LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-6 7-6 6-3, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince il primo Slam della carriera e sarà numero 1 del mondo!

1.45 Salgono i rimpianti per Sinner: un match point a favore contro Alcaraz l’ha separato probabilmente da una grande traguardo.

1.43 Ruud esce con dei rimpianti da questa finale: il norvegese ha avuto due chance per andare avanti due set a uno nel terzo parziale.

1.41 Il primo dei tanti Slam che vincerà questo ragazzo: ha giocato con una personalità straordinaria l’ultimo game, mostrando una maturità incredibile.

6-3 VINCE GLI US OPEN CARLOS ALCARAZZ!!! CHE TORNEO HA GIOCATO!

40-30 Sbaglia con il dritto Alcaraz! C’è il secondo match point.

40-15 ACE AL CENTRO!! CHAMPIONSHIP POINT!

30-15 Sbaglia lo smash Alcaraz! Sente la tensione anche lui!

30-0 Dritto esterno e volée stupenda a chiudere! A due punti dal torneo.

15-0 Ace per cominciare alla grande il game!

5-3 Alcaraz. Adesso lo spagnolo si trova di fronte al turno di servizio più importante della carriera.

40-0 Altra buona prima per Ruud.

30-0 Prima al centro e schiaffo al volo: non ha scampo Alcaraz.

15-0 Non passa il rovescio di Alcaraz, bloccato dal nastro.

5-2 Alcaraz! Lo spagnolo si avvicina ad un traguardo storico!

40-30 Servizio esterno precisissimo! Palla per il 5-2.

30-30 L’ace al centro!

15-30 Dritto lungolinea devastante giocato da Alcaraz.

0-30 Rimane in mano la volée ad Alcaraz! Ruud era lontanissimo, ma che errore dello spagnolo!

0-15 Si difende alla grande Ruud e riesce a giocare una bella difesa con il dritto in cross.

4-2 BREAK ALCARAZ! Non sbaglia più Alcaraz, è diventato un muro! Break fondamentale.

30-40 Che errore con la volée alta per Ruud! Si era costruito benissimo il punto! Palla break.

30-30 Tiene bene Ruud e va fuori giri con il dritto Alcaraz.

15-30 Entra con il rovescio Alcaraz dopo una grande risposta.

15-15 Bella prima al centro per Ruud.

0-15 Rovescione di Alcaraz!! Ha giocato un punto tutto in spinta lo spagnolo!

3-2 Alcaraz. Altro turno di battuta semplice per lo spagnolo.

40-15 Doppio fallo per Alcaraz dopo i tre ace.

40-0 Altro ace e tre palle per il 3-2.

30-0 Due ace di fila per Alcaraz.

15-0 Ottavo ace per Alcaraz.

2-2. Chiude il game con l’ace Ruud: tutto ancora in discussione.

40-15 Prima vincente al centro.

30-15 Servizio al centro e dritto lungolinea: ordinato Ruud.

15-15 Sparacchia via il dritto a sventaglio Ruud.

15-0 Volée stupenda di Ruud! Che mano!

2-1 Alcaraz. Impeccabile al servizio lo spagnolo in questo game.

40-15 Servizio e dritto: perfetto Alcaraz.

30-15 Perde completamente il controllo del dritto Alcaraz.

30-0 Arriva male Ruud sull’ultimo dritto: muove bene la palla Alcaraz.

15-0 Seconda di servizio profondissima giocata da Alcaraz.

1-1. Gioca un ottimo game al servizio il norvegese che è sempre attaccato all’avversario.

40-15 Dritto lungolinea preciso e chiusura a rete.

30-15 Bella curva da destra per Ruud.

15-15 Falloso dalla parte del dritto Ruud in questa fase.

15-0 Non passa il dritto in difesa di Alcaraz.

1-0 Alcaraz. Risale da 0-30 lo spagnolo e riesce a tenere il primo turno di battuta del set.

40-30 Alcaraz contiene le accelerazioni di Ruud e poi spinge con il dritto.

30-30 Serve and volley riuscito per lo spagnolo.

15-30 Serve bene Alcaraz e poi chiude con il dritto.

0-30 Grande attacco di dritto di Ruud ed esce il passante di Alcaraz.

0-15 Rovescio in diagonale vincente! Come ha spinto il norvegese!

