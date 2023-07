DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: griglia di partenza e orario gara TV8. Binotto vuole giustizia per la Red Bull, Leclerc carico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.12 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la diretta di un Gran Premio che si preannuncia spettacolare!

16.10 Nona pole stagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles Leclerc, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una soddisfazione alla scuderia di Maranello.

16.08 Epilogo beffardo per Verstappen, decisamente il più veloce negli ultimi minuti del Q3. L’olandese però non ha completato gli ultimi due giri lanciati e dovrà rimontare domani dalla quarta fila.

16.06 Di seguito la classifica finale del Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:49.412 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 4 +0.022

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.054 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.171 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.554 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.172 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.799 5

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.983 5

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.161 6

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.571 6

16.05 Finale di qualifica davvero stranissimo, forse mai visto. Red Bull ha chiesto via radio a Verstappen di rientrare ai box quando mancavano due curve alla fine di un giro che sarebbe valso quasi sicuramente la pole position. Ferrari ringrazia ed è in pole con Leclerc!

16.02 ASSURDO!!! Verstappen rallenta inspiegabilmente prima dell’ultima curva e rientra ai box, regalando a Leclerc la pole position!!!

16.00 BANDIERA A SCACCHI! Ultimo giro per tutti, al momento Leclerc è in pole!

15.59 Un minuto allo scadere! Leclerc si prende la pole provvisoria davanti ad Alonso, Hamilton e Verstappen! L’olandese però vola nei primi due settori…

15.58 L’ultimo tentativo sarà quello decisivo ed il timing sarà fondamentale per essere l’ultimo a non prendere la bandiera a scacchi.

15.57 Verstappen si prende un rischio clamoroso nel T3, ma non sbatte contro il muro e completa il giro con il secondo tempo a 376 millesimi dalla pole di Hamilton. 3° Perez davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz.

15.55 Che finale!! Cinque minuti alla bandiera a scacchi. Hamilton al comando davanti a Leclerc, Alonso e Norris!

15.54 Scelta giusta quella di montare gli pneumatici d’asciutto, infatti Haas richiama ai box Magnussen per cambiare le intermedie.

15.53 Hamilton vola con le slick!! 1’53″0 e miglior tempo provvisorio con 2″ di margine su Tsunoda (unico a completare il giro sulle intermedie). A seguire Leclerc e Verstappen.

15.51 Verstappen si lancia per il primo giro, ma il tempo buono arriverà solo alla fine della sessione grazie all’evoluzione della pista.

15.49 Tsunoda e Magnussen sono gli unici ad optare per le intermedie in questo primo run. Tutti gli altri provano la carta delle slick.

15.48 Gomma d’asciutto per Red Bull e Ferrari! Comincia adesso il Q3!

15.47 Tra poco il via al Q3! Ci si gioca la pole position in 12 minuti a Marina Bay. Condizioni complicatissime, con pista umida in alcune curve e totalmente asciutta in altre.

15.45 Di seguito la classifica finale del Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:52.343 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.348 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.380 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.475 3

5 Fernando ALONSO Alpine+0.784 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.876 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.203 4

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.505 4

9 Lando NORRIS McLaren+1.599 3

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.663 4

11 George RUSSELL Mercedes+1.669 4

12 Lance STROLL Aston Martin+1.868 4

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.027 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.037 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.175

15.43 L’azzardo di montare le gomme d’asciutto non ha pagato per Aston Martin e Alfa Romeo. Esclusi dal Q3 Russell, Stroll, Mick Schumacher, Vettel e Zhou.

15.42 CLAMOROSO! ESCLUSO RUSSELL! In diversi si sono migliorati all’ultimo giro con le intermedie, buttando fuori dalla top10 il giovane talento della Mercedes!

15.40 Ultimo tentativo del Q2. Per ora le gomme d’asciutto non rendono come le intermedie, ma c’è ancora una chance per Aston Martin e Zhou.

15.38 Primo giro lanciato delle Aston Martin con gomme soft. Forse era ancora troppo presto per passare alle slick…

15.37 Hamilton si migliora con gomma intermedia e sale in seconda piazza dietro alla Ferrari di Leclerc. Gomma slick anche per Zhou con l’Alfa Romeo!

15.35 Pit-stop veloce per Leclerc, che scende nuovamente in pista con le intermedie. Aston Martin si gioca il jolly e monta le slick con Vettel e Stroll!

15.34 Davvero molto difficile la scelta della gomma da montare nell’ultimo run. 5 minuti al termine del Q2.

15.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:52.343 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.380 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.475 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+1.152 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.557 3

6 Lando NORRIS McLaren+1.652 2

7 Fernando ALONSO Alpine+1.757 2

8 Lance STROLL Aston Martin+1.868 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.025 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.037 3

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.725 3

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.788 3

13 George RUSSELL Mercedes+3.260 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.523 3

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.710 2

15.31 Verstappen e Perez si inseriscono subito alle spalle di Leclerc, mentre Sainz si è rilanciato per un nuovo time-attack con gomma intermedia.

