicletta Pinarello e ha siglato anche la miglior prestazione umana della storia, liquidando il 56,365 km di Chris Boardman datato 1996.

Quando tornerà in gara Filippo Ganna dopo aver firmato il Record dell’Ora? Filippo Ganna tornerà in gara in occasione dei Mondiali 2022 di ciclismo su pista, che andranno in scena a Saint-Quentin-En-Yvelines (alle porte di Parigi, Francia) dal 12 al 16 ottobre. Il Campione Olimpico dell’inseguimento a squadre esordirà proprio nella giornata di apertura, quando il quartetto sarà impegnato nelle qualificazioni e nel primo turno. La finale è in programma giovedì 13 ottobre nella sessione serale, quando gli azzurri cercheranno di difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno dopo l’apoteosi di Tokyo.

Filippo Ganna ha vinto anche cinque titoli mondiali nell’inseguimento individuale e vuole riscattare la delusione dello scorso anno, quando si dovette accontentare della medaglia di bronzo. L’azzurro ci riproverà venerdì 14 ottobre, quando sono in programma qualificazioni e finali per le medaglie. Appare difficile abbattere il muro dei 4 minuti sui quattro chilometri e andare a intaccare il record del mondo dello statunitense Ashton Lambie, ovvero il 3’59″930 corso lo scorso anno in altura. Per le prossime gare su strada bisognerà invece aspettare il 2023, la stagione si chiuderà la prossima settimana.

Foto: Sanson LivePhotoSport