1.02 73% di resa con la prima per Alcaraz che ha vinto il 79% di punti nei pressi della riga.

TERZO SET ALCARAZ 7-1! Che tiebreak ha giocato lo spagnolo!

6-1 Alcaraz. Continua a sbagliare Ruud: cinque set point in favore dello spagnolo.

5-1 Alcaraz. Servizio e dritto: implacabile in questo tiebreak finora lo spagnolo.

4-1 Alcaraz. Sbaglia di metri con il dritto Ruud e ci sono due mini-break di vantaggio per Alcaraz.

3-1 Alcaraz. Risposta fulminante di Alcaraz e mini-break.

2-1 Alcaraz. Splendida curva dello spagnolo ad uscire.

1-1. Sbaglia Ruud con il rovescio dopo uno scambio prolungato.

1-0 Ruud. Parte con l’ace il norvegese.

6-6 TIEBREAK!! PUNTO PAZZESCO VINTO DA ALCARAZ CON IL LOB DA TERRA!

A-40 Bel dritto di Alcaraz dopo il servizio.

40-40 Demi-volée difficilissima tentata da Alcaraz che non riesce.

A-40 Spinge alla grande con il dritto Alcaraz e si prende il punto.

40-40 Volée non perfetta, ma chiude Alcaraz con lo smash.

40-A RISPOSTA DI RUUD CON IL DRITTO INCROCIATO! Set point Ruud!

40-40 Fuori di metri il dritto a sventaglio di Alcaraz.

A-40 ATTACCO IN CONTROTEMPO DI ALCARAZ! Che coraggio!

40-40 DRITTO LUNGOLINEA IN CORSA! Meraviglioso Ruud.

A-40 Lunga di poco la risposta di Ruud: palla per arrivare al tiebreak.

40-40 IN SPACCATA LA VOLEE DI ALCARAZ! CHE RISCHIO!

30-40 DRITTONE DI RUUD LUNGOLINEA!! SET POINT!

30-30 Risposta profonda di Ruud, macchinoso Alcaraz nell’uscire dal servizio.

30-15 Non passa la risposta bloccata da parte di Ruud.

15-15 Arriva in ritardo nel colpire il dritto Alcaraz.

15-0 Prima terrificante al centro per Alcaraz.

6-5 Ruud. Gioca un game di grande personalità il norvegese che si assicura il tiebreak.

40-0 Martella con il dritto Ruud all’uscita dal servizio.

30-0 Continua a servire con una certa continuità Ruud.

15-0 Graziato Ruud sulla volée! Nastro decisivo e alla fine Alcaraz cede.

5-5. Si salva Alcaraz sulla grande risposta di Ruud e si carica verso il suo angolo.

40-15 Larga la risposta di rovescio di Ruud: due palle per il 5-5.

30-15 Dritto devastante in lungolinea da parte di Alcaraz!

15-15 Lascia troppo campo Ruud dalla parte del dritto e non fa male con la risposta.

0-15 Rispostona di Ruud in allungo con il dritto!

5-4 Ruud. E’ avanti il norvegese che costringe lo spagnolo a servire per rimanere nel set.

A-40 Non passa la smorzata di Alcaraz! Scelta sbagliata in questo momento.

40-40 Affossa in rete il dritto Ruud: c’è tensione in questo game.

40-30 DRITTONE IN CORSA DI RUUD!! Ribalta l’inerzia dello scambio e poi muove l’avversario a rete!

30-30 Martella Alcaraz sulla diagonale sinistra: cede Ruud.

30-15 Bel passante di Alcaraz che poi passa con il dritto ed aizza il pubblico.

30-0 Altra bella prima al centro.

15-0 Bel servizio esterno da parte di Ruud.

4-4. Risponde corto Ruud e sbaglia con il rovescio: ha accusato il momento il norvegese.

40-30 Gran prima al corpo e palla del 4-4.

30-30 Servizio e dritto in contropiede.

15-30 Arriva male sul rovescio Alcaraz: in grande difficoltà fisica lo spagnolo.

15-15 Volée non perfetta di Alcaraz, ma tanto basta per vincere il punto.

0-15 Back di rovescio pazzesco di Ruud sulla riga, sorpreso Alcaraz.

