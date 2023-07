LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: a Pontedera vince Marc Hirschi! Rota chiude secondo, terzo Daniel Martinez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il corridore elvetico dell’UAE batte sul traguardo di Pontedera quindi l’azzurro, che sarà ai Mondiali australiani fra una decina di giorni. Terzo Daniel Martinez, che ha accarezzato per diversi chilometri, prima di venire ripreso, l’idea di poter vincere in solitaria. In top 10, due corridori della Movistar: che portano punti pesanti al team spagnolo per la classifica triennale a squadre, in ottica salvezza.

ECCO LA TOP 10 DEL GIRO DI TOSCANA 2022

1. Marc Hirschi (UAE)

2. Lorenzo Rota (Intermarchè) + 0:00

3. Daniele Martinez (INEOS Grenadiers) + 0:00

4. Augusto Rubio (Movistar) + 0:00

5. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) + 0:00

6. Alex Aranburu (Movistar) + 0:13

7. Andreas Kron (Lotto Soudal) + 0:13

8. Paul Double (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) + 0:13

9. Guillame Martin (Cofidis) + 0:13

10. Andrii Ponomar (Drone Hopper-Androni Giocattoli) + 0:13

16.26 Al secondo posto Lorenzo Rota, poi Martinez terzo.

16.24 PARTE LA VOLATA: MAAAAAAAARC HIRSCHIIIIIIIIIIII! Vince il Giro di Toscana 2022.

16.24 Sono 500 i metri all’arrivo: praticamente fermissimi.

16.24 Si guardano in cagnesco.

16.23 ULTIMO CHILOMETRO! PRATICAMENTE I 5 SONO IN SURPLACE.

16.20 Sono 2 i km all’arrivo! Scatto di qualcuno o volata a cinque?

16.18 Questi gli uomini che si giocheranno la vittoria del Giro di Toscana 2022: Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates) e Daniel Martinez (INEOS Grenadiers).

16.17 RIPRESO MARTINEZ!

16.15 ATTENZIONE! Sono 6 i km al traguardo, i secondi di vantaggio sono scesi a 6.

16.13 Daniel Martinez perde secondi su secondi.

16.10 Meno di 10 km al traguardo!

16.08 Il gruppetto inseguitori mangia qualche secondo a Daniel Martinez: ora sono 24 i secondi che separano il battistrada da Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates).

16.04 Rimane stabile sui 28″ il vantaggio del corridore della INEOS Grenadiers sugli inseguitori.

16.01 Finisce la fase di discesa. Ora resta solo la pianura, con gli ultimi 15 km, verso Pontedera.

15.58 Sono 20 i km al traguardo! Martinez aumenta il suo vantaggio a 30″.

15.56 Daniel Martinez intanto prova a sciogliersi muscolarmente.

15.55 Si prosegue in discesa: Martinez ha leggermente incrementato il vantaggio. Ora il gap cresce sino a 25″.

15.52 Sono 25 i km al traguardo!

15.49 Martinez ha circa 20″ di vantaggio su Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates).

15.46 SI SCOLLINA! Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) se n’è andato sul Monte Serra. Ora è in discesa.

15.44 Un ottimo Lorenzo Rota è nel gruppo dei migliori!

15.43 Chaves prova a dettare il ritmo.

15.40 Si stacca Zana.

15.37 Ancora 3 km di salita prima di arrivare allo scollinamento.

15.35 Si stacca Battistella! Gruppo che torna compatto.

15.33 RIASSORBITI I FUGGITIVI! DAL GRUPPO FUORIESCE PONOMAR (Drone Hopper Androni Giocattoli).

15.29 Sono 35 i km al traguardo!

15.25 Siamo sulla salita del Monte Serra.

15.22 Fra la testa della corsa e il gruppo ci sono un po’ più di 300 metri di distanza.

15.18 Il gruppo è a 36″ in questo momento.

15.13 I fuggitivi sono: Javier Romo (Astana Qazaqstan Team), Gorka Izagirre (Movistar Team) Umberto Marengo (Drone Hopper Androni Giocattoli), Andrii Ponomar (Drone Hopper – Androni Giocattoli) Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior)

15.09 A Bletina, i fuggitivi hanno ancora 50″ di vantaggio sul gruppo.

15.05 Si va verso il Monte Serra.

15.02 Drone Hopper Androni Giocattoli e Zalf Euromobil Fior, avendo due corridori a testa in fuga, provano a tenere vivo questo tentativo dei battistrada.

14.56 Il gruppo deve recuperare 58″ agli otto fuggitivi.

14.53 PASSAGGIO SUL TRAGUARDO!

14.49 Fra qualche kilometro, i corridori effettueranno un passaggio sul traguardo: da lì sarà possibile rilevare i vari distacchi.

14.44 IN TESTA SONO IN OTTO! I cinque di prima, più i tre che sono fuoriusciti dal gruppo. Ecco la lista dei battistrada: Javier Romo (Astana Qazaqstan Team), Gorka Izagirre (Movistar Team) Umberto Marengo (Drone Hopper Androni Giocattoli), (Andrii Ponomar»Drone Hopper) – Androni Giocattoli Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior), Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior)

14.41 Mancano 75 km al traguardo!

14.38 Media di corsa dopo tre ore: 41,100 km/h.

14.35 Dal gruppo fuoriescono in tre. A breve li identificheremo: fase di gara bollente.

14.32 RIPRESO RODRIGUEZ! Ora sono in 5 in testa: Umberto Marengo (Drone Hopper Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior).

