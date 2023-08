LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia magica quarta! Maggio e D’Amato in finale. Tutte le qualificate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.58 Questo il quadro della situazione al termine delle qualificazioni:

GARA A SQUADRA. USA al comando con 167.263, inseguiti da Gran Bretagna (164.595) e il Brasile (163.563). L’Italia è quarta con 162.798, seguita da Giappone (162.564) e Cina (162.064). In finale anche Francia (161.428) e Canada (159.661).

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE. La brasiliana Rebeca Andrade è al comando con 57.332, davanti alle statunitensi Shilese Jones (55.766) e Jade Carey (55.132). Martina Maggio è stupenda quarta (54.800) davanti alla britannica Jessica Gadirova (54.599). Alice D’Amato settima (54.366).

VOLTEGGIO. Jade Carey conduce con 14.483 davanti a Jordan Chiles (14.316) e alla francese Coline Devillard (14.299).

PARALLELE ASIMMETRICHE. Staffilata della cinese Rui Luo con un super 14.900, davanti alla belga Nina Derwael (14.700) e alla brasiliana Rebeca Andrade (14.666). Alice D’Amato è prima riserva (14.400), eliminata per peggior esecuzione contro Visser e Seitz.

TRAVE. Primeggia la cinese Yushan Ou (13.900) davanti alla statunitense Skye Blakely (13.733) e alla giapponese Shoko Miyata (13.700).

CORPO LIBERO. Doppietta delle brasiliane Flavia Saraiva e Rebeca Andrade (14.200), Jessica Gadirova è terza con 14.100. Alice D’Amato accede alla finale con l’ottavo punteggio (13.600).

23.56 ITALIA IN FINALE CON LA SQUADRA! Martina Maggio e Alice D’Amato in finale all-around, rispettivamente con il quarto e il settimo punteggio di ingresso. Alice D’Amato in finale al corpo libero con l’ottavo punteggio di ammissione.

23.54 Si è conclusa questa infinita giornata riservata alle qualificazioni femminili. Si era partiti alle ore 10.30, sono passate più di tredici ore a suon di esercizi.

23.50 La Gran Bretagna chiude la sua gara con 162.029 punti, le padrone di casa occupano il secondo posto al termine di queste qualificazioni. L’Italia scivola in quarta piazza con 162.798.

23.46 Gadirova 14.400. Stanno volando. La Gran Bretagna finirà davanti all’Italia.

23.45 Fenton 13.900, Kinsella 14.266.

23.42 La Gran Bretagna chiude la rotazione al corpo libero con 41.033, terza squadra all’attrezzo. Meglio dell’Italia. Girano con 135.363, ci superaranno con buona probabilità.

23.39 Alice D’Amato ha il nono punteggio al copro libero (13.600), ma la statunitense Shilese Jones è fuori per la regola dei passaporti e così l’azzurra ha l’ottavo accredito. ALICE D’AMATO IN FINALE AL CORPO LIBERO!

23.38 Jessica Gadirova firma la staffilata da urlo che aspettavamo: 14.100 nonostante un’uscita di pedana con penalità di un decimo. Terza a un decimo da Saraiva e Andrade.

23.32 Alice Kinsella si ferma a 12.300 (5.4). Ora la chiusura di Jessica Gadirova.

23.30 Si distingue anche Ondine Achampong: 13.333. Vediamo Alice Kinsella e Jessica Gadirova.

23.27 Jennifer Gadirova piazza subito la zampata al corpo libero: 13.600 (5.3 il D Score), è settima. Stesso punteggio di Alice D’Amato, ma l’azzura è dietro per un’esecuzione peggiore di un decimo. Martina Maggio fuori dalla finale.

23.23 Gran Bretagna al corpo libero con Jennifer Gadirova, Ondine Achampong, Alice Kinsella, Jessica Gadirova.

23.22 La Gran Bretagna gira a 80.430 a metà gara, sono avanti tre decimi rispetto all’Italia in proiezione. Ora andranno al corpo libero dove si giocano carte importanti con Gadirova.

23.20 Ondine Achampong non migliora più di tanto la situazione: 12.966.

23.15 Sottotono anche Jessica Gadirova: 12.933 (5.4). Per ora non è una bella gara per le padrone di casa.

23.11 Alice Kinsella si salva con 13.066 e risolleva le sorti della Gran Bretagna, ora nelle mani di Jessica Gadirova.

23.10 La Gran Bretagna parte con la caduta di Fenton: 12.100.

23.05 Ora la Gran Bretagna alla trave.

23.02 Buono il 14.133 di Fenton.

22.58 La Gran Bretagna soffre: 12.833 di Ondine Achampong.

22.55 Per la Gran Bretagna: Alice Kinsella 14.166, 13.166 di Jessica Gadirova.

22.45 Inizia la nona suddivisione con la Gran Bretagna. L’Italia osserva per capire la sua posizione finale, Alice D’Amato è praticamente sicura della finale al corpo libero mentre Martina Maggio è appesa a un filo.

22.31 Ci risentiamo tra un quarto d’ora per l’ultima suddivisione di questa infinita giornata di qualificazione. Al termine scopriremo tutte le ammesse alle varie finali. Si andrà avanti fino a mezzanotte inoltrata.

22.30 Alle ore 21.45 inizierà la decima e ultima suddivisione. Ci sarà la Gran Bretagna con Jessica Gadierova, Alice Kinsella, Ondine Achampong, Georgia-Mae Fenton, Jennifer Gadirova. Partenza alle parallele. Soltanto le padrone di casa possono superare l’Italia.

22.28 Alice D’Amato ha ipotecato la qualificazione alla finale al corpo libero: ha il settimo punteggio, ma in realtà è sesta perché davanti ha due americane. Martina Maggio è ottava (considerando già le due americane in “eccesso”), ma deve sperare che le britanniche facciano meno.

22.25 MARTINA MAGGIO QUARTA NELL’ALL-AROUND. 54.800 per la brianzola, con un grosso errore alla trave! Ad appena tre decimi da Jade Carey, davanti a Ou Yushan. Può sognare! ALICE D’AMATO SESTA (54.366).

22.23 SI VOLA IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

22.22 TERZO POSTOOOOOOOOOOOO! ITALIA AL CARDIOPALMA! Dopo una super partenza alle parallele (seconda squadra al mondo), le azzurre vanno in crisi alla trave e poi risorgono divinamente: terza formazione al corpo libero e seconda squadra al volteggio! TOTALE DI 162.798, superate in volata il Giappone, la Cina e la Francia! Italia a 8 decimi dal Brasile!

22.20 Manila Esposito chiude con 13.566. L’ITALIA HA RISPOSTOOOOOOO! Che ripresa dopo lo shock alla trave.

22.19 La copertura di Veronica Mandriota vale 13.700!

22.18 Alice D’Amato porta il doppio avvitamento e ottiene 14.233.

22.17 OTTIMOOO: 14.200 PER MARTINA MAGGIO.

22.15 Italia al volteggio con Martina Maggio, Alice D’Amato, Veronica Mandriota, Manila Esposito.

22.13 L’Italia è a quota 120.665 dopo tre rotazioni, ora si andrà al volteggio. Servono 38.7 punti per superare l’Olanda e garantirsi la finale, dunque un 12.9 di media: semplice. Con 41 punti si può stare davanti alla Francia, in scia alla Cina: non impossibile.

22.12 ABBIAMO IL TERZO CORPO LIBERO AL MONDO! 40.566 per le azzurre, solo Brasile e USA hanno fatto meglio! Dopo il secondo posto alle parallele… Peccato davvero per la trave.

22.10 Pesantissimo 13.466 (5.4) per Manila Esposito. L’Italia è tornata a viaggiare al corpo libero con la media del 13.5! ANDIAMOOOO!

22.07 Veronica Mandriota viene valutata con 12.933 (4.8) al suo esordio iridato. Testimone a Manila Esposito per la chiusura di rotazione.