4-3 Ruud. Servizio e dritto: il numero 7 del mondo sale avanti.

40-15 Doppio fallo commesso da Ruud che ha forzato la seconda.

40-0 Arriva male sul rovescio lo spagnolo.

30-0 Non controlla il dritto Alcaraz.

15-0 Serve un’altra prima vincente Ruud.

3-3. Tiene bene il turno di servizio Alcaraz: fase calda del set.

40-15 Bellissimo dritto in cross di Ruud, arriva male Alcaraz.

40-0 Gioca benissimo nei pressi della rete Alcaraz.

30-0 Gran dritto inside-in dello spagnolo.

15-0 Serve and volley per Alcaraz che vuole abbreviare gli scambi.

3-2 Ruud. Tiene bene il turno di servizio il norvegese: Alcaraz sta dando segni di cedimento.

40-15 CHE DRITTO ANOMALO DI RUUD! Ha preso un pezzettino di riga.

30-15 Si prende il punto a rete Ruud dopo aver spinto in modo efficace.

15-15 Servizio esterno e martella di dritto Ruud.

0-15 Errore evitabile con il dritto da parte di Ruud.

2-2 CONTRO-BREAK RUUD! Sbaglia Alcaraz con il rovescio: molto scarico lo spagnolo.

30-40 Servizio esterno e volée in sicurezza.

15-40 Dritto scarico tirato da Alcaraz: due palle del contro-break.

15-30 Passante che rimane bassissimo di Ruud e sbaglia la volée Alcaraz: il norvegese si è difeso alla grande.

15-15 Bellissima risposta e due badilate di dritto: si prende il punto di prepotenza Ruud.

15-0 Servizio esterno e dritto vincente.

2-1 Alcaraz. Torna l’1-2 servizio dritto per Ruud.

A-40 Spinge alla grande con il dritto Ruud da fondo campo.

40-40 Servizio esterno e dritto vincente in contropiede.

30-40 Non trova il campo con il rovescio Ruud: palla del doppio break.

30-30 Gran pallonetto di Alcaraz sul serve and volley di Ruud.

30-15 Altra palla corta tentata da Alcaraz senza successo.

15-15 Esagera nella ricerca della profondità Alcaraz.

0-15 Arriva male sul dritto in corsa Ruud.

2-0 Alcaraz. Ace per chiudere un game di servizio perfetto da parte dello spagnolo.

40-15 Gran demi-volée di Ruud dopo la palla corta e il lob.

40-0 Altro bel servizio.

30-0 Gran kick esterno, risponde lungo Ruud.

15-0 Grandissimo inside-in di dritto da parte di Alcaraz.

1-0 BREAK ALCARAZ! Bellissima smorzata dopo uno scambio prolungato.

30-40 Arriva in ritardo a rete Alcaraz e gioca larga la volée.

15-40 Arpiona il dritto in corsa Ruud e Alcaraz non riesce a giocare la demi-volée.

0-40 Terzo errore di fila del norvegese e tre palle break.

0-30 Sbaglia con il rovescio in diagonale Ruud.

0-15 Passante di Alcaraz al corpo di Ruud: prima volée non perfetta del norvegese.

23.50 Ruud ha servito molto bene nel secondo set: 68% di prime e il 78% di resa sulla seconda. Alcaraz dal 2-3 30-0 ha subito un passaggio a vuoto notevole.

6-2 SECONDO SET RUUD! Il norvegese riequilibra la sfida!

40-A Secondo doppio fallo del game per Alcaraz: secondo set point.

40-40 Risponde in mezzo alla rete Ruud sulla seconda dell’avversario.

40-A Lungo il rovescio di Alcaraz che non si difende sull’attacco di dritto di Ruud.

40-40 Non trova il campo con il lungolinea di rovescio Alcaraz.

40-30 Attacca in maniera ordinata Alcaraz con il dritto lungolinea.

30-30 Primo doppio fallo per Alcaraz.

30-15 Prima al centro vincente per Alcaraz.

15-15 Smorzata lunga di Alcaraz, arriva facilmente e chiude Ruud.

15-0 Bellissima seconda ad uscire.

5-2 Ruud! Grandissimo smash a rimbalzo e il norvegese tiene il servizio annullando una palla break.

A-40 Sbaglia Alcaraz in risposta: palla per il 5-2.

