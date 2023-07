LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 6-3, Italia-Argentina 2-0 Coppa Davis in DIRETTA: vittoria a fatica, azzurri ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.37 Restate con noi per seguire anche il doppio tra Fabio Fognini/Simone Bolelli contro Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos.

19.35 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 4 ace e 3 doppi falli per Jannik Sinner e 1 ace e 1 un doppio fallo di Francisco Cerundolo. Percentuali bassine al servizio per l’italiano che trova il 59% di punti con la prima contro il 66% dell’argentino: 77% di punti con la prima a 69% contro il 57% ottenuti con la seconda e il 48% del sudamericano. 10 palle break annullate dal #11 al mondo contro le 3/5 del #27 al mondo: 17 colpi vincenti a 13 dell’azzurro con 23 errori vincenti a 19 per un totale di 102 punti a 96.

19.33 Dopo due ore e trentasei minuti di gioco, Jannik Sinner batte Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5 1-6 6-3 dopo sei match point annullati dall’argentino che fa sudare sette camicie all’italiano per conquistare il secondo punto e i quarti di finale di Coppa Davis per la Nazionale. Il classe 2001 soffre dal punto di vista della continuità e riesce a battere il sudamericano che da vero combattente esce a testa alta strappando anche un parziale all’altoatesino.

FINE TERZO SET

6-3 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! SECONDO PUNTO PER GLI AZZURRI

AD-40 PALLA CORTA IN CONTROBALZO CLAMOROSA DI SINNER

40-40 CHE DIRITTO LUNGOLINEA DAL CENTRO DEL CAMPO DI SINNER

40-AD RUMOREGGIA LA UNIPOL ARENA PER LA TERZA PALLA BREAK PER CERUNDOLO

40-40 SINNER CONTINUA A NON TROVARE LA PRIMA E CERUNDOLO AGGREDISCE SULLA SECONDA

AD-40 QUINTO MATCH POINT PER SINNER

40-40 PSICODRAMMA A BOLOGNA! CHE ROVESCIO IN RISPOSTA DI CERUNDOLO

AD-40 SERVIZIO E DIRITTO DI SINNER E QUARTO MATCH POINT

40-40 INCREDIBILE ALTRA DIAGONALE DI ROVESCIO VINTA DALL’ARGENTINO

AD-40 TERZO MATCH POINT PER SINNER

40-40 SINNER ANNULLA LA CHANCE PRONTAMENTE

40-AD PALLA BREAK CLAMOROSA PER CERUNDOLO

40-40 PASSANTE DI ROVESCIO CLAMOROSO DI CERUNDOLO

AD-40 Prima vincente dell’azzurro e nuova chance.

40-40 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DI CERUNDOLO IN RISPOSTA

40-30 MATCH POINT SINNER! Servizio e diritto dell’italiano.

30-30 DOVE L’HA MESSA SINNER CON IL DIRITTO DIAGONALE

15-30 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO LUNGOLINEA DI SINNER

15-15 Servizio e palla corta di Sinner.

0-15 CHE DIRITTO DIAGONALE DI CERUNDOLO

5-3 Il classe 2001 può chiudere il match al servizio.

40-30 Diritto lungo del classe 1998.

40-15 Prima esterna del sudamericano.

30-15 Servizio e diritto in rete dell’argentino.

30-0 SINNER STECCA E LA RISPOSTA RESTA IN CAMPO MA TERMINA IN CORRIDOIO

15-0 Prima al corpo di Cerundolo.

5-2 Sinner conferma il break! Cerundolo deve allungare il match.

40-15 Seconda centrale dell’italiano.

30-15 L’argentino perde la diagonale di diritto.

15-15 Cerundolo muove Sinner con il diritto e induce l’azzurro all’errore di rovescio.

15-0 Buona prima di Sinner.

4-2 ARRIVA IL BREAK PER SINNER CHE CHIUDE DI DIRITTO

15-40 DUE PALLE BREAK PER SINNER!

15-30 Diritto diagonale in rete dell’italiano.

0-30 DIRITTO VINCENTE DELL’AZZURRO

0-15 SINNER MANDA AL TAPPETO CERUNDOLO CHE CADE SULLA PROFONDITA’ DI ROVESCIO DELL’AZZURRO

3-2 Il talento altoatesino tiene il servizio e resta avanti.

40-15 Gran servizio di Sinner.

30-15 In rete il diritto dell’argentino in uno dei pochi errori degli ultimi minuti.

15-15 Risposta aggressiva di Cerundolo di diritto.

