LIVE Veneto Classic 2022 in DIRETTA: March Hirschi si impone davanti a Davide Formolo

16.32 Termina con questa corsa la stagione professionistica internazionale di ciclismo su strada.

16.29 Questa la top ten finale:

Rnk Rider Team UCI Pnt Time 1 HIRSCHI Marc SUI UAE Team Emirates 125 75 4:39:54 2 FORMOLO Davide ITA UAE Team Emirates 85 55 0:10 3 CONCI Nicola ITA Alpecin-Deceuninck 70 40 0:29 4 OLDANI Stefano ITA Alpecin-Deceuninck 60 32 0:33 5 TRENTIN Matteo ITA UAE Team Emirates 50 28 ,, 6 VACEK Mathias CZE Trek – Segafredo 40 24 ,, 7 BUSATTO Francesco ITA General Store – Essegibi – F.Lli Curia 35 20 ,, 8 ROCHAS Rémy FRA Cofidis 30 18 ,, 9 KRON Andreas DEN Lotto Soudal 25 16 0:38 10 ULISSI Diego ITA UAE Team Emirates 20 14 0:42

16.26 È stata una corsa emozionante e ricca di colpi di scena. Alla fine Marc Hirschi, uscito dal gruppo insieme al compagno di squadra Davide Formolo e a Nicola Conci sullo strappo in sterrato di Diesel Farm, è riuscito a fare la differenza in discesa e ha poi mantenuto il vantaggio fino all’arrivo. Ottima prestazione di Formolo, che nel finale ha staccato Conci e ha poi chiuso al secondo posto.

16.26 Ben tre dunque i corridori della UAE Team Emirates nelle prime cinque posizioni. Grandissima prova della squadra emiratina.

16.25 Quarto Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) e quinto Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

16.24 Secondo un ottimo Davide Formolo (UAE Team Emirates) e terzo Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck).

16.24 LO SVIZZERO MARC HIRSCHI VINCE LA VENETO CLASSIC 2022! Quarta vittoria stagionale per lo svizzero.

16.24 200 metri al traguardo!

16.24 Il nativo di Ittigen si avvicina sempre più al successo.

16.23 Ultimo chilometro per Marc Hirschi! Davide Formolo è ancora a 9”.

16.22 2 km all’arrivo!

16.22 Ora sale a 9” il vantaggio dello svizzero.

16.22 3 km al traguardo!

16.21 Hirschi ha soltanto 6” di vantaggio su Formolo. Conci intanto è precipitato a 30”.

16.20 7” il ritardo di Formolo. Attenzione al veronese.

16.20 Conci ora non ce la fa più.

16.19 Pazzesco! Grande accelerata di Formolo sullo strappo. Conci non segue il connazionale.

16.19 Hirschi ha ora 15” di vantaggio!

16.19 Ovviamente Davide Formolo non sta tirando. Grande sforzo dunque per Conci.

16.19 Tra 2 km ci sarà un altro piccolo strappo.

16.18 6 km al traguardo.

16.17 Il secondo gruppo degli inseguitori è segnalato a 24” dalla testa della corsa.

16.16 8” di vantaggio per Hirschi.

16.15 Marc Hirschi allunga in discesa!

16.14 Il primo inseguitore è un corridore della Lotto Soudal, distante 13”.

16.14 Formolo e Hirschi possono ora giocare di squadra.

16.13 Bravo Marc Hirschi (UAE Team Emirates) che riesce a rientrare su Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). C’è dunque un terzetto al comando.

16.12 Hirschi è a pochi metri dal duo di testa.

16.11 Questo strappo è durissimo. Ci sono corridori dappertutto.

16.10 10 km all’arrivo!

