LIVE Gran Piemonte 2022 in DIRETTA: vince Garcia Cortina in uno sprint ristretto, Zambanini quarto e migliore degli azzurri

16.16 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2022 vinta dallo spagnolo Ivan Garcia Cortina. Grazie per averci seguito e buon proseguimento!

16.15 La top 10 della Gran Piemonte 2022:

16.13 Alla fine il podio è completato da Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) ed Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). Migliore degli italiani Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) che supera Bettiol sulla linea del traguardo.

16.11 Alberto Bettiol ha lanciato il primo attacco in volata, sembrava un testa a testa con Matej Mohoric ma alle spalle è arrivato l’uomo della Movistar che si è imposto di forza.

16.10 VINCE GARCIA CORTINA! Gran volata dello spagnolo che vince la Gran Piemonte 2022!

16.09 FLAMME ROUGE, ULTIMO CHILOMETRO!

16.08 Lo scatto di Serry ha scremato ancor di più il gruppo principale, Bagioli ha perso le ruote di Declerq. DUE CHILOMETRI AL TRAGUARDO!

16.07 Neilson Powless (EF Education-Easypost) lo va a riprendere, ma ora Alberto Bettiol ha un uomo in meno.

16.06 Scatta Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl) ai -4 dal traguardo!

16.06 Si rialza la Ineos-Grenadiers, il gruppo di inseguitori alza bandiera bianca! Se la giocano i 35 di testa!

16.05 Si forma subito un gruppetto alle spalle dell’uomo della Quick-Step Alpha Vinyl: sulle sue tracce Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) ed Ivan Garcia Cortina (Movistar). -5 al traguardo!

16.03 Ed il vantaggio ora si avvicina al minuto a 7 chilometri dal traguardo! Diventa una bella occasione per Bagioli, ruota abbastanza veloce che ha Serry e Declerq come compagni di squadra.

16.01 Si stacca qualche elemento: si parla di Victor De La Parte, Antonio Nibali, Wouter Poels, Ivan Sosa, Natnaes Tesfazion e Marco Tizza.

15.59 Momento di stanca nel gruppo inseguitore: la Jumbo-Visma ha tirato i remi in barca, quindi sono Ineos-Grenadiers e BikeExchange-Jayco a sobbarcarsi l’inseguimento. 10 chilometri al traguardo!

15.58 La composizione del gruppo di testa è di 40 elementi. Andrea Bagioli, Jan Bakelants, Alberto Bettiol, Jefferson Cepeda, Giulio Ciccone, Alessandro Covi, Victor De La Parte, Tim Declercq, Matteo Fabbro, Ivan Garcia Cortina, Thomas Gloag, Felix Grossschartner, Marc Hirschi, Daryl Impey, Matteo Jorgenson, Alan Josseaume, Mikel Landa, Andreas Leknessund, Kamil Malecki, Xandro Meurisse, Madis Mihkels, Matej Mohoric, Bauke Mollema, Gianni Moscon, Gino Mader, Antonio Nibali, Hermann Pernsteiner, Wouter Poels, Neilson Powless, Pieter Serry, Ivan Sosa, Corbin Strong, Rein Taaramae, Natnael Tesfazion, Benjamin Thomas, Marco Tizza, Martijn Tusveld, Alexis Vuillermoz, Frederik Wandahl, Edoardo Zambanini e Ben Zwiehoff.

15.55 Caduta nel gruppo di testa, con Marc Hirschi coinvolto assieme ad un uomo della EF Education-Easypost, Sean Quinn.

15.52 Ora è diventata una gara a cronometro, e i battistrada stanno aumentando un po’ l’andatura. Ci sono 50” per loro.

15.50 Rimane attorno ai 40” il vantaggio del primo gruppo.

15.48 20 chilometri al traguardo! E si assottigliano le speranze del primo plotoncino, poiché si è sfilato Daryl Impey

15.46 Ora arriva un uomo della Bora-Hansgrohe a dare una mano in testa, ma forse è troppo tardi. Il gruppo Kooij-Viviani si è avvicinato a 43”.

15.43 Israel-Premier Tech ed Intermarché-Wanty-Gobert cercano collaborazione nel gruppo di testa, ma non trovano squadre disposte ad aiutare. Rimangono solo Taaramae ed Impey a tirare.

