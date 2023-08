Basket, Serie A 2022-2023: la Virtus Bologna rimonta Sassari e rimane a punteggio pieno

Bella vittoria della Virtus Bologna nella quinta giornata della Serie A 2022-2023 di basket. Dopo il successo in Eurolega contro il Real Madrid, i ragazzi di coach Sergio Scariolo battono in trasferta Sassari per 74-69 e rimangono a punteggio pieno in campionato. Decisivo Isaia Cordinier, autore di una grande prestazione condita da 15 punti e 5 rimbalzi. Non bastano invece ai sardi i 16 punti e 8 rimbalzi di Ousmane Diop.

Al PalaSerradimigni l’inizio di partita è equilibrato: da una parte è subito attivissimo Jamal Jones, dall’altra rispondono alla grande Mouhammadou Jaiteh e Gabriel Lundberg e dopo quasi sette minuti il risultato è sul 15-15. Sassari prova ad allungare con Diop, ma una tripla di Kyle Weems permette alle V Nere di andare all’intervallo con soltanto due punti di svantaggio (20-18). A inizio secondo quarto si prosegue punto a punto, poi Diop torna a fare la differenza e trascina i compagni sul 38-30. Successivamente i liberi di Aleksej Nikolic e Nico Mannion portano il punteggio sul 40-32 prima della pausa lunga.

La Virtus Bologna rientra meglio dagli spogliatoi e grazie a uno scatenato Cordinier riesce prima ad accorciare e poi ad andare sopra di 4 (49-53). Diop segna il -2, poi Marco Belinelli permette agli emiliani di tornare sul +4 prima della fine del terzo periodo (51-55). L’ultimo quarto vede gli ospiti allungare anche sul +10 con le triple di Belinelli e Weems (60-70), ma subito dopo Sassari reagisce e, con una tripla di Stefano Gentile e una schiacciata e due liberi di Chinanu Onuaku, accorcia fino al -3 a 16” dalla fine (67-70). Due liberi di Semi Ojeleye consegnano alla Virtus il +5, poi Bendzius riporta i compagni sul -3. A 6” dal termine Belinelli va in lunetta e con le sue due realizzazioni chiude definitivamente il match (69-74).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-74 (20-18, 20-14, 11-23, 18-19)

Sassari: Jones 12, Robinson 4, Kruslin 6, Gandini, Devecchi, Chessa ne, Bendzius 7, Gentile S. 5, Raspino, Diop 16, Onuaku 12, Nikolic 7

Virtus Bologna: Mannion 9, Belinelli 12, Pajola 4, Bako 2, Ruzzier ne, Jaiteh 10, Lundberg 7, Hackett 2, Camara 1, Weems 6, Ojeleye 6, Cordinier 15

Credit: Ciamillo