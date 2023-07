Virtus Bologna-Dinamo Sassari basket oggi in tv, orario Finale Supercoppa Italiana: dove vederla, programma, streaming

Si assegna il primo trofeo della stagione 2022-2023, la Supercoppa Italiana, e lo si fa con una partita che non è un superclassico solo perché i periodi in cui sono emerse (o riemerse) Virtus Bologna e Dinamo Sassari sono diversi. Ora, però, c’è l’occasione di contendersi un titolo abbastanza inattesa.

La Virtus, in una tra le partite più brutte, senza timor di smentita, viste in anni di fasi finali di Supercoppa, ha battuto dopo un tempo supplementare l’Olimpia Milano, in una specie di festival delle assenze. La Dinamo, invece, è riuscita a prevalere sul filo di lana nei confronti della Bertram Tortona in un confronto decisamente migliore per qualità. Sergio Scariolo contro Piero Bucchi: due veterani delle nostre panchine, l’uno chiamato a Bologna per vincere (e l’ha fatto nella scorsa stagione), l’altro ormai entrato nel cuore di una terra che per la palla a spicchi vive.

La finale di Supercoppa Italiana 2022 tra Virtus Segafredo Bologna e Dinamo Banco di Sardegna Sassari si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su DMAX e, inoltre, su Eurosport 2; diretta streaming assicurata da Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

Foto: LiveMedia/Simone Lucarelli – LivePhotoSport.it