15.41 E anche la BikeExchange-Jayco di Kaden Groves si è messa a lavorare nel secondo gruppo. In questo modo crolla sotto il minuto il margine del primo plotone, dove non c’è una minima collaborazione.

15.40 Nel secondo gruppo ci sono Ineos-Grenadiers e Jumbo-Visma praticamente al gran completo a tenere alto il ritmo. Non è un caso che le squadre dei due favoriti, Olav Kooij ed Elia Viviani, si stiano spendendo così tanto.

15.38 Ma il ritmo continua a non essere incalzante. Alcuni ritardatari sono rientrati sul gruppo, Olav Kooij ed Elia Viviani è segnalato invece a 1’15”.

15.36 Ripresi Jorgenson e Malecki a 31 chilometri dal traguardo.

15.35 Ma ora si sta accelerando, con Malecki e Jorgenson che hanno soli 12 secondi di vantaggio. La loro avventura sta per esaurirsi.

15.34 Nel gruppo alle spalle di Malecki e Jorgenson non ci si sta dannando l’anima. sono soltanto Daryl Impey (Israel-Premier Tech) e Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert) a fare l’andatura.

15.32 Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team) rimangono in testa, ma i due hanno solamente 32″ di vantaggio sul gruppo.

15.30 Il gruppo di Olav Kooij ora va a 2’35” dalla testa della corsa.

15.27 Sono 40 i km al traguardo!

15.24 Sta scendendo il ritardo di Olav Kooij, che ora si avvicina alla testa della corsa. L’ultima rilevazione parla di 02’55”.

15.21 I fuggitivi ora hanno solo un minuto di vantaggio sul gruppetto che li insegue.

15.16 Olav Kooij, uno dei favoriti del Gran Piemonte 2022, si è staccato: ora è a 3’20” dai battistrada.

15.13 Facciamo ordine! Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team) sono in testa. I due hanno 1’24” di vantaggio su un gruppetto con Fabbro, Landa, Ciccone e Hirschi.

15.10 SUCCEDE DI TUTTO SUL PILONETTO!

15.08 Il gruppo sta per arrivare: ora è a 1’15”!

15.05 Perdono contatto invece Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andra Pietrobon (Eolo Kometa).

15.02 SI SPEZZA IL GRUPPO DI TESTA! Davanti rimangono solo Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team).

14.59 Il vantaggio scende del fuggitivi scende sotto i 3 minuti per la prima volta.

14.56 Attenzione 2 km al Pilonetto!

14.52 Meno di 10 km al Pilonetto per i battistrada.

14.48 Il gruppo prova a menare per scendere sotto ai tre minuti di distacco.

14.45 Meno di 70 km al traguardo!

14.40 Aggiornamento! Il distacco si stabilizza sui 3’18”.

14.36 Sono 80 i km al traguardo!

14.32 Queste le squadre in testa al gruppo: Jumbo-Visma,Quick-Step Alpha Vinyl Team,Team BikeExchange – Jayco e Team DSM

14.28 Il meteo potrebbe essere un fattore in corsa.

14.25 Il gruppo deve seriamente organizzarsi ora.

14.21 Per i fuggitivi mancano 25 km al Pilonetto!

14.18 Si alza la media di gara in questo segmento pianeggiante: sale a 46,8 km/h.

14.14 Sono ora 95 i km al traguardo!

14.11 I fuggitivi proseguono di comune accordo.

14.08 Mancano 40 km esatti alla scalata del Pilonetto.

14.05 Ricordiamo sempre i fuggitivi: Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andra Pietrobon (Eolo Kometa), Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team).

14.02 Percorsi i primi 100 km di corsa. Al traguardo ne mancano 98!

13.57 La media attualmente si attesa sui 41,7 km/h.

13.53 Superate le due ore di gara.

13.48 Il differenziale fra i battistrada e il gruppo rimane fra i 3’30” e i 3’40”.

13.44 Poco meno di una sessantina di km al Pilonetto, l’unica vera asperità di giornata.

13.40 Sono 120 i km al traguardo!

13.35 Il vantaggio dei battistrada scende vertiginosamente: ora è solo di 3’37”.

13.32 Sono 72 i km messi in archivio dai corridori.

13.27 Distacco del plotone di 4’30”.

13.24 Ricordiamo sempre i fuggitivi: Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andra Pietrobon (Eolo Kometa), Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team).