22.04 LA SCOSSA DI ALICE! 13.600 (5.4): SETTIMO POSTO, ma davanti ci sono quattro americane. FINALE DI SPECIALITA’ E L’ITALIA TORNA A VIAGGIARE. Tocca a Veronica Mandriota.

22.00 Martina Maggio esce di pedana, ma porta a casa quantomeno un 13.500 (5.7 la nota di partenza). Ossigeno per un’Italia che sta gareggiando con le spalle al muro. Alice D’Amato deve dare continuità.

21.57 Tra poco toccherà a Martina Maggio. Vice campionessa europea al corpo libero, ha l’esperienza giusta per risollevare le sorti dell’Italia.

21.55 L’Italia al corpo libero con Martina Maggio, Alice D’Amato, Veronica Mandriota e Manila Esposito.

21.54 Giorgia Villa termina la sua gara, ora subentrerà Veronica Mandriota per corpo libero e volteggio: la pugliese è all’esordio. Avremo bisogno del miglior corpo libero di Martina Maggio per rialzare la testa e poi del doppio avvitamento di Alice D’Amato al volteggio. Abbiamo ancora le nostre carte da giocare, la qualificazione è ancora possibile.

21.52 A metà gara l’Italia gira con 80.099 punti. Nei passi bisogna fare la corsa sull’Olanda per essere tra le migliori otto e in proiezione siamo avanti di quattro decimi… Ci giochiamo tantissimo al corpo libero.

21.51 L’Italia ha strabiliato alle parallele asimmetriche, ma poi è andata in crisi totale su una trave rivelatasi troppo scivolosa. Tra cadute ed errori le azzurre si fermano a un poco significativo 37.333.

21.47 Manila Esposito non ha purtroppo retto la pressione di un momento complicatissimo e non ha salvato la rotazione: caduta e 10.800 per la laziale.

21.44 SIAMO IN CRISI TOTALE. Cade anche Alice D’Amato: 12.133 (5.3). E ora è davvero dura. Le tre veterane hanno sbagliato in maniera importante. Manila Esposito è chiamata a salvarci, al suo esordio. Che pressione… Tre anni fa lo fece Elisa Iorio.

21.41 Purtroppo è andata in apnea anche Martina Maggio. La brianzola sbaglia e si ferma a 12.900 (5.6 il D Score). L’Italia sta soffrendo alla trave, esattamente il contrario rispetto allo show ammirato alle parallele. Speriamo in un cambio di rotta da parte di Alice D’Amato.

21.38 NOOOOOOOO! Arriva l’errore di Giorgia Villa: 12.300 (5.3). La bergamasca sbaglia in apertura di rotazione sui 10 cm, ora le compagne sono chiamate a rimediare per scartare questo punteggio.

21.35 Giorgia Villa sale sulla trave. Ora bisogna restare in apnea per quindici minuti, la trave è il mostro per antonomasia.

21.33 Giorgia Villa è chiamata a rompere il ghiaccio: è dotata di un esercizio infarcito di difficoltà, ma vedremo se tirerà un po’ il freno a mani per evitare cadute. A seguire Martina Maggio, che è magistrale sui 10 cm. Poi Alice D’Amato, cresciuta moltro in questa specialità, e la chiusura di Manila Esposito.

21.32 L’Italia si prepara per l’ostico passaggio alla trave, l’attrezzo più insidioso e dove è purtroppo facile sbagliare. Con una prova solida saremmo a cavallo: momento cruciale e critico della nostra qualifica.

21.30 L’Italia gira con un mirabolante 42.766 alle parallele! Media del 14.250. Sontuose! SIAMO LA SECONDA NAZIONE AL MONDO SUGLI STAGGI. Solo la Cina ha fatto meglio!

21.28 Un super applauso anche a Manila Esposito! 13.966 (5.7) all’esordio in un Mondiale, a 15 anni. Stupenda. Il punteggio verrà scartato per la squadra, ma partire così è davvero sontuoso.

21.26 Alice D’Amato ha ottenuto 14.400 come Visser, Seitz e De Jesus, ma il suo punteggio di esecuzione di 8.1 è pari a quello della francese e inferiore a quelli dell’olandese e della tedesca, che dunque la precedono. Un peccato. Bastava un millesimo in più per essere settima e ipotecare la finale.

21.25 ECCEZIONALEEEEEEEEEEE! ALICE D’AMATO non si tira mai indietro: 14.400 partendo da 6.3. Punteggio mostruoso per la squadra, ma purtroppo è nona e non potrà disputare la Finale di Specialità. Tra poco la chiusura di Manila Esposito.

21.22 PERFETTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MARTINA MAGGIO 14.200. La brianzola alza l’asticella, confeziona il suo impeccabile esercizio alle parallele e porta a casa un riscontro preziosissimo (5.9 la nota di partenza). L’Italia ha iniziato col turbo, ora Alice D’Amato per la sua stoccata da specialista.

21.20 SI VAAAAAA! Bravissima Giorgia Villa a rompere il ghiaccio: 14.166 (5.8 il D Score). Ottimo punteggio per aprire la gara, 8.366 di esecuzione. L’Italia si mette sui binari, ora tocca a Martina Maggio.

21.17 Giorgia Villa pronta per salire sugli staggi.

21.15 CI SIAMO. LE FATE SONO IN CAMPO GARA. Minuti di riscaldamento e si parteeeeee!

21.10 Cinque minuti all’inizio della gara. L’Italia girerà insieme a Cina Taipei, Egitto e un gruppo misto: non saranno un fattore.

21.08 L’Italia può fare affidamento su quattro esercizi di spessore alle parallele: Villa, Maggio, D’Amato, Esposito sono dotate di esercizi di lusso, si può iniziare la gara al meglio. E attenzione per le finali di specialità…

21.05 Ricordiamo che si assegnano tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e che la gara a squadre torna ai Mondiali dopo tre anni di assenza. Ai Giochi di Tokyo l’Italia fu quarta a una manciata di decimi dalla Gran Bretagna.

21.03 Il quintetto tricolore ha completato il riscaldamento e tra poco entrerà in campo gara. Tre anni fa l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo, la missione questa volta è più complicata a causa delle assenze. Bisogna provarci: oggi serve essere tra le migliori otto, per poi giocarsi il tutto per tutto tra due giorni.

21.00 Quindici minuti all’inizio della nona suddivisione con l’Italia in pedana. Ormai è tutto pronto per le Fate.

20.58 Giorgia Villa ha dovuto fare i conti con problemi alla schiena negli ultimi giorni, ma tra trave e parallele può piazzare due stoccate di lusso. Esordio iridato per la 15enne Manila Esposito e per Veronica Mandriota.

20.56 Martina Maggio ha vinto Giochi del Mediterraneo e Assoluti, è stata terza agli Europei: può ambire a un ruolo da outsider nel concorso generale. Alice D’Amato è particolarmente attesa alle parallele dopo l’argento continentale.

20.54 All-around per Martina Maggio, Alice D’Amato, Manila Esposito. Trave e parallele per Giorgia Villa. Volteggio e corpo libero per Veronica Mandriota.

20.52 L’Italia ha vinto gli Europei due mesi fa, ma oggi mancano le infortunate Asia D’Amato e Angela Andreoli. La missione non sarà semplice: per qualificarsi alla finale bisognerà essere tra le migliori otto, probabilmente battere l’Olanda potrebbe bastare per accedere all’atto conclusivo.

20.50 La situazione dopo otto suddivisioni.

GARA A SQUADRE. USA al comando con 167.263, Brasile secondo con 163.563, poi Giappone (162.564), Cina (162.064) e Francia (161.428).

CONCORSO GENERALE. La brasiliana Rebeca Andrade balza al comando con 57.332, si lascia alle spalle le statunitensi Shilese Jones (55.766) e Jade Carey (55.132).