15.30 Primo tentativo molto lento per Sainz, lontano 6″ dal miglior crono provvisorio di Leclerc. Tra poco la risposta di Mercedes e Red Bull.

15.29 Leclerc segnala via radio che la pista si sta asciugando velocemente. Qualcuno azzarderà quasi sicuramente la slick già negli ultimi minuti del Q2.

15.28 Ancora gomme intermedie per tutti nel primo run del Q2. Ci sono ancora alcune curve umide, ma il resto del tracciato è ormai quasi totalmente asciutto.

15.26 Comincia adesso il Q2!! 15 minuti per stabilire i dieci piloti che si giocheranno la pole in Q3.

15.23 Abbastanza sorprendente l’eliminazione di Esteban Ocon, capace di esaltarsi talvolta in passato sotto la pioggia con l’Alpine. Bravo invece Alonso, 9° a parità di macchina.

15.21 Di seguito la classifica finale del Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:53.057 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.104 2

3 Charles LECLERC Ferrari+1.072 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.347 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.502 1

6 George RUSSELL Mercedes+1.576 2

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.046 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.257 2

9 Fernando ALONSO Alpine+2.303 1

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.318 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.545 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.549 2

13 Lance STROLL Aston Martin+2.572 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.679 2

15 Lando NORRIS McLaren+2.857 1

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.026 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+3.169 2

18 Esteban OCON Alpine+3.280 1

19 Alexander ALBON Williams+3.928 2

20 Nicholas LATIFI Williams+4.475

15.19 Verstappen piazza la zampata all’ultimo tentativo in 1’53″057 e chiude il Q1 davanti a Hamilton per 104 millesimi. Mick Schumacher si salva in extremis ed elimina Bottas. Esclusi dal Q2 anche Ricciardo, Ocon e le Williams.

15.17 Hamilton impressionante con la Mercedes! Miglior tempo in 1’53″1 con quasi 1″ di margine su Leclerc. Momenti decisivi adesso per evitare l’eliminazione.

15.16 Condizioni evidentemente ancora troppo rischiose per montare le slick. Ultimo tentativo per tutti con gomme intermedie.

15.15 Meno di tre minuti al termine del Q1. Al momento sarebbero eliminati Vettel, Bottas, Tsunoda, Albon e Latifi.

15.13 Leclerc alza l’asticella in 1’54″222, precedendo le Red Bull di Verstappen e Perez per meno di due decimi. A breve alcuni team di seconda fascia potrebbero provare l’azzardo delle gomme d’asciutto…

15.11 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:54.395 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.294 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.659 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.684 1

5 George RUSSELL Mercedes+1.447 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.666 1

7 Lando NORRIS McLaren+2.307 1

8 Lance STROLL Aston Martin+2.602 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.693 1

10 Esteban OCON Alpine+2.814 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.014 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.344 1

13 Fernando ALONSO Alpine+3.514 1

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.282 1

15 Alexander ALBON Williams+4.333 1

16 Nicholas LATIFI Williams+5.097 1

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+5.375 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+5.398 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+23.632 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+40.582 1

15.10 Hamilton balza davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz in 1’54″6, ma arriva Verstappen con il miglior tempo assoluto in 1’54″3 con la Red Bull.

15.08 Leclerc firma subito un ottimo tempo al primo tentativo e si porta al comando in 1’55″0, poi commette un errore e finisce in una via di fuga. Il monegasco riparte poi senza problemi dopo un testacoda.

15.07 Russell si migliora e fissa il nuovo limite in 1’55″8, ma tra poco arriverà la risposta di Leclerc e Verstappen.

15.05 Hamilton è il più veloce nel primo giro lanciato in 1’56″9 davanti a Russell, Tsunoda e Gasly.

15.04 Tutti in pista con gomme intermedie per il momento. Questi tempi però difficilmente saranno decisivi per la qualificazione, considerando l’evoluzione della pista.

15.02 Buona parte del T1 è da gomme slick, ma alcune curve del settore centrale sono ancora umide. Siamo al limite tra le due mescole, ma col passare dei minuti tutti passeranno alle gomme soft.

15.00 SEMAFORO VERDE!!!! Scelta molto conservativa per Mercedes, AlphaTauri e McLaren, in pista con gomme intermedie per saggiare le condizioni dell’asfalto.

14.58 Ormai ci siamo! Tra poco si scende in pista sotto i riflettori di Marina Bay per la 17ma qualifica della stagione in F1.

14.56 A breve si comincia con il Q1: 18 minuti a disposizione per restare nella top15 e superare il taglio.

14.53 L’esito delle qualifiche è molto importante di norma a Singapore, anche se le previsioni meteo per domani non escludono l’arrivo della pioggia a Marina Bay. Variabile che potrebbe rendere la gara molto più incerta e di difficile gestione per team e piloti.

