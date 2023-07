LIVE Passaro-Zhang 7-6 7-6, ATP Firenze 2022 in DIRETTA: il perugino passa il turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.06 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

23.03 Francesco Passaro vince dunque due tie-break e in 2 ore 2 minuti supera 7-6 7-6 il cinese Zhang e passa al secondo turno dell’ATP 250 di Firenze dove affronterà uno tra McDonald e Brooksby. 51% le prime messe in campo dall’azzurro con l’81% dei punti realizzati, 62% e 80% invece le percentuali del cinese. 1-5 gli ace, 76-79 i punti totali realizzati.

SUPER RISPOSTA DI PASSARO! L’AZZURRO PASSA IL TURNO!

7-6 ACE DI PASSARO! MATCH-POINT!

6-6 Gran prima sulla riga di Passaro.

5-6 Dritto in contropiede di Zhang, set-point.

5-5 Non passa la risposta con il dritto del perugino.

5-4 SPLENDIDA PALLA CORTA DI PASSARO!

4-4 Smash di Zhang.

4-3 Buona la prima di Passaro.

3-3 Dritto in avanzamento di Zhang.

3-2 Passa avanti ora Passaro.

2-2 Dritto da fondo campo dell’azzurro.

1-2 Gran risposta ora di Passaro.

0-2 Fucilata con il dritto di Zhang.

0-1 Volèe vincente di Zhang.

6-6 Tiene il servizio il cinese, anche il secondo set si risolverà al tie-break.

40-15 Buona risposta dell’azzurro.

40-0 Non entra il passante di Passaro.

30-0 Buona la prima di Zhang.

15-0 Lungo il lob di Passaro.

6-5 Volèe vincente del perugino che tiene il servizio e si assicura il tie-break nel secondo set.

AD-40 Chiude sotto rete Passaro.

40-40 Dritto sul corpo del cinese.

AD-40 Stecca la risposta Zhang.

40-40 Zhang cerca il tweener disperato che finisce in rete, vantaggi.

30-40 Il nastro dice no a Passaro, palla break Zhang.

30-30 Appoggio dopo il serve and volley del perugino.

15-30 Dritto in corridoio di Passaro.

15-15 Rovescio in rete del cinese.

0-15 Dritto in rete di Zhang.

5-5 Tiene il servizio il cinese che allunga il secondo set.

40-30 Attacca bene Zhang.

30-30 Risale nel game l’azzurro.

30-15 Va a segno con il dritto Passaro.

30-0 Buona la seconda di Zhang.

15-0 Risposta in rete di Passaro.

5-4 Tiene il servizio Passaro che ora risponderà per il match.

40-30 Passante vincente dell’azzurro.

30-30 Servizio vincente di Passaro.

15-30 Stavolta è Zhang ad andare a bersaglio con la volèe.

15-15 Volèe vincente dell’azzurro.

0-15 Dritto in rete di Passaro.

4-4 Tiene il servizio Zhang.

40-0 Volèe sotto-rete del cinese.

30-0 Altra buona prima del cinese.

15-0 Buona la prima di Zhang.

4-3 Altra palla corta di Passaro che tiene il turno di battuta.

40-30 Chiude con lo smash Zhang sul lob dell’azzurro.

40-15 Slice di rovescio di Passaro che porta Zhang al dritto lungo.

30-15 Contro-smorzata spettacolare dell’azzurro.

15-15 Dritto in diagonale vincente di Passaro.

0-15 Va a segno con il passante Zhang.

3-3 Tiene il servizio il cinese.

40-30 Rovescio in rete di Passaro.

30-30 Lungo il dritto del cinese.

30-15 Dritto in rete di Zhang.

30-0 Altra prima buona del cinese.

15-0 Buona la prima di Zhang.

3-2 Game a zero di Passaro.

40-0 Dritto in rete del cinese.

30-0 Lungo il dritto di Zhang.

15-0 Lob vincente di Passaro.

2-2 Tiene il servizio Zhang.

40-15 Chiude sotto-rete il cinese.

30-15 Servizio/dritto di Zhang.

15-15 Splendido lob di Passaro.

15-0 Buona la prima di Zhang.

2-1 Tiene il servizio Passaro.

40-30 Dritto vincente dell’azzurro.

30-30 Rovescio in rete di Passaro.

30-15 Rovescio vincente di Zhang.

30-0 Smorzata vincente dell’azzurro.

15-0 Chiude sotto rete Passaro.

1-1 Tiene il servizio il cinese.

40-30 Rimonta nel game Zhang.

30-30 Chiude Zhang sotto-rete.

15-30 Buona la prima del cinese.

0-30 Smorzata in rete di Zhang.

0-15 Gran risposta di Passaro.

1-0 Game a zero di Passaro.

40-0 Buona la prima dell’azzurro.

30-0 Rovescio lungo di Zhang.

15-0 Buona la prima di Passaro.

21.52 Inizia il secondo set.

21.49 L’azzurro conquista dunque un primo set equilibrato dopo 49 minuti imponendosi 7-4 al tie-break.

Francesco Passaro conquista il primo set!

6-4 A segno l’azzurro, due set-point!

5-4 Rovescio in rete di Passaro.

5-3 Lungo il dritto di Zhang.

4-3 Errore di Zhang con la demi-volèe.

3-3 ACE CENTRALE DI PASSARO!