VOLTEGGIO. Non è cambiato nulla rispetto alla suddivisione precedente: la statunitense Jade Carey comanda con 14.483 davanti alla connazionale Jordan Chiles (14.316) e alla francese Coline Devillard (14.299).

PARALLELE ASIMMETRICHE. La cinese Rui Lui svetta con 14.900 davanti alla belga Nina Derwael (14.700) e alla brasiliana Rebeca Andrade (14.666).

TRAVE. La cinese Yushan Ou svetta con 13.900 precedendo la statunitense Skye Blakely (13.733) e la giapponese Shoko Miyata (13.700).

CORPO LIBERO. Le brasiliana Flavia Saraiva e Rebeca Andrade primeggiano con 14.200 davanti a Jordan Chiles (14.100) e Jade Carey (14.066).

20.47 L’Italia partirà alle parallele asimmetriche con Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice D’Amato, Manila Esposito.

20.44 L’ottava suddivisione è finita. Alle ore 21.15 toccherà all’Italia! Prepariamoci per le Fate!

20.42 Il Brasile si inserisce in seconda posizione con 163.563.

20.42 Rebeca Andrade primeggia nel concorso generale con un superbo 57.332! La brasiliana ha battuto nettamente le americane Shilese Jones (55.766) e Jade Carey (55.132).

20.38 Rebeca Andrade si super anche alle parallele: mostruoso 14.66 e terzo posto, ha fatto una gara da urlo!

20.34 Saraiva ottiene 13.200, poteva fare meglio.

20.31 Oliveira tiene botta con 13.233. Vediamo Saraiva e Andrade.

20.30 Caduta di Qaas: 11.600 alla trave.

20.29 Pedro sta faticando davvero tanto: 12.800 alle parallele.

20.28 Annotiamo che Andrade è a quota 42.666 nell’all-around, con un 13.100 alle parallele volerebbe in testa alla classifica generale davanti a Shilese Jones.

20.26 Quarta rotazione. Brasile alle parallele con Pedro, Oliveira, Saraiva, Andrade. Germania alla trave con Quaas, Koening, Schoenmaier, Malewski.

20.25 La Germania è a 118.865: ha bisogno di 40.5 punti alla trave per superare l’Olanda e continuare a sperare nella finale.

20.24 Brasile a quota 122.464 dopo tre attrezzi: 40.1 punti alle parallele per superare il Giappone e salire al secondo posto, 39.6 punti per superare la Cina, ne bastano 39 per scalzare la Francia.

20.21 Basso 12.666 di Lorrane Oliveira.

20.20 E intanto Ellie Seitz fa sue le parallele: 14.400 (6.1) e settimo posto, può puntare alla finale.

20.19 Rebeca Andrade sbaglia completamente il secondo salto! Incredibile! 11.466, media di 13.266: undicesima, è fuori dalla finale, da Campionessa Olimpica!

20.16 FENOMENALEEEEEEEE! QUALCOSA DI SURREALE! REBECA ANDRADE 15.066 AL VOLTEGGIO, 9.466 di esecuzione, 5.6 la difficoltà. La precisione fatta a persona. La Campionessa Olimpica detta subito legge. Attendiamo anche il secondo salto.

20.15 Flavia Saraiva non stecca il doppio avvitamento: 13.833. Emma Malewski alza l’asticella con 13.333 alle parallele.

20.12 Pedro è un po’ l’anello debole del Brasile: 12.933 al volteggio. Anna Koening 12.066 sugli staggi.

20.10 Nella terza rotazione. Brasile al volteggio con Pedro, Saraiva, Andrade (due salti), Oliveira. Germania alle parallele con Koenig, Malewski, Schoenmaier e Seitz (Campionessa d’Europa).

20.08 Il Brasile gira a metà gara con 80.632: dopo i tentennamenti alla trave, il doppio 14.200 di Saraiva e Andrade al corpo libero fa volare le sudamericane. La Germania è ferma a 78.432.

20.07 PAZZESCA FLAVIA SARAIVA! Immenso 14.200 partendo da 5.8, primo posto al corpo libero davanti ad Andrade. Sontuosa doppietta del Brasile, che ora sta volando.

20.05 ECCOLAAAAAAAAAAA! REBECA ANDRADE SHOOOW! Magia al corpo libero, dove è tra le favorite della vigilia: 14.200 (6.1 la nota di partenza), miglior punteggio assoluto davanti a Chiles (14.100) e Carey (14.066). Il Brasile inizia a marciare.

20.02 Julia Soares incappa in un’uscita di pedana, ma porta a casa un ottimo 13.466.

19.59 Schoenmaier 13.400 alla tavola, completa una rotazione da 40.166 per la Germania.

19.58 Carolyne Pedro sta faticando in questo avvio di Mondiale: 12.833 (5.1) al corpo libero, il Brasile non riesce ad andare via fluido.

19.55 Intanto cresce l’attesa per l’Italia. Le Fate gareggeranno alle ore 21.15, partiranno alle parallele: Martina Maggio, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Manila Esposito e Veronica Mandriota si stanno preparando.

19.53 Nella seconda rotazione. Brasile al corpo libero con Pedro, Soares, Andrade, Saraiva. Germania al volteggio con Seitz, Quaas, Koenig, Schoenmaier.

19.50 Il Brasile chiude la rotazione alla trave con 38.766, ci sono stati degli errori di troppo ma si possono rimediare. Germania a quota 38.266 dopo il giro al corpo libero.

19.48 Sprofonda Pedro! Caduta e 11.400. Punteggio pesantissimo per il Brasile!

19.45 AHIA! Flavia Saraiva era una delle pretendenti alle medaglie alla trave ma commette un errore letale! 12.900 (5.7) e addio sogni di gloria per la brasiliana. Le verdeoro non hanno incominciato benissimo. Attendiamo Carolyne Pedro.

19.42 Per la Germania al corpo libero: 13.000 di Koenig e 12.600 di Schoenmaier.

19.40 Rebeca Andrade inizia la sua gara con 13.400 (5.8) alla trave. La vicecampionessa olimpica all-around non è impeccabile ed è ottava sull’attrezzo. Quaas si ferma a 12.233 al quadrato, Germania subito in difficoltà.

19.35 Si riparte. Soares inciampa alla trave e non va oltre a 12.466 (5.2). Emma Malewski apre con 12.666 (4.6) al corpo libero.

19.24 Il Brasile incomincerà alla trave con Julia Soares, Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Rebeca Andrade. Germania al corpo libero con Emma Malewski, Lea Quaas, Karina Schoenmaier, Anna Koenig.

19.22 Alle ore 19.30 inizierà l’ottava suddivisione con l’attesissimo Brasile di Rebeca Andrade e Flavia Saraiva. Da seguire anche la Germania di Ellie Seitz ed Emma Malewski.

19.18 Questo il quadro della situazione dopo sette suddivisioni:

GARA A SQUADRE. USA dominanti con 167.263, il Giappone si issa magnificamente al secondo posto (162.564) precedendo Cina (162.064), Francia (161.428), Canada (159.661) e Olanda (159.396).

CONCORSO GENERALE. La statunitense Shilese Jones conserva la leadership (55.766) precedendo Jade Carey (55.132), la cinese Yushan Ou (54.466), la giapponese Shoko Miyata (54.166) e l’olandese Naomi Visser (54.165).

VOLTEGGIO. Situazione invariata con le statunitensi Jade Carey (14.383) e Jordan Chiles (14.316) che precedono la francese Coline Devillard (14.299) e la sudcoreana Seojeong Yeo (14.249).

PARALLELE ASIMMETRICHE. La cinese Rui Luo ha strabiliato con un assordante 14.900, precedendo la belga Nina Derwael (14.700) e la connazionale Xiaoyuan Wei (14.600). L’olandese Sanna Veerman si inserisce in quinta piazza (14.533) appena davanti alla connazionale Naomi Visser (14.400).

TRAVE. La cinese Yushan Ou continua a primeggiare con 13.900 inseguita dalla statunitense Skye Blakely (13.733), ma le giapponese Shoko Miyata e Hazuki Watanabe hanno esagerato: 13.700 e 13.600, sono terza e quinta!