14.50 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI:

1 RED BULL RACING RBPT 545

2 FERRARI 406

3 MERCEDES 371

4 ALPINE RENAULT 125

5 MCLAREN MERCEDES 107

6 ALFA ROMEO FERRARI 52

7 HAAS FERRARI 34

8 ALPHATAURI RBPT 33

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25

10 WILLIAMS MERCEDES 6

14.47 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 335

2 Charles Leclerc MON FERRARI 219

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 210

4 George Russell GBR MERCEDES 203

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 187

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 168

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 88

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 66

9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 59

10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 22

12 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

13 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20

14 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 19

15 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

18 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 5

19 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

20 Nyck De Vries NED WILLIAMS MERCEDES 2

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

14.45 Ferrari ieri aveva dominato la scena in notturna nella simulazione di qualifica con gomme soft in FP2, al netto di un Verstappen che aveva girato davvero poco con la Red Bull:

1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:42.587 23

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.795 +0.208s 14

3 63 George Russell MERCEDES 1:42.911 +0.324s 26

4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:42.926 +0.339s 8

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.182 +0.595s 22

6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:43.412 +0.825s 23

7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:43.431 +0.844s 26

8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:43.520 +0.933s 23

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:43.906 +1.319s 13

10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:43.982 +1.395s 21

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:44.013 +1.426s 16

12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.249 +1.662s 24

13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.422 +1.835s 22

14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:44.469 +1.882s 22

15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:44.524 +1.937s 25

16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:45.144 +2.557s 25

17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:45.211 +2.624s 11

18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:45.447 +2.860s 18

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:45.623 +3.036s 23

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:46.553 +3.966s 25

14.42 Al momento il rischio pioggia sembra scongiurato almeno per il Q1, ma resta in agguato una perturbazione che potrebbe avvicinare Marina Bay nel corso delle qualifiche.

14.39 Complessivamente, sono quattro i piloti attualmente in attività a essere già scattati dalla prima casella. Al teutonico e all’inglese si aggiungono Fernando Alonso (2010) e Charles Leclerc (2019). Buttando l’occhio sulle squadre, la lista è capitanata dalla Ferrari con 5. Segue la Mercedes a quota 3. Vengono poi McLaren e Red Bull con 2 a testa.

14.36 Guardando alle pole position, si nota come questa in questa graduatoria vi sia un ex aequo tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco è partito davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015 e 2017. Il britannico, invece, è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014 e 2018.

14.32 Andiamo adesso a ripercorrere la (breve) storia del GP di Singapore per quanto riguarda le pole position. Quest’oggi andrà in scena la 13ma qualifica della storia della F1 a Marina Bay.

14.28 Di seguito la classifica della terza sessione di libere:

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:57.782 11

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:58.308 +0.526s 12

3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:58.848 +1.066s 12

4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:59.429 +1.647s 9

5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:59.526 +1.744s 11

6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2:00.373 +2.591s 11

7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 2:00.911 +3.129s 9

8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2:01.007 +3.225s 11

9 63 George Russell MERCEDES 2:01.010 +3.228s 10

10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 2:01.036 +3.254s 13

11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 2:01.089 +3.307s 13

12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 2:01.220 +3.438s 8

13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 2:01.245 +3.463s 15

14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 2:01.502 +3.720s 13

15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 2:01.679 +3.897s 14

16 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 2:01.791 +4.009s 13

17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 2:01.907 +4.125s 13

18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 2:02.066 +4.284s 11

19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 2:02.599 +4.817s 11

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 2:03.510 +5.728s 10

14.24 Dopo una FP3 bagnata, le qualifiche dovrebbero svolgersi su pista asciutta a meno di un nuovo scroscio di pioggia. Questo rimetterebbe in gioco le Mercedes, abbastanza competitive ieri nel time-attack ed in crisi oggi con l’acqua.

14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta delle qualifiche per il GP di Singapore 2022, diciassettesimo e sestultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Singapore si prospetta un time-attack particolarmente tirato in cui anche le condizioni meteorologiche potrebbero fare la differenza.

Sulla pista cittadina di Marina Bay apprestiamo a vivere una gara ricca di incertezze dettate dalle peculiarità del circuito e dalle condizioni meteorologiche. Parliamo di un layout in cui i piloti dovranno trovare velocità, senza però superare il limite, perché questo potrebbe costare un incidente contro i muretti. In buona sostanza sono diverse le trappole nelle 23 curve del tracciato asiatico. Il tutto sarà reso molto complicato dal meteo perché la pioggia non è esclusa e dal fatto chiaramente di girare in notturna.

Una gara nella quale Max Verstappen sarà l’osservato speciale. Il pilota della Red Bull guida le fila della classifica piloti con 335 punti, 116 in più del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), il più immediato degli inseguitori. Un margine di vantaggio notevole, anche se le chiacchiere riguardanti il caso “Budget Cap” hanno quasi offuscato il dominio della scuderia di Milton Keynes e del neerlandese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.00. Buon divertimento!

