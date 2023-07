Ciclismo, Giro del Veneto 2022: l’Italia ci proverà con diversi corridori, attenzione alla seconda parte del percorso

Si svolgerà domani l’85ma edizione del Giro del Veneto, ovvero l’evento che darà il via al Ride The Dreamland 2022 (le altre corse saranno la Serenissima Gravel il 14 ottobre, il VENEtoGO il 15 ottobre e la Veneto Classic il 16 ottobre). Si partirà da Padova e si arriverà, dopo 159,8 km, a Vicenza.

Nei primi 80 chilometri di questa edizione non ci saranno particolari insidie, poi si affronteranno in rapida successione gli strappi di Ca’ Lerna (1,8 km al 7,3%), Bocca d’Ansiesa (1,5 km al 5,8%) e Perarolo (4,2 km al 3,6%). Dopo aver superato queste tre salite, si passerà per la prima volta da Arcugnano (2,8 km al 4,4%). In seguito si entrerà nel circuito finale di 21,5 km che andrà ripetuto per due volte e che avrà al suo interno ancora l’Arcugnano. L’arrivo sarà poi in pianura.

Nella scorsa stagione il successo andò al belga Xandro Meurisse, che si impose in volata davanti agli azzurri Matteo Trentin e Alberto Dainese. Guardando invece più indietro nel tempo, si scopre che l’ultimo italiano che vinse questa corsa fu Oscar Gatto nel 2012 (è importante sottolineare che questa gara non si è poi disputata dal 2013 al 2020).

Domani per l’Italia ci proveranno sicuramente i quattro della UAE Team Emirates, ovvero Matteo Trentin, Diego Ulissi, Alessandro Covi e Davide Formolo. Non mancheranno però gli avversari di grandissimo livello. Tra i corridori già presenti nella startlist, i più pericolosi sono il belga Quinten Hermans, lo svizzero Marc Hirschi, il francese Bryan Coquard e l’australiano Jay Vine. Ora non ci resta che aspettare per scoprire gli altri partecipanti e per vedere poi chi vincerà. L’appuntamento è per domani a partire dalle ore 12:25: vietato mancare!

Foto: LaPresse