CORPO LIBERO. Situazione invariata al comando con le statunitensi Jordan Chiles (14.100) e Jade Carey (14.066). L’olandese Naomi Visser si inserisce in terza piazza (13.666) appena davanti alla giapponese Shoko Miyata (13.600).

19.15 Shoko Miyata si inserisce in quarta posizione nell’all-around con 54.166!

19.14 Il Giappone è magicamente secondo con 162.564, mezzo punto esatto davanti alla Cina e 1.1 punti meglio della Francia. USA al comando con 167.263!

19.11 Watanabe super! 13.600! GIAPPONE SECONDO DAVANTI A CINA E FRANCIA!

19.10 MIYATA PAZZESCA! 13.700. Terzo posto provvisorio! Il Giappone può andare in seconda posizione, tutto nelle mani di Watanabe.

19.08 L’Olanda manca l’assalto al Canada per tre decimi: è quinta con 159.396. Non sarà semplice accedere alla finale visto che deve chiudere la gara il Giappone e poi mancheranno Brasile, Italia e Gran Bretagna.

19.06 L’errore di Yamada: 12.466. Il Giappone si sta giocando un piazzamento tra secondo e quarto posto, questo riscontro è penalizzante. Miyata proverà ad andare sopra al 13. De Ruiter fa 13.000 al volteggio.

19.06 Thorsdottir fa il suo e timbra 13.800.

19.04 Via uno per il Giappone: 13.466 di Sakaguchi. L’Olanda riparte con 13.366 di Visser al volteggio.

19.02 Nell’ultima rotazione. Giappone alla trave con Sakaguchi, Yamada, Miyata, Watanabe. Olanda al volteggio con Volleman, Visser, Thorsdottir, de Ruiter.

19.00 All’Olanda servono 40.6 punti al volteggio per stare davanti al Canada, è l’obiettivo massimo. Non impossibile e sarebbe una gara di lusso considerando quanto successo alla trave.

18.59 Il Giappone ha bisogno di 39.7 punti scavalcare la Francia e issarsi al terzo posto: media del 13.2 alla trave, non semplice ma neanche impossibile. Servono invece 40.3 punti stare davanti alla Cina, ovvero il 13.4 di media. Bastano 37.8 per sopravanzare il Canada. Dove si piazzeranno le asiatiche? In palio la finale.

18.58 Il Giappone dopo tre rotazioni si trova a quota 121.978, mentre l’Olanda è ferma a 119.030.

18.54 Eythora Thorsdottir è fallosa al corpo libero e non va oltre 12.466: è una specialista, punteggio basso.

18.52 Kokoro Fukasawa porta in gara un D Score di 6.2, ma sbaglia e si ferma a 13.500. Il Giappone si salva in qualche modo.

18.50 Nel frattempo l’Italia si sta preparando per il riscaldamento. Le Fate gareggeranno alle ore 21.15.

18.48 Stoccata superba di Naomi Visser: 13.666 (5.6), quarto punteggio al corpo libero. L’Olanda rialza la testa, mentre il Giappone fatica con il 12.566 di Miyata sugli staggi.

18.45 Watanabe sembra essere un po’ l’anello debole del Giappone: 12.933 (5.2) alle parallele.

18.42 Ritmo serratissimo. Brava Yamada sugli staggi (13.666, 5.7), Volleman dice la sua al corpo libero (13.200, 5.1).

18.41 L’Olanda è sprofondata sulla trave, il Giappone si è rivelato decisamente solido al volteggio. Le asiatiche vanno alle parallele, in proiezione possono lottare con Cina e Francia. Le europee cercano di rialzare la testa al corpo libero.

18.40 Il Giappone gira a metà gara con 81.399, l’Olanda è ferma a 79.698.

18.35 Il 12.733 di Visser non basta per risollevare le sorti delle tulipane.

18.33 Cade anche de Ruiter! 11.233 (4.6), l’Olanda è sprofondata dopo aver regalato numeri alle parallele.

18.32 Fukawasa chiude la rotazione del Giappone al volteggio con 13.333.

18.28 Pesantissima caduta di Thorsdottir! 11.666 alla trave, l’Olanda inizia a faticare. Rilevante 14.300 di Miyata alla tavola.

18.25 Sakaguchi apre con 14.000, primi tentennamenti per l’Olanda: Volleman si ferma a 12.533.

18.20 Nella seconda rotazione. Giappone al volteggio con Sakaguchi, Yamada, Miyata, Fukasawa. Olanda alla trave con Volleman, Thorsdottir, de Ruiter, Visser.

18.18 Il Giappone chiude col 12.533 di Watanabe al corpo libero, 39.766 punti in questa rotazione.

18.17 Sorprendente 42.766 di squadra per l’Olanda alle parallele. Punteggione: solo la Cina ha fatto meglio! Partenza a razzo, sapranno confermarsi sugli altri attrezzi?

18.16 Si stanno forse alzando i punteggi? Di solito succede in queste maratone… Shoko Miyata strabilia con 13.600 (5.5) al corpo libero, quarto posto.

18.15 Sanna Veerman indemoniata! Pazzesco 14.533 alle parallele, 6.3 il D Score. Quinto posto davanti a Visser: partenza a razzo delle olandesi!

18.12 Eccezionale esercizio di Naomi Visser! 14.400 con un super 6.00 di difficoltà, quinto posto provvisorio per l’olandese. Il Giappone replica col 13.100 di Yamada al quadrato.

18.10 Thorsdottir apre con un valido 13.833 alle parallele, Sakaguchi ottiene 13.066 al corpo libero.

18.05 Tutto pronto per la riprese delle qualificazioni.

17.58 Il Giappone incomincia al corpo libero con Sakaguchi, Yamada, Miyata, Watanabe. L’Olanda alle parallele con Volleman, Thorsdottir, Visser, Veerman.

17.55 Gli atleti sono pronti per entrare in pedana, minuti di riscaldamento e poi il via alla gara.

17.50 Bentrovati, pronti per la settima suddivisione delle qualificazioni femminili. Si parte alle ore 18.00, attesa per Giappone e Olanda. Alle ore 21.15 toccherà all’Italia.

17.00 Nel frattempo il DT Giuseppe Cocciaro ha comunicato la formazione dell’Italia maschile per le qualifiche di domani (azzurri in pedana alle ore 16.50).

CAVALLO CON MANIGLIE: Macchini, Casali, Bartolini, Abbadini

ANELLI: Casali, Abbadini, Levantesi, Bartolini

VOLTEGGIO: Abbadini, Levantesi, Casali, Bartolini

PARALLELE PARI: Abbadini, Casali, Levantesi, Bartolini

SBARRA: Casali, Levantesi, Abbadini, Macchini

CORPO LIBERO: Levantesi, Abbadini, Casali, Bartolini

16.45 Le asiatiche partiranno al corpo libero, le tulipane alle parallele asimmetriche. Ci risentiamo tra un’oretta per la settima suddivisione con Giappone e Olanda. Si avvicina l’ora dell’Italia: Fate in pedana alle ore 21.15.

16.42 Il Giappone schiera Ayaka Sakaguchi, Chiharu Yamada, Shoko Miyata, Hazuki Watanabe e Kokoro Fukasawa. L’Olanda con Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Sanna Veerman, Eve de Ruiter.

16.40 La settima suddivisione inizierà alle ore 18.00. Vedremo all’opera il solido Giappone e l’Olanda, entrambe inseguono la finale.

16.35 Si è dunque completata la sesta suddivisione. La situazione aggiornata:

CONCORSO GENERALE. La statunitense Shilese Jones è sempre al comando con 55.766, seguita dalla connazionale Jade Carey (55.132). La cinese Yushan Ou si inserisce in terza piazza (54.466) appena davanti alla canadese Ellie Black (54.131). Melanie De Jesus sesta con 53.865.