15-0 Buona prima di Sinner.

2-2 Cerundolo tiene il servizio in un terzo set equilibrato.

40-15 Lunga la risposta del tennista azzurro.

30-15 Lungo il rovescio lungolinea di Cerundolo.

30-0 Buona prima dell’argentino.

15-0 Sinner perde la diagonale di rovescio allo scoccare delle due ore.

2-1 SINNER TIENE IL SERVIZIO E RESTA AVANTI NEL TERZO SET

AD-40 Prima vincente dell’azzurro.

40-40 COME STA GIOCANDO CERUNDOLO! L’argentino è ovunque e piazza il vincente sulla smorzata di Sinner.

AD-40 Prima al corpo di Sinner.

40-40 VOLEE IN RETE DI SINNER A CAMPO APERTO

40-30 Ace del #11 al mondo.

30-30 Il #27 al mondo conserva l’equilibrio e trova il diritto vincente.

30-15 Diritto diagonale in profondità del sudamericano.

30-0 L’argentino piazza il diritto ma termina lungo.

15-0 SUL NASTRO IL DIRITTO LUNGOLINEA IN CORSA DI CERUNDOLO

1-1 Cerundolo tiene il servizio nonostante il vantaggio di Sinner.

40-30 Servizio e diritto dell’argentino contro Sinner che appare frustrato.

30-30 DIFESA DI DIRITTO CLAMOROSA DI CERUNDOLO SUL BOLIDE DI SINNER

15-30 Termina lungo il diritto diagonale del sudamericano.

15-15 Servizio e diritto di Cerundolo.

0-15 CHIUSURA IN CONTROTEMPO DI SINNER! Gran diritto diagonale dell’azzurro ad aprire il campo.

1-0 SERVIZIO E SMASH A VOLO DI SINNER CHE SI SCUOTE

40-30 Servizio diagonale di Sinner.

30-30 Rovescio lungolinea in corridoio dell’argentino.

15-30 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI CERUNDOLO DAL CENTRO DEL CAMPO

15-15 Cerundolo trova una gran risposta di rovescio.

15-0 Buona prima di Jannik Sinner.

INIZIO TERZO SET

18.34 Francisco Cerundolo riapre il match conquistando il secondo set per 6 giochi a 1 grazie ai break del secondo e quarto gioco: Jannik Sinner ha annullato due set point ma i troppi errori hanno rimesso in partita l’argentino.

FINE SECONDO SET

1-6 CERUNDOLO PIAZZA IL VINCENTE DI DIRITTO E CONQUISTA IL SET!

40-30 Servizio e diritto a sventaglio di Cerundolo dal centro del campo.

30-30 CHE BOLIDE DI DIRITTO DI SINNER IN SALTO IN RECUPERO

30-15 L’argentino trova una gran soluzione di rovescio.

15-15 Risposta profonda di diritto di Sinner.

15-0 Diritto vincente di Cerundolo.

1-5 L’azzurro annulla i set point e tiene il servizio.

AD-40 Prima esterna di Sinner.

40-40 In rete la risposta del tennista sudamericano.

40-AD CHE ERRORE SOTTORETE DI SINNER! PALLA BREAK PER CERUNDOLO

40-40 CERUNDOLO TROVA UN GRAN ROVESCIO LUNGOLINEA

AD-40 PASSANTE IN CORSA DI DIRITTO DI SINNER

40-40 Servizio e diritto di Sinner.

30-40 PALLA BREAK E SET POINT CERUNDOLO! Rovescio diagonale in corridoio di Sinner.

30-30 ROVESCIO CLAMOROSO LUNGOLINEA DI CERUNDOLO

30-15 SINNER NON CHIUDE CON LO SMASH! Cerundolo chiude con il diritto lungolinea.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 DIRITTO IN CORSA LUNGOLINEA FUORI DI POCO DI CERUNDOLO

0-5 Incredibile solco di due break di vantaggio di Cerundolo.

40-15 Risposta profonda del tennista altoatesino.

40-0 Servizio esterno dell’argentino.

30-0 Buona prima di Cerundolo.

15-0 In rete il diritto di Sinner.

0-4 ARRIVA IL BREAK PER CERUNDOLO!

30-40 NUOVA PALLA BREAK PER CERUNDOLO!

30-30 IN RETE LA VOLEE DI ROVESCIO DI SINNER

30-15 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

30-0 Altro vincente di diritto dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

0-3 CERUNDOLO ANNULLA UNA PALLA BREAK E CONFERMA IL BREAK!