16.09 Rientra un ottimo Davide Formolo.

16.09 Conci ancora avanti, Formolo ha saltato Hirschi e si trova ora a pochi metri dal connazionale.

16.08 Nicola Conci prova ad andarsene da solo! Hirschi e Formolo al suo inseguimento.

16.08 Inizia la salita di Diesel Farm!

16.06 Si scollinerà quando mancheranno 9 km al traguardo di Bassano del Grappa.

16.05 Ricordiamo che tra poco ci sarà lo strappo in sterrato di Diesel Farm (1300 metri al 10,9% con punte al 18%).

16.04 Subito ripreso il vincitore del Giro del Veneto 2022.

16.03 Parte Matteo Trentin!

16.01 C’è anche il campione italiano Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè).

16.00 Ritornano in gruppo altri uomini! Sono in circa 25 ora davanti.

15.59 Rientrano ora altri quattro corridori.

15.58 Trentin raggiunge la testa della corsa. Con lui anche Mathias Vacek e Andreas Kron.

15.58 L’azzurro della UAE Team Emirates sta per rientrare sui sei di testa.

15.58 Dietro si muove Matteo Trentin!

15.57 Comincia per l’ultima volta lo strappo de La Tisa!

15.56 Lopez non è presente nel gruppo degli inseguitori. Il colombiano non è riuscito a rientrare dopo la caduta.

15.56 20 km all’arrivo!

15.55 Attenzione: sta per cominciare il terzo passaggio sul muro in pavé de La Tisa.

15.53 Gli inseguitori hanno rimontato qualche secondo. In questo gruppetto ci sono una ventina di corridori.

15.50 17” di vantaggio per i sei di testa. Dietro Matteo Trentin sta cercando di infastidire ogni tentativo di rimonta.

15.48 Quattro corridori rientrano sulla testa della corsa. Si tratta di Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), Remy Rochas (Cofidis) e Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck).

15.46 Molta confusione ora in gruppo. Provano a scappare l’azzurro Davide Formolo (UAE Team Emirates) e il belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal).

15.44 Da dietro stanno cercando di rientrare alcuni corridori in questo tratto di pianura prima del terzo e ultimo passaggio sul muro de La Tisa.

15.42 Circa una ventina i corridori presenti nel gruppo di testa.

15.41 È finito lo strappo e davanti sono rimasti in pochi corridori.

15.40 Gruppo sempre più diviso!

15.39 Risponde Stefano Oldani che si porta in prima posizione.

15.38 Matteo Trentin prova ad allungare insieme a Marc Hirschi.

15.39 Inizia per la seconda volta lo strappo in pavé de La Tisa!

15.37 I compagni di squadra di Lopez si sono fermati per aiutare il loro compagno. Vedremo ora se il colombiano riuscirà a tornare in gruppo.

15.37 È Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team) il corridore che è finito a terra! Il gruppo si è spezzato e ora sono soltanto in una trentina davanti.

15.36 Caduta in gruppo!

15.36 Arrivano ora anche la EOLO-Kometa e la Alpecin-Deceuninck a tirare.

15.35 UAE Team Emirates in grande forma. Ci sono cinque corridori della squadra emiratina in testa al gruppo.

15.34 35 km all’arrivo. Si entra nella fase calda della corsa.

15.32 Ripresi Michael Belleri (Biesse Carrera), Nils Brun (Tudor) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Il gruppo è dunque ora compatto.

15.29 Solo 10” per i battistrada.

15.27 Il gruppo è segnalato a 20” dai tre di testa.

15.26 Il gruppo ha perso tantissimi elementi. Sono circa in una quarantina adesso all’inseguimento della testa della corsa.

15.25 Belleri e Brun raggiungono Zurlo. Sono dunque in tre ora davanti.

15.25 Rientrano diversi corridori su Davide Formolo e gli altri.

15.24 Nel frattempo è rimasto davanti da solo Matteo Zurlo. Belleri e Brun inseguono.

15.23 Accelerazione di Davide Formolo! Restano con lui Matteo Trentin e due corridori dell’Astana. Ripreso Abrahamsen.

15.23 Il gruppo ha recuperato tantissimo! È ora di soltanto 30” il ritardo dai fuggitivi.

15.23 Forcing della UAE Team Emirates in gruppo!

15.23 Questo muro fa paura. Grande sforzo per i corridori.

15.22 Comincia lo strappo. Si stacca subito Abrahamsen.

15.19 Sta per iniziare lo strappo in pavé de La Tisa. 1’30” il vantaggio dei 4 battistrada.

15.16 Questi dunque gli uomini al comando: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

15.14 Jonas Abrahamsen è riuscito a riportarsi sulla testa della corsa. Viene invece ripreso ora dal gruppo Riccardo Tosin.