VOLTEGGIO. Primeggiano sempre Jade Carey (14.483) e Jordan Chiles (14.316) davanti alla sudcoreana Seojeong Yeo (14.249), Ellie Black entra in quarta posizione (14.249). ATTENZIONE: non sappiamo il risultato di Coline Devillard, tabellone in tilt.

PARALLELE ASIMMETRICHE. La cinese Rui Luo vola al comando con uno strabordante 14.900, precedendo la belga Nina Derwael (14.700) e la connazionale Xiaoyuan Wei (14.600). Melanie De Jesus entra al quinto posto con 14.400.

TRAVE. Un’indemoniata Yushan Ou si inventa un super esercizio da 6.2 e ottiene 13.900, precedendo la statunitense Skye Blakely (13.733) e una super Marine Boyer (13.666 per la francese). A seguire l’ungherese Zsofia Kovacs (13.533). Ellie Black quarta con 13.266.

CORPO LIBERO. Non ci sono cambiamenti: Chiles in testa (14.100) appena davanti a Careuy (14.066), Yushan Ou quinta con 13.400 davanti alla canadese Sydney Turner (13.300).

16.30 Questi gli inserimenti di lusso nella sesta suddivisione: Marine Boyer terza alla trave con 13.666, Melanie De Jesus quinta alle parallele con 14.400. In tilt il tabellone dei punteggi al volteggio, non sappiamo il risultato di Coline Devillard.

16.28 La Francia si inserisce in terza posizione con 161.428, ampiamente davanti al Canada (159.661) e a sei decimi dalla Cina (162.064). Bella gara delle transalpine: nessun picco in particolare, ma estrema solidità e continuità. Ci si aspettava di più da Melanie De Jesus, sono state brave le compagne a tenere botta, in particolare Marine Boyer.

16.22 Aline Friess ottiene 13.666 sul primo salto, ma sul secondo si ferma a 12.900: la media di 13.283 la inserisce in ottava posizione, difficilmente basterà per la finale.

16.19 L’all-around di Melanie De Jesus non è stato dei migliori: 53.865 e sesto posto provvisorio. Vero che è arrivato il 14.400 alle parallele, ma poi l’errore alla trave e due esercizi non sublimi tra corpo libero e volteggio. In finale dovrà alzare il tiro se vorrà lottare per il podio.

16.17 Soltanto 13.666 per una spuntata De Jesus alla tavola.

16.15 Heduit inizia con un valido 14.033.

16.10 La Francia al volteggio con Heduit, De Jesus, Friess e Coline Devillard, chiamata ai due salti.

16.08 La Francia chiude la rotazione al corpo libero con 39.732 e dopo tre rotazioni è a quota 119.296. Ha il margine per finire davanti al Canada, servono 40.4 punti al volteggio e sembrano alla portata.

16.05 Uscita di pedana e qualche imprecisione per Melanie De Jesus: 13.266, fuori dalla finale al corpo libero, era uno degli obiettivi della vigilia.

16.02 Il discorso non cambia per Aline Friess: 13.100 da 5.3. Vediamo la chiusura di Melanie De Jesus.

15.59 Heduit si ferma a 13.166, niente di straripante. La Francia sta puntando tanto su media e continuità, con pochi picchi.

15.57 Boyer apre al quadrato con 13.300.

15.53 La Francia al corpo liberio con Boyer, Heduit, Friess e De Jesus.

15.51 La Francia gira a metà gara con 79.564, l’obiettivo è quello di inserirsi in terza posizione davanti a Canada e Australia. Ora il trasferimento al corpo libero.

15.48 Melanie De Jesus sbaglia dopo l’ottima prova alle parallele: 12.533 (5.5) per la capitana della Francia, punteggio comunque utile per la squadra.

15.45 Super Marine Boyer! 13.666 (5.7 la nota di partenza), terzo posto provvisorio alla trave. Ora la chiusura di De Jesus.

15.42 Sbaglia anche Friess: 12.266! Attenzione, la Francia porterà avanti un basso punteggio. Boyer deve metterci una pezza.

15.39 Caduta di Heduitt! 12.033.

15.34 La Francia alla trave con Heduit, Friess, Boyer, De Jesus.

15.32 La Francia chiude la rotazione alle parallele con 41.099 e ora passa alla trave.

15.29 Le messicane non si sono inserite nelle posizioni di vertice al volteggio.

15.28 Una delle versioni migliori di Melanie De Jesus Dos Santos: 14.400 alle parallele partendo da 6.3, quinto posto provvisorio.

15.25 Niente male il 13.466 di Heduit. Ora vediamo il ritorno di Melanie De Jesus.

15.23 Aline Friess alza la media con solidità: 13.233 (5.3). Vediamo come se la caverà Carolann Heduit, poi toccherà a De Jesus.

15.20 Esercizio semplificato per Marine Boyer: 4.8 il D Score, 12.800 il punteggio complessivo. Tocca ad Aline Friess.

15.16 Tocca a Marine Boyer sugli staggi.

15.15 Ginnaste entrate in campo gara. Minuti di riscaldamento e la gara riprenderà, oggi davvero non c’è spazio per le pause.

15.11 La Francia partirà alle parallele. Il Messico al volteggio, seguiremo i due salti di Cinthia Rodriguez, Ahtziri Sandoval e Natalia Escalera.

15.10 Grande curiosità per la Francia, che riabbraccia Melanie De Jesus Dos Santos dopo le deludenti Olimpiadi e l’assenza agli Europei. Sarà affiancata da Marine Boyer, Aline Friess, Carolann Heduit e Coline Devillard.

15.07 Alle ore 15.15 inizierà la sesta suddivisione con Francia e Messico.

15.04 Si è dunque completata la quinta suddivisione. La situazione aggiornata:

CONCORSO GENERALE. La statunitense Shilese Jones è sempre al comando con 55.766, seguita dalla connazionale Jade Carey (55.132). La cinese Yushan Ou si inserisce in terza piazza (54.466) appena davanti alla canadese Ellie Black (54.131).

VOLTEGGIO. Primeggiano sempre Jade Carey (14.483) e Jordan Chiles (14.316) davanti alla sudcoreana Seojeong Yeo (14.249), Ellie Black entra in quarta posizione (14.249).

PARALLELE ASIMMETRICHE. La cinese Rui Luo vola al comando con uno strabordante 14.900, precedendo la belga Nina Derwael (14.700) e la connazionale Xiaoyuan Wei (14.600).

TRAVE. Un’indemoniata Yushan Ou si inventa un super esercizio da 6.2 e ottiene 13.900, precedendo la statunitense Skye Blakely (13.733) e l’ungherese Zsofia Kovacs (13.533). Ellie Black quarta con 13.266.

CORPO LIBERO. Non ci sono cambiamenti: Chiles in testa (14.100) appena davanti a Careuy (14.066), Yushan Ou quinta con 13.400 davanti alla canadese Sydney Turner (13.300).

15.02 La Cina si inserisce in seconda posizione con 162.064 grazie a una superba rotazione finale alle parallele, ma accusano cinque punti di ritardo dagli USA (167.263). Il Canada è terzo con 159.661.

15.01 Yushan Ou si inserisce in terza posizione nell’all-around con 54.466, Ellie Black è quarta con 54.131.

15.00 Xijing Tang chiude quantomeno con uno scatto d’orgoglio: 14.333 (6.1), ma per la regola dei passaporti sarà fuori dalla finale visto che Luo e Wei hanno fatto meglio.

14.59 Ellie Black si inserisce in quarta posizione al volteggio con la media di 13.749, vedremo se le basterà per la finale di specialità.

14.58 O MAMMAMIAAAAAAA! RUI LUO dall’interspazio. 14.900 SEMPLICEMENTE SURREALE ALLE PARALLELE, 6.4 la nota di partenza. PRIMISSIMA! Nina Derwael trema due decimi più in basso!