AD-40 DIRITTO DI POCO IN CORRIDOIO DI SINNER

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Cerundolo annulla una chance di break.

30-40 PALLA BREAK PER SINNER!

30-30 Errore in uscita dal servizio di Cerundolo.

30-15 Qualche errore di troppo per il tennista azzurro in questo parziale.

15-15 L’azzurro trova una gran risposta profonda.

15-0 FUORI DI POCO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER

0-2 RISPOSTA CLAMOROSA DI CERUNDOLO E ARRIVA IL BREAK A INIZIO SECONDO SET

40-AD PALLA BREAK CERUNDOLO DOPO LA CONTRO SMORZATA IN RETE DI SINNER

40-40 SINNER NE ANNULLA UN’ALTRA

30-40 Prima esterna dell’italiano.

15-40 ARRIVANO DUE PALLE BREAK PER CERUNDOLO

15-30 Gran risposta di rovescio di Cerundolo.

15-15 Doppio fallo del #11 al mondo.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

0-1 Cerundolo allunga una palla break e tiene il servizio.

AD-40 Errore di Sinner nel corso dello scambio.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SINNER!

30-30 Diritto lungolinea vincente di Sinner.

30-15 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto in rete dell’argentino.

15-0 Buona prima di Cerundolo.

INIZIO SECONDO SET

17.54 Jannik Sinner conquista il primo parziale dopo quasi un’ora di gioco grazie al break dell’undicesimo gioco contro un Francisco Cerundolo è piuttosto solido nel corso del set.

FINE PRIMO SET

7-5 PRIMO SET PER JANNIK SINNER

40-0 TRE SET POINT PER SINNER

30-0 Errore in uscita in risposta di Cerundolo.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

6-5 ARRIVA IL BREAK PER SINNER! L’italiano può servire per il set.

15-40 DUE PALLE BREAK PER SINNER

15-30 DIRITTO FUORI DI POCO DI CERUNDOLO IN DIAGONALE

15-15 Cerundolo trasforma la soluzione in uscita dal servizio.

0-15 L’italiano comincia bene l’undicesimo gioco.

5-5 Sinner allunga il primo set.

40-15 Secondo doppio fallo dell’argentino.

40-0 Buona prima di Sinner.

30-0 DI POCO LARGO IL DIRITTO A SVENTAGLIO DI CERUNDOLO.

15-0 Gran servizio dell’azzurro.

4-5 Sinner deve allungare il primo set.

40-15 Prima esterna di Cerundolo.

30-15 Errore in uscita dal servizio dell’argentino.

30-0 L’argentino trova un gran servizio.

15-0 Buona prima di Cerundolo.

4-4 Game solido per il nostro portacolori.

40-15 Servizio e diritto profondo di Sinner.

30-15 Servizio centrale dell’italiano.

15-15 Seconda profonda del classe 2001.

0-15 Doppio fallo del #11 al mondo.

3-4 Il classe 1998 resta avanti nel set.

AD-40 Gran diritto del #27 al mondo.

40-40 SI VOLA IN PARITA’! CONTINUA UN PRIMO SET DURISSIMO

40-30 FUORI DI POCO IL DIRITTO IN RISPOSTA DI SINNER

30-30 Diritto lungo di Sinner dal centro del campo.

15-30 CHE PALLA CORTA DI CERUNDOLO! L’argentino chiude poi con il rovescio in corsa.

0-30 In corridoio il diritto in corsa in recupero dell’argentino.

0-15 DIRITTO VINCENTE DI SINNER! Cerundolo resta fermo dal centro del campo.

3-3 DIRITTO DIAGONALE IN CORSA DI SINNER!

AD-40 CHIUSURA A VOLO DI SINNER! Diritto intercettato dall’italiano.

40-40 Sinner viene aiutato ancora dalla battuta.

30-40 Ace centrale del classe 2001.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK PER CERUNDOLO!

15-30 Servizio e diritto di Sinner.

0-30 PASSANTE DI DIRITTO DI CERUNDOLO SULLA SECONDA DI SINNER

0-15 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

2-3 SMASH PERFETTO DI CERUNDOLO! Sinner arriva in ritardo in recupero.

40-15 Risposta in rete dell’altoatesino.

30-15 Servizio e diritto del sudamericano.

15-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI CERUNDOLO IN USCITA DAL SERVIZIO

0-15 Errore in uscita dal servizio di Cerundolo.

2-2 PASSANTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER! Servizio a zero dell’azzurro.

40-0 DEMI-VOLEE FANTASTICA DI SINNER SOTTORETE

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 In rete il recupero di rovescio di Cerundolo.