15.14 In ogni giro ci sarà lo strappo in pavé de La Tisa (330 metri al 15,2%).

15.11 Il secondo tracciato conta 12,4 km e andrà ripetuto per tre volte.

15.08 Ora un tratto in discesa e poi inizierà il secondo circuito di giornata.

15.05 È finita sia per i fuggitivi sia per il gruppo l’ultima scalata su La Rosina.

15.03 Il gruppo sta però recuperando tantissimo. 1’50” il ritardo dalla testa della corsa.

15.02 Sono rimasti dunque in tre davanti: Michael Belleri (Biesse Carrera), Nils Brun (Tudor) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

15.01 Perde le ruote dei primi anche Jonas Abrahamsen (Uno-X).

14.59 Si stacca Riccardo Tosin (General Store).

14.58 I battistrada hanno iniziato per l’ultima volta la salita di La Rosina (2,1km al 6,5%).

14.57 In testa al gruppo c’è sempre la UAE.

14.54 60 km all’arrivo.

14.51 Si è ritirato Alessandro De Marchi a causa di una caduta.

14.48 Il gruppo continua a guadagnare in questi ultimi chilometri. 2’20” adesso il ritardo dalla testa della corsa.

14.45 I battistrada hanno scollinato e ora sono in discesa.

14.45 Subito ripreso l’azzurro della Biesse Carrera.

14.42 Allunga Michael Belleri.

14.39 Ricomincia la salita di La Rosina (2,1km al 6,5%) per i fuggitivi.

14.36 In testa al gruppo c’è ora la UAE Team Emirates.

14.35 Questi gli uomini al comando: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

14.32 È sceso a 3’26” il vantaggio dei cinque battistrada.

14.29 Michael Belleri è stato il primo a scollinare sulla vetta di La Rosina. Dietro di lui Zurlo e Brun.

14.26 E ora anche il gruppo sta per arrivare in cima alla salita di La Rosina.

14.23 I fuggitivi scollinano sul secondo GPM di giornata.

14.20 I battistrada si avvicinano alla cima di La Rosina.

14.17 È ancora intorno ai 4’10” il vantaggio dei cinque uomini al comando della corsa.

14.14 90 km al traguardo.

14.11 I corridori stanno per entrare nel primo circuito di giornata. Tra pochi chilometri si affronterà per la prima volta la salita di La Rosina (2,1km al 6,5%).

14.08 Ricordiamo chi sono gli uomini in fuga: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

14.05 Nel frattempo è salito a 4’10” il vantaggio dei cinque battistrada.

14.02 Tra poco più di 10 km inizierà il primo circuito di giornata, quello di La Rosina. Questo tracciato conta 12,6 km e andrà ripetuto per tre volte.

13.59 Corridori che stanno per attraversare Bassano del Grappa, dove si tornerà per la linea del traguardo.

13.56 Media oraria che ora è inevitabilmente scesa ma rimane molto alta, intorno ai 47 km/h.

13.53 Per la quasi interezza del gruppo, questa rappresenta l’ultima corsa della stagione, per tutti è l’ultima corsa in Europa.

13.50 Ci si avvicina a metà gara ed all’ingresso nel circuito della Rosina.

13.47 Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) mantengono circa 3’30” di vantaggio sul gruppo.

13.44 Il vincitore dello scorso anno, Samuele Battistella, non è presente in corsa ma le carte azzurre non mancano. Da Matteo Trentin a Diego Ulissi, passando per Alessandro de Marci e Filippo Zana, sono in tanti a poterci provare in diversi modi.

13.41 A breve i battistrada si troveranno su un lungo tratto di discesa, prima molto ripida e tecnica, poi progressivamente più dolce, che li porterà nelle vicinanze del circuito della Rosina. Anello di 12,6 km con all’interno una salita da 2,1km al 6,5%.