14.56 Ellie Black 13.666 sul primo salto, la Cina ha definitivamente superato il Canada.

14.55 Staffilata magica di Xiaoyuan Wei! SUPERLATIVO 14.600 ALLE PARALLELE, 6.4 il mostruoso D Score. Seconda posizione tra Nina Derwael (14.700) e Shilese Jones (14.566).

14.53 Denommee 13.400. Sono punteggi non elevatissimi. Il Canada sperava di battere la Cina, ma quest’ultima rotazione rischia di rivelarsi penalizzante per le nordamericane.

14.51 Spence si ferma a 13.633 al volteggio.

14.50 Yushan Ou apre con un ottimo 14.166 (5.8), terzo punteggio assoluto alle parallele asimmetriche. La Cina sta carburando sul finale?

14.46 La Cina ha nelle parallele il proprio attrezzo di punta, ci attendiamo punteggi da urlo. Il Canada può comunque sfruttare la tavola per cercare di tenere il passo.

14.45 Nella quarta e ultima rotazione. Canada al volteggio con Spence, Denommee, Black, Pedrick. Cina alle parallele con Ou, Wei, Luo, Tang.

14.42 Il Canada è davanti alla Cina dopo tre rotazioni! 118.462 a 118.231.

14.40 Bravissima Laurie Denommee: 13.266 (5.3) e il Canada chiude il giro al corpo libero con il sorriso!

14.37 Ellie Black poteva forse fare meglio: 13.266 (5.0) al corpo libero. Ora la chiusura di Denommee.

14.35 Pedrick apre con 12.900 al corpo libero, poi Turner timbra 13.300 per un Canada fino a ora decisamente convincente.

14.33 Zang ci mette una forte pezza con un 13.833 di lusso in questo momento per una Cina non così splendente.

14.32 Yushan Ou la imita: 13.000 alla tavola, ma dopo tre rotazioni è a quota 40.300, 1.8 punti meglio di Tang.

14.30 Xijing Tang è ufficialmente in apnea: 13.000 al volteggio. O piazzerà un superbo esercizio alle parallele oppure archivierà un deludente turno di qualificazione.

14.32 La rotazione al volteggio non è mai stata semplice per la Cina, staremo a vedere se sorprenderanno. Il Canada può anche fare bene al quadrato, Black sa fare la differenza.

14.30 Nella terza rotazione la Cina andrà al volteggio con Tang, Ou, Zhang, Wei. Il Canada al corpo libero con Pedrick, Turner, Black e Denommee.

14.28 Le asiatiche non stanno convincendo, meglio le nordamericane per continuità. Ou e Black promosse, Tang in difficoltà.

14.26 Il Canada ha totalizzato 78.630 dopo due rotazioni, la Cina è ferma a 78.398.

14.24 Brava Ellie Blackalla trave: 13.266 (5.5 il D Score) per inserirsi in quarta piazza all’attrezzo.

14.22 Esercizio di contenimento per Xiaoyuan Wei: 12.733 partendo da 5.0. Finisce una rotazione tutt’altro che esaltante per la Cina al quadrato.

14.19 Uscita di pedana pesante per Jin Zhang, che partendo da 5.400 ottiene 12.366 al corpo libero. La Cina è decisamente troppo altalenante. Il Canada porta a casa il 12.866 di Turner alla trave.

14.17 Emma Spence alza un po’ la media alla trave per il Canada: 12.533.

14.16 Yushan Ou è la rivelazione di questa prima parte di suddivisione: eccellente 13.400 al corpo libero (5.4 la nota di partenza), quarto posto provvisorio.

14.13 Xijing Tang prova a riscattarsi dopo la pesante caduta alla trave, ma al corpo libero esce pesantemente di pedana e incappa in tre decimi di penalità: 13.066 (5.3 il D Score). Giornata difficile per la cinese.

14.12 La trave si sta rivelando una saponetta: Denelle Pedrick cade e si ferma a 11.700 (5.5).

14.10 Nella seconda rotazione Canada alla trave, Cina al corpo libero. La Cina schiera Tang, Ou, Zhang, Wei. Il Canada con Pedrick, Spence, Turner e Black.

14.08 Il Canada ha totalizzato 39.965 alle parallele, la Cina 39.199 alla trave per merito di Ou.

14.06 Pazzescoooo! Rui Luo cade in serie, modestissimo 10.766! Cina in bambola alla trave, devono portarsi dietro due under-13!

14.05 Manca all’appello l’esercizio di Lui Ruo per la Cina. Cercano di scartare il 12.466 di Tang.

14.02 Ci pensa Yushan Ou a raddrizzare le cose per la Cina: 13.900 con 6.2 di D Score, miglior punteggio assoluto alla trave.

14.00 Sydney Tuner chiude la rotazione del Canada alle parallele con 13.166.

13.56 Xijing Tang è caduta alla trave! Incredibile! 12.466 (5.7), eliminata la vice campionessa olimpica. Brutta botta anche per l’all-around. La Cina è in crisi sui 10 cm, non una novità.

13.55 Brava Ellie Black, porta a casa 13.933 alle parallele. Stiamo aspettando il punteggio di Xijing Tang alla trave, è argento olimpico in carica.

13.53 Anche Denommee non risplende: 12.866. Il Canada si mette nelle mani di Ellie Black.

13.51 La Cina va subito in apnea: svarione di Jin Zhang e 12.833 (5.2 la nota di partenza).

13.50 Emma Spence inizia con un errore alle parallele: 12.800 (4.9 il D Score).

13.46 Canada alle parallele con questa formazione: Spence, Denommee, Black, Turner. Pedrick riserva.

13.45 Cina alla trave con questo ordine di rotazione: Xhang, Tang, Ou, Luo. Wei in panchina.

13.42 Le ginnaste si apprestano a entrare in campo gara, poi i consueti minuti di riscaldamento sugli attrezzi.

13.40 Ben trovati per vivere insieme un pomeriggio di fuoco. Si inizia alle ore 13.45 con una super quinta suddivisione: la Cina è tra le favorite per il podio e vuole illuminare la scena, da non perdere le gesta di Tang e compagne. Il Canada può dire la sua, è una delle pretendenti alla finale a squadre ed Ellie Black è una stella assoluta.

13.19 Il Canada partirà alle parallele, la Cina alla trave. Ci aggiorniamo tra una ventina di minuti.

13.18 La Cina con le fuoriclasse Xijing Tang e Xiaoyuan Wei affiancate da Jin Zhang, Yushan Ou e Rui Luo. Il Canada è nelle mani della capitana Ellie Black supportata da Emma Spence, Laurie Denommee, Sydney Turner e Denelle Pedrick.

13.16 Si tornerà in pedana alle ore 13.45 con la quinta suddivisione. Riflettori puntati sull’attesissima Cina e sul Canada. Finalmente si farà sul serio!

13.10 Si è conclusa la quarta suddivisione, non ci sono grossi stravolgimenti se non nella classifica a squadre.

CORPO LIBERO. Jordan Chiles è riuscita a battere la Campionessa Olimpica di specialità: 14.100 (5.8) contro il 14.066 (6.1) di Jade Carey.

TRAVE. Skye Blakely è prima con 13.733 (6.0 il D Score) e ampio margine sull’altra americana Shilese Jones (13.200), Jade Carey eliminata per la regola dei passaporti (13.133).

PARALLELE ASIMMETRICHE. La belga Nina Derwael campeggia da Campionessa Olimpica con un superbo 14.700 (6.3), precedendo le statunitensi Shilese Jones (14.566) e Jordan Chiles (14.066).

VOLTEGGIO. Jade Carey troneggia con 14.600, la statunitense precede la connazionale Jordan Chiles (14.466) e la sudcoreana Seojeong Yeo (14.249).

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE. La statunitense Shilese Jones è stata la migliore con 55.766 e ha preceduto la connazionale Jade Carey (55.132). Terzo posto per l’altra americana Jordan Chiles (53.998), ma non parteciperà all’atto conclusivo a causa della regola dei passaporti. Più lontane la belga Lisa Vaelen (52.432) e la rumena Ana Barbosu (52.233).