1-2 Cerundolo è avanti nel primo set.

40-30 Gran diritto diagonale in contropiede di Cerundolo.

30-30 Altro game combattuto in risposta per il tennista italiano.

30-15 Rovescio oltre la riga di fondo per il tennista azzurro.

15-15 Lungo il rovescio dell’argentino in risposta.

15-0 Buona prima di Cerundolo.

1-1 Sinner tiene a fatica il primo turno di servizio annullando due palle break.

AD-40 Gran servizio di Sinner.

40-40 Diritto in rete del tennista classe 2001.

AD-40 Di poco largo il diritto lungolinea dell’allievo di Guillermo Coria.

40-40 Gran seconda del tennista altoatesino.

30-40 Servizio e diritto del tennista italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK CERUNDOLO! Smash vincente dell’argentino dopo la palla corta prevedibile di Sinner.

15-30 Gran chiusura nei pressi della rete del classe 2001.

0-30 LOB CLAMOROSO DI CERUNDOLO DOPO IL DIRITTO POCO INCISIVO DI SINNER

0-15 CHE ANGOLO DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI CERUNDOLO!

0-1 L’argentino annulla una palla break e tiene il servizio.

AD-40 Servizio, diritto diagonale e volée in chiusura di Cerundolo.

40-40 Ottimo servizio dell’argentino.

40-AD ARRIVA SUBITO UNA PALLA BREAK PER SINNER! Diritto in corridoio di Cerundolo.

40-40 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI SINNER!

40-30 Diritto fuori di poco del tennista sudamericano.

40-15 Rovescio lungo dell’azzurro.

30-15 Buona prima dell’argentino.

15-15 Cerundolo conquista la diagonale di rovescio variando di ritmo.

0-15 L’azzurro trova una gran risposta profonda.

0-0 Si comincia all’Unipol Arena di Bologna! Batte Cerundolo.

INIZIO PRIMO SET

16.51 I due giocatori stanno concludendo il proprio riscaldamento.

16.49 Il classe 1992 aveva contribuito alla vittoria per 4-0 sulla Repubblica Ceca nel match di qualificazione battendo Tomas Machac con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 ma oggi non sarà schierato.

16.47 Cerundolo è stato preferito a Diego Schwartzman che aveva perso il secondo singolare contro Mikael Ymer con il punteggio di 6-2 6-2 non riuscendo a ribaltare la sconfitta di Sebastian Baez contro Elias Ymer, con lo svedese vittorioso per 6-4 3-6 7-6(4).

16.45 Francisco Cerundolo proverà a risollevare le sorti dell’Argentina dopo la sconfitta dei sudamericani all’esordio contro la Svezia per 2 a 1.

16.43 Il classe 2001 torna in campo con la maglia della Nazionale dopo le vittorie dello scorso anno contro John Isner (6-2 6-0), Daniel Elahi Galan (7-5 6-0) e Marin Cilic (3-6 7-6 6-3).

16.41 Jannik Sinner fa il suo debutto nel girone della Coppa Davis 2022 dopo il forfait contro la Croazia a causa di un piccolo fastidio alla caviglia patito durante il match valido per i quarti di finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo

16.39 I due #1 giocano il secondo singolare dell’incontro: a seguire dovrebbero giocare Fabio Fognini e Simone Bolelli contro Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez.

16.37 Secondo confronto tra i due giocatori dopo l’eliminazione dell’azzurro a causa di un ritiro per 1-4 in favore dell’argentino lo scorso marzo durante i quarti di finale di Miami.

16.34 Tra poco dunque toccherà all’altoatesino contro Francisco Cerundolo che inizialmente era programmato per la sfida contro Matteo Berrettini.

16.32 Arriva il primo punto per l’Italia! Matteo Berrettini conquista la vittoria contro Sebastian Baez per 6-2 6-3 in un’ora e quindici minuti.

15.55 Matteo Berrettini conquista il primo parziale contro Sebastian Baez dopo 37 minuti per 6 giochi a 2: a seguire tocca all’altoatesino.

15.53 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, valida per il secondo match della seconda giornata del girone A di Coppa Davis 2022.

Le dichiarazioni di Jannik Sinner prima dell'esordio – I possibili cambi di formazione dell'Argentina – Il programma della sfida tra Italia e Argentina – Le proiezioni del girone degli Azzurri – La vittoria dell'Argentina sulla Francia al debutto – La vittoria per 3-0 della squadra di Volandri contro la Croazia

Foto: LaPresse