13.38 Il vantaggio dei battistrada arriva ora a toccare i 3’30”.

13.35 Percorsi i primi 70 km, ne mancano 120 al traguardo di Bassano del Grappa.

13.32 Sempre vicino ai 3′ il vantaggio dei cinque battistrada: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.29 Nonostante non sia riconosciuto come salita ufficiale, il tratto che ora stanno affrontando i battistrada tira decisamente all’insù.

13.26 Il gruppo non lascia tanto spazio ai fuggitivi per ora, il distacco rimane stabile intorno ai 3′.

13.23 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il passaggio del gruppo sul suggestivo Muro di Ca’ del Poggio:

13.20 Lo scorso anno a trionfare su queste strade, alla prima edizione di questa corsa, fu Samuele Battistella. L’ex Campione del Mondo U23 riuscì a portare fino al traguardo uno splendido assolo di oltre 20 km.

13.17 Tratto di saliscendi ora da affrontare tanto per i battistrada quanto per il gruppo.

13.14 Ricordiamo la composizione della fuga: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.11 La corsa continua in modo piuttosto lineare. Mancano ancora circa 50 km all’ingresso del circuito della Rosina, dove la corsa potrebbe infiammarsi definitivamente.

13.08 Il gruppo ha lasciato andare la fuga ma rimane in sostanziale controllo. Il distacco ora è segnalato a 3’10”.

13.05 Zurlo e Belleri erano riusciti ad andare in fuga anche quattro giorni fa al Giro del Veneto.

13.02 Andatura elevatissima in questa prima fase di gara, la media oraria supera i 50 km/h.

12.59 La composizione della fuga: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Tre minuti per loro.

12.58 Lo svizzero Nils Brun (Tudor) si è fatto invece notare al Giro di Romandia, in cui è arrivato quarto nella classifica GPM. Per lui due fughe senza successo, nella terza e nella quinta tappa.

12.55 Il più conosciuto della fuga è sicuramente Jonas Abrahamsen (Uno-X): il norvegese ha vestito la maglia di leader dopo la seconda tappa del Giro di Polonia, poiché andò all’attacco nelle prime due giornate e si prese il primo posto grazie agli abbuoni. Una gioia effimera, poiché perse il simbolo del primato già il giorno dopo per poi ritirarsi alla quarta tappa.

12.52 Più in sordina invece Riccardo Tosin (General Store), che lo scorso anno è stato stagista alla Vini Zabù; il suo 2022 è stato fino ad ora avaro di risultati.

12.49 Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) si è fatto notare nelle ultime settimane: al Giro della Regione Friuli Venezia Giulia ha chiuso al quarto posto, mentre si è preso un soddisfacente decimo posto alla Serenissima Gravel.

12.46 Michael Belleri (Biesse Carrera) è colui che ha acceso la miccia della fuga. Il mese scorso si è portato a casa la gara dilettantistica della Targa Libero Ferrario, arrivata all’edizione numero 87. Mercoledì ha partecipato anche al Giro del Veneto, chiudendo al trentasettesimo posto a 1’18” dal vincitore Matteo Trentin.

12.43 Riepiloghiamo dunque la composizione della fuga: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) hanno 3′ sul gruppo principale dopo 40 chilometri percorsi.

12.40 Il gruppo ha lasciato fare, scollinando a 2′ di margine. I cinque in avanscoperta si sono compattati.

12.37 Superato il Ca’ del Poggio! Belleri svetta da solo con 16” su Abrahamsen e 20” su Brun, raggiunto anche da Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

12.34 C’è un primo attacco! Michael Belleri (Biesse Carrera) prova ad andarsene da solo, seguito da Jonas Abrahamsen (Uno-X) e Nils Brun (Tudor).

12.31 La Veneto Classic è arrivata quest’anno alla sua seconda edizione. Lo scorso anno fu Samuele Battistella ad imporsi.