GARA A SQUADRE. Gli USA sono al comando con 167.263, davanti ad Australia (156.095) e Belgio (156.063).

13.07 L’Ungheria è quinta con 152.296, la Svezia settima con 147.529.

13.05 L’Australia si inserisce in seconda posizione! Superlativa prestazione delle oceaniche: 156.095, 32 millesimi meglio del Belgio. Per la finale non sarà semplice, ma quantomeno possono sperarci.

13.02 Per Romi Brown 13.166 alla tavola e punteggio complessivo di 51.731, nono posto nell’all-around.

13.00 Georgia Godwin chiude con 13.600 al volteggio e si inserisce in quarta posizione nell’all-around con 52.866.

12.57 Bacskay 11.366 alla trave, chiude l’all-around con 48.232. Niente finale.

12.55 Si parte per l’ultima rotazione della quarta suddivisione.

12.47 L’Australia è in lizza per superare la Corea del Sud e inserirsi in terza posizione. Ultima rotazione al volteggio, Ungheria alla trave, Svezia al corpo libero.

12.45 Si è conclusa la terza rotazione. L’Australia conduce la suddivisione con 115.996, Ungheria ferma a 113.864, la Svezia a 33.366.

12.42 Senza offendere nessuno possiamo affermare che non stiamo assistendo a un livello da Mondiale. Si è cercato di tagliare un po’ il numero delle partecipanti, ma forse bisognerebbe stringere ulteriormente le maglie.

12.40 Paulsson cade dalla trave: 10.466, Eriksson la imita con 10.300. Westlund ottiene 12.600.

12.36 Georgia Godwin e Romi Brown portano a casa 12.933 e 12.733. L’Australia sta facendo il suo. Mayer e Szilagyi cadono dalle parallele: modestissimi 10.800 e 11.633 per un’Ungheria in grande affanno.

12.31 Australia al corpo libero con Brown, McDonald, Godwin, Scott, Brown. Svezia alla trave con Westlund, Paulsson, Eriksson, Westlund.

12.30 Si procede spediti, tra poco la terza suddivisione. Ungheria alle parallele con Szilagyi, Bacskay, Mayer, Szekely. Kovacs ancora in panchina.

12.28 Al momento Godwin è la migliore in questa suddivisione con 26.333 sul giro completo, 26.033 per Mayer. Australia a quota 77.031, Svezia a 76.297, Ungheria 76.232.

12.28 Godwin alza la media per l’Australia con 13.000 alla trave.

12.26 Svezia alle parallele: Paulsson 12.866, Westlund 12.466, Eriksson 12.033.

12.24 McDonald cade alla trave dopo il buon esercizio alle parallele: 10.733. Romi Brown non va oltre a 12.266.

12.22 Per Mayer 13.200, Szilagyi 12.733. Ungheria ben lontana dall’essere un fattore.

12.20 Delude Csenga Maria Bacskay: lo scorso anno fu quinta ai Mondiali, questa volta si ferma a una media di 13.050 ed è provvisoriamente ottava. Finale praticamente impossibile.

12.15 Si è conclusa la prima rotazione. Nella seconda l’Ungheria andrà al volteggio, da seguire con grande attenzione i due salti di Csenge Maria Bacskay e l’esordio in gara di Zsofia Kovacs. Australia alla trave, Svezia alle parallele.

12.10 Mayer alza un po’ il tiro per le magiare con 12.833.

12.08 La Svezia al volteggio: Paulsson 13.066, Westlund 12.566, Eriksson 11.766.

12.05 L’Ungheria aprte con difficoltà al quadrato: 12.266 di Szilagyi e 11.533 di Bacskay.

12.03 Bravissima Katie McDonald: il 14.033 alle parallele è degno di nota, anche se non basterà per la finale. Brave anche Romi Brown (13.556) e Georgia Godwin (13.333).

12.00 L’Ungheria incomincia al corpo libero con Szilagyi, Bacskay e Mayer. Soltanto tre atlete al quadrato, Kovacs in panca. Svezia al volteggio con Eriksson, Westlund, Lundqvist, Paulsson. Australia alle parallele con Brown, McDonald, Godwin, Brown.

11.55 L’Australia sta seguendo un complicato percorso di risalita, squadra in mano a Georgia Godwin e Georgia-Rose Brown. La Svezia non sembra essere un fattore.

11.54 Da seguire con grande attenzione l’Ungheria, che ha stupito agli ultimi Europei. Va però annotato che la stella Zsofia Kovacs non si cimenterà su tutti gli attrezzi. In squadra anche Nikolett Szilagyi, Csenga Bacskay, Greta Mayer e Zoja Szekely.

11.52 Alle ore 12.00 inizierà la quarta suddivisione con Svezia, Australia e Ungheria.

11.50 Questa la situazione dettagliata dopo tre suddivisioni:

CORPO LIBERO. Jordan Chiles è riuscita a battere la Campionessa Olimpica di specialità: 14.100 (5.8) contro il 14.066 (6.1) di Jade Carey.

TRAVE. Skye Blakely è prima con 13.733 (6.0 il D Score) e ampio margine sull’altra americana Shilese Jones (13.200), Jade Carey eliminata per la regola dei passaporti (13.133).

PARALLELE ASIMMETRICHE. La belga Nina Derwael campeggia da Campionessa Olimpica con un superbo 14.700 (6.3), precedendo le statunitensi Shilese Jones (14.566) e Jordan Chiles (14.066).

VOLTEGGIO. Jade Carey troneggia con 14.600, la statunitense precede la connazionale Jordan Chiles (14.466) e la sudcoreana Seojeong Yeo (14.249).

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE. La statunitense Shilese Jones è stata la migliore con 55.766 e ha preceduto la connazionale Jade Carey (55.132). Terzo posto per l’altra americana Jordan Chiles (53.998), ma non parteciperà all’atto conclusivo a causa della regola dei passaporti. Più lontane la belga Lisa Vaelen (52.432) e la rumena Ana Barbosu (52.233).

GARA A SQUADRE. Gli USA sono al comando con 167.263, decisamente più lontani il Belgio (156.063) e la Corea del Sud (153.363).

11.48 L’unico scossone della mattinata è arrivato dalla sudcoreana Seojeong Yeo, capace di stampare una media di 14.249 al volteggio e si inserirsi in terza posizione. Nel concorso generale Yunseo Lee si piazza settima con 51.833.

11.45 Si è conclusa la terza suddivisione. La Corea del Sud completa la propria gara con 153.363 e si issa al terzo posto scavalcando la Spagna. L’Ucraina si ferma a 142.729. USA sempre al comando con 167.263 davanti al Belgio (156.063).

11.40 Brava Yunseo Lee: 13.100, la Corea del Sud viaggia verso il sorpasso sulla Spagna. L’Ucraina non riesce a superare i 12 punti alla trave, Kasianenko 11.833.

11.35 Yeo imita la compagna: 12.633 al corpo libero.

11.30 Eom con 12.633 tiene la Corea del SUd in lizza per superare la Spagna. L’Ucraina scivola con un doppio under-12 alla trave.

11.27 Ultima rotazione con la Corea del Sud al corpo libero: Eom, Yeo, Lee, Lee. Ucraina alla trave con Kozlovska, Osipova, Kasianenko, Savelieva.

11.25 Senza particolari sussulti si chiude la terza rotazione: Corea del Sud 114.997, Ucraina 108.830. La Corea del Sud può andare a superare la Spagna.

11.18 Nel frattempo si stanno riscaldando Svezia, Australia e Ungheria che vedremo nella quarta suddivisione a partire dalle ore 12.00.

11.15 Yunseo Lee 12.733, Seojeong Yeo 12.466. Hubareva non va oltre a 12.766 alle parallele.

11.10 Tra poco la terza rotazione. Corea del Sud alla trave con Lee, Yeo, Eom, Lee. L’Ucraina alle parallele con Kasianenko, Hubareva, Osipova, Kozlovska.