14.27 Il gruppo prova a portarsi a ridosso dei 3′ di svantaggio.

14.23 Sono 86 i km che mancano al traguardo! Cristián Rodríguez (TotalEnergies) conserva 50″ di vantaggio su Umberto Marengo (Drone Hopper Androni), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior).

14.18 Il gruppo viaggia veloce: ora è a 3’45” dalla testa della corsa.

14.15 Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) è stato ripreso dal gruppo.

14.11 I 4 inseguitori provano a organizzare le operazioni di aggancio a Rodriguez.

14.06 Rodriguez prosegue nel suo tentativo in solitaria, davanti a tutti.

14.02 Il gruppo a questo punto vuole portarsi a meno di 4’30”.

13.58 Aggiornamento sulla distanza del gruppo dalla testa della corsa: 4.’52”.

13.54 Daan Hoeks fatica e si stacca dal gruppo dei 5 inseguitori di Rodriguez. All’inseguimento del corridore della TotalEnergies rimangono quindi in 4.

13.50 Cristián Rodríguez è riuscito già a guadagnare una quarantina di secondi sugli – ormai – ex compagni di fuga. I cinque che lo inseguono sono: Umberto Marengo (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM),Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior)

13.46 Al kilometro 93, è scattato Cristián Rodríguez (TotalEnergies): l’iberico cerca la fuga solitaria.

13.42 C’è il ricongiugimento fra il gruppo e i due: ossia Brogi e Stöckli.

13.39 Brogi e Stöckli a breve verranno ripresi.

13.34 Ecco il recap sui fuggitivi: Umberto Marengo (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Cristián Rodríguez (TotalEnergies), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM),Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior)

13.31 Oltre ai corridori dell’Astana Qazaqstan, in testa al gruppo vi sono anche quelli del team INEOS Grenadiers.

13.29 E aumenta nel mentre il ritardo di Jan Stöckli (Team Corratec) e Adriano Brogi (Giotti Victoria – Savini Due), 4 minuti.

13.27 Percorsi 75 km di gara sinora.

13.23 Ecco i sei fuggitivi:

13.19 Superata intanto per la prima volta la linea del traguardo da parte dei fuggitivi.

13.15 Aumentato, ma di poco, il ritardo dei due inseguitori, Jan Stöckli (Team Corratec) e Adriano Brogi (Giotti Victoria – Savini Due), 3’28”.

13.11 Si riduce leggermente il ritardo del gruppo, pari adesso a 7’20”.

13.07 Ricordiamo i sei corridori al comando: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Cristián Rodríguez (TotalEnergies), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) ed Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior).

13.03 Il ritardo del gruppo è pari a 7’50”; Stöckli e Brogi si trovano invece a 3’20” dai sei fuggitivi.

12.59 Percorsi sinora 56 km di gara.

12.55 In gruppo attiva l’Astana Qazaqstan.

12.52 Aumenta il margine che ora sfiora gli 8′.

12.49 A breve la prima scalata al Monte Serra, difficilmente ci saranno attacchi dal gruppo.

12.44 Gruppo che insegue a 7′.

12.40 Alle loro spalle Jan Stöckli (Team Corratec) e Adriano Brogi (Giotti Victoria – Savini Due), a 3′.

12.37 Al comando sempre in sei: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Cristián Rodríguez (TotalEnergies), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM),Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior).

12.33 Prosegue la fuga dei sei, gruppo che gestisce.

12.30 Una quarantina di chilometri percorsi dai corridore.

12.24 Vantaggio che aumenta: ora sono 7′.

12.20 Plotone a 5’10” di ritardo dalla vetta.

12.17 Sono in sei gli atleti nel gruppo al comando: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior).

12.14 Nel frattempo si muovono anche Mattia Gardi (Beltrami TSA – Tre Colli), Jan Stöckli (Team Corratec) e Adriano Brogi (Giotti Victoria – Savini Due).

12.10 Provano in quattro a riportarsi sugli attaccanti: Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mirco Maestri (EOLO-Kometa),Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior).

12.07 Circa 20” di margine per i due fuggitivi sul gruppo.

12.03 Percorsi 20 km di gara.

11.59 Attacco in coppia: se ne vanno Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Fior).

11.53 Proseguono gli scatti.

11.50 Percorsi i primi 10 chilometri di gara.

11.47 Gruppo però ancora compatto.

11.43 Tra i primi ad evadere dal gruppo c’è Riccardo Verza (Zalf Euromobil Fior).

11.39 Ovviamente subito tanti scatti in questa prima parte di gara.

11.35 SI PARTE!

11.30 Corridori di lusso nella startlist: spazio ad Egan Bernal che vuole tornare in forma dopo la bruttissima caduta di inizio anno. C’è anche Gianni Moscon, altro uomo a caccia della condizione migliore. Presenti anche Zana, Rota e Battistella, convocati da Daniele Bennati per i Mondiali.

11.28 Per i corridori al via (197 totali per la precisione) è previsto un percorso di 199,2 chilometri con partenza e arrivo che coincideranno in quel di Pontedera, con lo strappo del Monte Serra (11,1 km al 7,0%) da affrontare due volte, unica difficoltà altimetrica in programma.

11.25 La corsa scatterà tra qualche minuto, corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento.

11.22 Siamo giunti alla 94ma edizione della classica italiana, dedicata al compianto Alfredo Martini.

11.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del Giro di Toscana 2022.

