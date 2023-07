Coppa Davis 2022, l’Olanda vince 2-1 e si qualifica alla fase finale: eliminata la Gran Bretagna

Grandissima impresa dell’Olanda nella seconda giornata della Coppa Davis 2022. A Glasgow, dopo il successo per 2-1 contro il Kazakistan, la Nazionale capitanata da Paul Haarhuis ha stupito tutti e ha sconfitto anche la Gran Bretagna per 2-1. Grazie a questa affermazione l’Olanda si è così qualificata alla fase finale di novembre. Eliminato invece clamorosamente il gruppo di Leon Smith.

La squadra padrona di casa ha iniziato con la vittoria di Daniel Evans. Il numero 25 al mondo si è imposto contro Tallon Griekspoor con un doppio 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco e ha regalato ai suoi compagni il primo punto.

In seguito è andato in scena il singolare tra i due numeri 1 delle due Nazionali, con Cameron Norrie da una parte e Botic van de Zandschulp dall’altra. Qui l’olandese ha preso subito in mano il pallino del gioco e prima ha trovato il 6-4 grazie al break nel terzo game e poi ha chiuso i conti con un netto 6-2, regalando alla sua squadra l’1-1.

La sfida è dunque passata al doppio conclusivo, dove per l’Olanda sono scesi in campo gli specialisti Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop, mentre per la Gran Bretagna hanno giocato Andy Murray e Joe Salisbury (n.1 al mondo nella classifica di doppio).

Con la tensione alle stelle per l’importanza della partita, Murray e Salisbury hanno perso il primo set al tie-break, ma poi hanno vinto il secondo con lo stesso punteggio.

L’incontro si è quindi spostato all’ultimo parziale. Qui Koolhof e Middelkoop hanno trovato l’allungo grazie al break nell’ottavo gioco e hanno poi chiuso i conti (6-3), consegnando all’Olanda il punto della vittoria e della qualificazione alla fase finale. Domenica la Nazionale orange affronterà gli Stati Uniti per giocarsi il primato nel girone.

RISULTATI DI GIORNATA

D. Evans (GBR) – T. Griekspoor (NED) 6-4 6-4

B. Van de Zandschulp (NED) – C. Norrie (GBR) 6-4 6-2

W. Koolhof/M. Middelkoop (NED) – A. Murray/J. Salisbury (GBR) 7-6 6-7 6-3

Foto: LaPresse