11.08 Per il momento l’unica cosa interessante è stata la staffilata di Seojeong Yeo al volteggio: media di 14.249.

11.06 A metà suddivisione la Corea del Sud ha totalizzato 78.832, mentre l’Ucraina è ferma a 74.198. Non male il 26.00 di Yunseo Lee dopo due attrezzi, seguita da Dohyun Eom (25.666) e Valeriia Osipova (25.232).

11.05 Dayeong Lee chiude la rotazione con 12.233.

11.02 Brava anche Yunseo Lee con 13.200.

11.00 Discreta Dohyun Eum con 13.066 alle parallele.

10.58 Ucraina al volteggio: Osipova 13.066, Kasianenko 12.700, Kozlovska 12.200.

10.54 Solyi Shin apre con 12.800 (5.0).

10.52 L’Ucraina alla tavola con Kozlovska, Kasianenko, Osipova. Solo tre ginnaste. Corea sugli staggi con Solyi Shin, Eom, Lee, Lee.

10.48 Si è conclusa la prima rotazione. Tra poco Corea del Sud alle parallele e Ucraina al volteggio.

10.46 Lee Dayeong chiude la rotazione della Corea del Sud al volteggio con 12.500. Valeriia Osipova e Diana Savelieva si fermano a 12.166 e 11.733.

10.44 ECCOLAAAA. Era l’attrazione di maggiore rilievo in questa suddivisione e non ha deluso: 14.366 sul primo salto e 14.133 sul secondo, Seojeong Yeo chiude con la media di 14.249 al volteggio e si piazza in terza posizione.

10.41 Kasianenko porta a casa 12.333 al quadrato. L’Ucraina non è certo una formazione di riferimento, tra l’altro manca Bachynska.

10.40 Yunseo Lee alza leggermente la quota a 12.800, ora Seojeong Yeo dovrebbe fare vedere qualcosa di interessante.

10.38 Eom apre conm 12.600 al volteggio, 11.633 per Kozlovska al corpo libero.

10.35 Si sono conclusi i minuti di riscaldamento, tutto pronto per l’inizio della gara.

10.30 Le ginnaste hanno fatto il loro ingresso in pedana, stanno per riprendere le qualificazioni femminili dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica.

10.25 Cinque minuti all’ingresso in pedana delle squadre impegnate nella terza suddivisione. Riflettori puntati su Corea del Sud e Ucraina.

10.22 In questa lunga giornata sono attese la corazzata Cina, il temibile Brasile di Rebeca Andrade, il solido Giappone, la Gran Bretagna padrona di casa, il Canada di Ellie Black, la Francia di Melanie De Jesus, la Germania. Ne vedremo davvero delle belle, soprattutto tra pomeriggio e sera.

10.20 La Corea del Sud al volteggio con Eom, Yunseo Lee, Yeo, Dayeong Lee. Solyi Shin la riseva. Attenzione ai due salti di Seojeong Yeo, può ambire a un risultato di rilievo.

10.18 L’Ucraina incomincerà al corpo libero con Kozlovska, Kasianenko, Osipova, Savelieva. Hubareva la riserva.

10.15 La terza suddivisione, che inizierà alle ore 10.30, prevede la presenza di Corea del Sud e Ucraina. Sulla carta non hanno ambizioni da finale. Vedremo anche i gruppi misti con slovene, croate, cilene e neozelandesi.

10.12 L’Italia ha vinto gli Europei due mesi fa, ma oggi sono assenti Asia D’Amato e Angela Andreoli. Bisognerà disputare una gara di spessore per accedere alla Finale, dove verranno messi in palio anche rre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

10.10 L’Italia gareggerà dunque alle ore 21.15 nella penultima suddivisione. Martina Maggio, Alice D’Amato e Manila Esposito saliranno su tutti gli attrezzi; Giorgia Villa su trave e parallele; Veronica Mandriota su volteggio e corpo libero; Elisa Iorio riserva. Quattro atleti per attrezzo, vengono considerati i tre migliori punteggi.

10.08 Al termine di questa intensa giornata conosceremo le qualificate alle varie finali: 8 squadre, 24 all-arounder, 8 atlete per ogni specialità. Vige la regola dei passaporti: massimo due connazionali in uno stesso atto conclusivo.

10.06 Ieri sono andate in scena le prime due suddivisioni. Ricordiamo la situazione nel dettaglio:

CORPO LIBERO. Jordan Chiles è riuscita a battere la Campionessa Olimpica di specialità: 14.100 (5.8) contro il 14.066 (6.1) di Jade Carey.

TRAVE. Skye Blakely è la rivelazione di giornata: primo posto con 13.733 (6.0 il D Score) e ampio margine sull’altra americana Shilese Jones (13.200), Jade Carey eliminata per la regola dei passaporti (13.133).

PARALLELE ASIMMETRICHE. La belga Nina Derwael campeggia da Campionessa Olimpica con un superbo 14.700 (6.3), precedendo le statunitensi Shilese Jones (14.566) e Jordan Chiles (14.066).

VOLTEGGIO. Jade Carey troneggia con 14.600, la statunitense precede la connazionale Jordan Chiles (14.466) e la belga Lisa Vaelen (13.499).

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE. La statunitense Shilese Jones è stata la migliore con 55.766 e ha preceduto la connazionale Jade Carey (55.132). Terzo posto per l’altra americana Jordan Chiles (53.998), ma non parteciperà all’atto conclusivo a causa della regola dei passaporti. Più lontane la belga Lisa Vaelen (52.432) e la rumena Ana Barbosu (52.233).

GARA A SQUADRE. Gli USA sono al comando con 167.263, decisamente più lontani il Belgio (156.063) e la Spagna (148.462).

10.04 Grande attesa per l’Italia, che scenderà in pedana alle ore 21.15. Prima serata con le Fate a caccia della Finale, si preannuncia grande spettacolo.

10.02 Si incomincerà alle ore 10.30 e si andrà avanti fino a mezzanotte inoltrata. A Liverpool (Gran Bretagna) si disputeranno ben otto suddivisioni.

10.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. Oggi va in scena la seconda giornata delle qualificazioni femminili.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. A Liverpool (Gran Bretagna) proseguono le qualificazioni femminali: dopo le due suddivisioni di ieri, durante le quali gli USA si sono messi in bella mostra guidati da Shilese Jones, Jade Carey e Jordan Chiles, oggi andranno in scena le altre otto suddivisioni. Al termine di questa intensa giornata, che si concluderà dopo la mezzanotte, conosceremo quali saranno le qualificate alle varie Finali.

L’Italia attende le proprie Fate, che scenderanno in pedana alle ore 21.15. Prima serata con la nostra Nazionale: due mesi fa le azzurre hanno vinto gli Europei, oggi la missione sarà quella di qualificarsi all’atto conclusivo. Il quintetto è infatti stato rivoluzionato visto gli infortuni di Asia D’Amato e Angela Andreoli. Martina Maggio e Alice D’Amato dovranno fare la differenza nel concorso generale, su tutti gli attrezzi vedremo anche l’esordiente Manila Esposito.

Ci sarà bisogno di due stoccate di lusso di Giorgia Villa tra parallele e trave. La debuttante Veronica Mandriota si esibirà tra corpo libero e volteggio, la riserva Elisa Iorio è pronta a subentrare in caso di necessità. Le ragazze del DT Enrico Casella si esibiranno nella penultima suddivisione, dunque avranno un quadro abbastanza delineato della situazione. Sono attesissimi il Brasile di Rebeca Andrade, la Gran Bretagna padrona di casa, la corazzata Cina, la Francia di Melanie De Jesus, il Canada di Ellie Black, il solido Giappone, la Germania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 e si andrà avanti fino a mezzanotte inoltrata. Buon divertimento a tutti.

Foto: Folco Donati