13.20 Per la prossima ora di gara lo scenario dovrebbe restare lo stesso.

13.17 Ora ovviamente attiva nel plotone anche la Quick-Step Alpha Vinyl Team.

13.13 Superati i primi 60 chilometri di gara.

13.10 140 chilometri all’arrivo.

13.06 Ricordiamo i quattro attaccanti: Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andra Pietrobon (Eolo Kometa), Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team).

13.03 4’40” di ritardo per il gruppo.

13.00 I neerlandesi puntano forte sul giovanissimo Olav Kooij.

12.57 Ora c’è la Jumbo-Visma in testa al gruppo.

12.52 Prosegue stabile l’andamento della corsa: sempre 5′ tra i 4 ed il gruppo.

12.48 Da capire quale squadra si prenderà la responsabilità dell’inseguimento.

12.44 Il gruppo al momento gestisce la situazione, non fanno paura i fuggitivi.

12.40 Ricordiamo i quattro fuggitivi: Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andra Pietrobon (Eolo Kometa), Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team).

12.37 Superata la fase più mossa della corsa, ora tanta pianura.

12.34 Gruppo distante 5′ dai fuggitivi.

12.30 Percorsi i primi 30 chilometri.

12.27 Decide di rialzarsi Bayer e viene raggiunto dal gruppo.

12.23 Bayer resta a metà strada, 1’30” di ritardo.

12.20 Gruppo che si è fermato: oltre 4′ di ritardo.

12.14 Il plotone ora sembra poter lasciare spazio ai fuggitivi.

12.10 L’austriaco dista 25” dalla vetta. Gruppo poco più dietro.

12.06 Prova a muoversi anche Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).

12.03 Scattano in quattro: Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andra Pietrobon (Eolo Kometa), Kamil Małecki (Lotto Soudal) e Matteo Jorgenson (Movistar Team).

11.58 Circa 5 chilometri di gara percorsi.

11.55 L’unica vera montagna da scalare arriva alle pendici della Collina di Superga, dove si scalerà il versante del Pilonetto con pendenze vicine alla doppia cifra.

11.53 Primi chilometri di corsa mossi, poi tanta pianura.

11.50 PARTITA LA GARA!

11.48 I campioni nazionali presenti in gara:

11.45 I corridori sono partiti verso il chilometro 0.

11.43 Presenti in ogni caso velocisti di qualità: da Elia Viviani a Giacomo Nizzolo, passando per Olav Kooij e Mark Cavendish. Occhio anche a Davide Ballerini, vincitore della Coppa Bernocchi.

11.41 Nessuno degli ultimi vincitori della corsa è al via:

11.38 Spazio all’ultima gara ‘di riscaldamento’ prima del Giro di Lombardia. L’edizione numero 106 sembra disegnata per uno sprint di gruppo, viste le pochissime difficoltà altimetriche previste nel percorso di quest’oggi.

11.35 Buongiorno e benvenuti nella Diretta Live del Gran Piemonte 2022.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2022, ultima gara ‘di riscaldamento’ prima del Giro di Lombardia. L’edizione numero 106 sembra disegnata per uno sprint di gruppo, viste le pochissime difficoltà altimetriche previste nel percorso di quest’oggi.

Si partirà da Omegna, con i primi 30 chilometri leggermente vallonati che potranno far partire la fuga di giornata. L’unica vera montagna da scalare arriva alle pendici della Collina di Superga, dove si scalerà il versante del Pilonetto con pendenze vicine alla doppia cifra. Si scollina però ai -60 dal traguardo, con le squadre dei velocisti che avranno tutto il tempo di ricucire eventuali strappi.

La Quick Step Alpha Vinyl potrà contare su Mark Cavendish, ad una delle ultime uscite con la maglia dei belgi, ma attenzione ad un ottimo Davide Ballerini, vincitore all’ultima Coppa Bernocchi. In casa Jumbo-Visma si punterà sull’olandese Olav Kooij, vincitore alla Sparkassen Musterland, ma ci sono altri corridori da temere come Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) e i nostri Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) ed Elia Viviani (Ineos-Grenadiers).

La Gran Piemonte partirà alle ore 11.45, mentre la nostra DIRETTA LIVE partirà cinque minuti prima, alle ore 11.40, per non perdere nemmeno una pedalata. Buon divertimento!