12.28 E al momento ancora nessuno è riuscito ad evadere dal gruppo.

12.24 Poco più di 5 chilometri al muro di Ca’ del Poggio.

12.21 Altri tentativi di fuga intanto.

12.18 Ancora gruppo compatto dopo 22 chilometri.

12.14 Andando avanti, la giornata sta decisamente migliorando. Molto sole adesso sulla corsa.

12.11 Sempre più vicini allo strappo di Ca’ del Poggio, prima difficoltà altimetrica della corsa.

12.08 Dopo 15 chilometri, in 9 hanno provato ad avvantaggiarsi, ma il gruppo ha annullato subito il tentativo.

12.05 Come si vede dal video, dopo il circuito di La Rosina c’è quello comprendente il muro della Tisa; ai -6 dal traguardo c’è l’ascesa della Diesel Farm, con tratto iniziale sterrato, poi lo strappetto di Contrà Soarda che termina all’ultimo chilometro.

12.02 La panoramica completa del percorso:

@VenetoClassic 2022 ???? ???? Treviso

???? Bassano del Grappa ???? 197,6 km

⏰ 11.30 AM > 15.45 PM

⛰ La Rosina x3

⛰ La Tisa x3

11.59 Tornando al percorso, subito dopo la salita di Ca’ del Poggio ci sarà una lunga fase di saliscendi, entrando poi nel primo circuito di giornata che prevede la salita, abbastanza facile, di La Rosina.

11.56 Ritmo finora abbastanza tranquillo, cielo parzialmente nuvoloso sulla corsa.

11.54 Immagini dalla partenza della corsa:

11.51 A partire con il numero 1 è Matteo Trentin (UAE Team Emirates), con lui gli altri azzurri Diego Ulissi, Alessandro Covi e Davide Formolo. A completare la formazione emiratina lo svizzero Marc Hirschi ed il danese Kasper Andersen.

11.49 I primi 30 chilometri sono abbastanza facili, poi ci sarà la prima ascesa verso il muro di Ca’ del Poggio.

11.46 Sono in 112 ad aver preso il via in questa gara.

11.44 Partita la corsa!

11.43 Tra le altre cose, questa è l’ultima gara di Davide Rebellin (Work Service-Vitalcare-Dynatek), che chiude la sua interminabile carriera a 51 anni.

11.40 190 chilometri da Treviso a Bassano del Grappa per questa seconda edizione, con il gruppo che prenderà il via tra pochissimo.

11.38 Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Veneto Classic 2022.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Veneto Classic 2022, ultimo appuntamento del calendario italiano per il ciclismo su strada. La seconda edizione di questo evento prevede un percorso di 190 km da Treviso a Bassano del Grappa.

Si inizierà con un tratto in costante falsopiano, poi al km 30 ci sarà la prima vera asperità di giornata, ovvero il Muro di Ca’ del Poggio (1150 metri al 12,3% di pendenza media). Si proseguirà con dei continui saliscendi fino a entrare nel circuito di La Rosina, tracciato di 12,6 km da ripetere per tre volte.

All’interno di questo circuito ci sarà appunto la salita di La Rosina (2,1 km al 6,5%), asperità che servirà per mettere fatica nelle gambe dei corridori. Si entrerà poi nel secondo circuito di giornata: 12,4 km da ripetere per tre volte con lo strappo in pavé de La Tisa (330 metri al 15,2%). La corsa continuerà poi con lo strappo in sterrato di Diesel Farm (1300 metri al 10,9%). Una volta superata quest’ultima difficoltà, mancheranno cinque chilometri all’arrivo di Bassano del Grappa che sarà in leggera salita.

UAE Emirates che vuole chiudere una stagione super con un’altra vittoria: il più atteso è nuovamente Matteo Trentin, già vincitore al Giro del Veneto, ma occhio anche a Davide Formolo e Diego Ulissi. Occhio anche a Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech) e al campione tricolore Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè). Tra gli stranieri da tenere d’occhio Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team) e Jay Vine (Alpecin-Deceuninck).

Si comincia alle ore 11.40 con la partenza del gruppo da Treviso. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