2-3 Chiude sotto-rete Zhang.

2-2 Stecca con il dritto Zhang, restituito il mini-break di vantaggio.

1-2 Risposta in corridoio di Zhang, forza Francesco.

0-2 Doppio fallo di Passaro, mini-break del cinese.

0-1 Buona la prima di Zhang.

6-6 Risposta in corridoio del cinese, primo set al tie-break.

40-15 Risposta vincente di Zhang.

40-0 Buona la prima dell’azzurro.

30-0 Rovescio in rete di Zhang.

15-0 Buona la prima di Passaro.

5-6 Game a zero di Zhang.

40-0 Tre palle di Zhang per assicurarsi il tie-break.

30-0 Sale nel game il cinese.

15-0 Buona la prima di Zhang.

5-5 Tiene il servizio Passaro.

40-0 Risposta in rete di Zhang.

30-0 ACE di Passaro.

15-0 Dritto vincente di Passaro.

4-5 Tiene il servizio Zhang.

40-15 Altra buona prima del cinese.

30-15 Buona la prima di Zhang.

15-15 Dritto vincente del cinese.

0-15 Lungo il rovescio di Zhang.

4-4 Tiene il servizio l’azzurro.

40-30 Ace di Passaro sulla seconda.

30-30 Buona la risposta di Zhang.

30-15 Chiude sotto rete Passaro.

15-15 Dritto in corridoio del cinese.

15-0 Buona la prima di Zhang.

3-4 Altro game a zero di Zhang.

40-0 Sale nel game il cinese.

15-0 Zhang conquista il punto sotto rete.

3-3 Game a zero di Passaro.

40-0 Buona la seconda di Passaro.

30-0 Splendido lob a bersaglio dell’azzurro.

15-0 Buona la prima di Passaro.

2-3 Game a zero del cinese.

40-0 Altro punto vinto con il servizio da Zhang.

30-0 Buona la prima del cinese.

15-0 Servizio/dritto Zhang.

2-2 ACE di Passaro che tiene il servizio.

40-30 Non riesce a rimanere in campo con il lob difensivo l’azzurro.

40-15 Risposta anticipata da manuale di Zhang.

40-0 Passaro porta l’avversario al dritto in rete.

30-0 Lungo il rovescio del cinese.

15-0 Scappa via il dritto a Zhang.

1-2 Il cinese tiene il servizio.

40-30 Zhang si procura una palla per il 2-1.

30-30 Va di nuovo a segno con il dritto Passaro.

30-15 Altra buona prima di Zhang.

15-15 Lungo il dritto del cinese.

15-0 Buona la prima di Zhang.

1-1 Francesco Passaro tiene il servizio.

AD-40 Errore del cinese.

40-40 L’azzurro annulla anche la seconda palla break e porta il game ai vantaggi.

30-40 Salva la prima Passaro con il servizio.

15-40 Rovescio in rete di Passaro, due palle break Zhang.

15-30 Dritto vincente di Zhang.

15-15 Buona risposta del cinese.

15-0 Lungo il dritto di Zhang.

1-0 Zhang tiene il primo servizio del match.

40-30 Buona la prima del cinese.

30-30 Dritto in rete di Zhang.

30-15 Sbaglia con la volèe il cinese.

30-0 Non passa il dritto di Passaro.

15-0 Attacca bene con il dritto Zhang.

21.00 Si parte, Zhang al servizio.

20.55 I giocatori stanno per entrare in campo per i palleggi di riscaldamento.

20.50 Dopo il forfait di David Goffin sarà dunque il rientrante luck-loser cinese ad inaugurare il torneo di Passaro, arrivato al tabellone principale tramite una wild-card.

20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Francesco Passaro e Zhinzhen Zhang, match valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Firenze.

10.42 Pochi minuti fa è giunta la notizia del forfait di David Goffin per ragioni ignote: il belga non disputerà il suo match di primo turno contro Francesco Passaro. Il classe 2001 di Perugia, in questo modo, dovrà giocare con il lucky loser cinese Zhizhen Zhang, che era stato eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni da Flavio Cobolli. Il venticinquenne di Shanghai è al momento numero 110 del ranking ATP.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Francesco Passaro e David Goffin, match valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Firenze. Esordio proibitivo per il classe 2001 n. 126 della classifica mondiale.

Sorteggio non propriamente fortunoso per Francesco Passaro, che dopo aver ottenuto l’accesso al tabellone principale della rassegna toscana attraverso una wild-card dovrà cercare un’impresa per avere la meglio del più quotato avversario belga. Il perugino proverà ad emulare quanto fatto lo scorso 2 ottobre dal connazionale Luca Nardi, capace di imporsi proprio su Goffin alle qualificazioni del torneo di Astana (Kazakistan).

E’ un David Goffin, quello che arriverà a Firenze, reduce dalla sconfitta agli ottavi di finale per mano di Adrian Mannarino all’ATP 500 di Astana dopo essere rientrato come lucky-loser eliminando in precedenza Carlos Alcaraz, 6-3 1-6 5-7 in due ore e sedici minuti di gioco. Classe 1990 numero 58 al mondo il belga resta un senatore del circuito con un settimo posto come best ranking in carriera nel 2017.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Francesco Passaro e David Goffin, valido per il primo turno. Si giocherà sul Court 1 con il match che sarà l’ultimo del programma (inizio non prima delle ore 21.00). Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