40-40 Servizio vincente ad uscire!

30-40 Strappa con il rovescio Ruud e concede la palla break ad Alcaraz.

30-30 Gestisce benissimo la deviazione del nastro Ruud e chiude con la veronica.

15-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Ruud.

15-15 Non trova gli appoggi per giocare il rovescio Ruud.

15-0 Gran prima ad uscire.

4-2 BREAK RUUD!! Arriva sulla palla corta con un motorino Ruud e gioca un lob bellissimo! Che punto!

30-40 Il recupero di Ruud sulla brutta palla corta di Alcaraz! Palla break Ruud!

30-30 In corridoio la volée facile di Alcaraz.

30-15 Che stop volley di Ruud! Dopo il lob al volo!

30-0 Spinge a più non posso Alcaraz in questo scambio, non ha respiro Ruud.

15-0 Smash a rimbalzo perfetto di Alcaraz dopo essersi costruito bene il punto.

3-2 Ruud. Vince un bel game il norvegese che annulla una palla break.

A-40 Si fa sorprendere Alcaraz dalla seconda carica di Ruud.

40-40 Prima vincente al centro!

40-A Il rovescio di Alcaraz dal centro del campo! Stupendo! Palla break!

40-40 Prende campo Alcaraz a partire dalla risposta.

40-30 Che passante di Alcaraz da lontanissimo! Rapidità di piedi devastante.

40-15 Rovescio lungolinea vincente da parte di Ruud!

30-15 Larga di un soffio la smorzata di Alcaraz.

15-15 Gran cross di dritto di Ruud e chiusura con il lungolinea.

0-15 Gran smorzata di Alcaraz e passante.

2-2. Tiene agevolmente il servizio Alcaraz.

40-15 Attacca bene con il dritto e chiude a rete Alcaraz.

30-15 Incide bene sul rovescio di Ruud lo spagnolo.

15-15 Ottima prima servita da Alcaraz.

0-15 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto Alcaraz.

2-1 Ruud. Ottimo game al servizio per il norvegese.

40-0 Prima di servizio vincente ad uscire.

30-0 Si prende il punto a rete Ruud dopo un bel dritto.

15-0 Risponde lunghissimo Alcaraz.

1-1. Quinto ace e game di servizio buono per lo spagnolo.

40-0 Servizio vincente e tre palle per l’1-1.

30-0 Va a rispondere troppo lontano Ruud, chiude a rete Alcaraz.

15-0 Comincia con il quarto ace Alcaraz.

1-0 Ruud. Tiene la battuta il norvegese che prova a fare gara di testa nel secondo set.

40-30 Contropiede vincente con il dritto sulla riga! Che rischio si è preso Ruud.

30-30 Martella con il dritto Alcaraz, non riesce a tamponare Ruud.

30-15 Affossa la risposta di rovescio Alcaraz.

15-15 Servizio esterno e dritto lungolinea per Ruud.

0-15 Lungo il dritto di Ruud dietro al servizio.

23.09 Tre palle break salvate su tre per Alcaraz e il 75% di resa sulla prima.

6-4 PRIMO SET ALCARAZ! Lo spagnolo vince il primo parziale!

40-0 Grandissima prima e tre set point.

30-0 Fuori di poco il passante di Ruud.

15-0 Parte alla grande con il drittone Alcaraz.

5-4 Alcaraz. Tiene con agio il servizio Ruud: lo spagnolo adesso serve per il set.

40-15 Fuori il back di rovescio di Ruud nel tentativo di rallentare.

40-0 Non riesce a rispondere Alcaraz.

30-0 Ottima prima di Ruud.

15-0 Gran prima e contropiede di dritto.

5-3 Alcaraz. Risale dal 15-30 lo spagnolo che chiude il game con un super lungolinea di rovescio.

40-30 Che volée di Alcaraz! La gioca quasi da terra!

30-30 Ace al corpo di Alcaraz!

15-30 Sbaglia Alcaraz con il dritto e concede un’altra possibilità.

15-15 Gran risposta carica di Ruud.

15-0 Splendida demi-volée di Alcaraz dietro al servizio.

4-3 Alcaraz. Ruud non suda in questo turno di battuta: il norvegese rimane agganciato.

40-15 Non passa il tweener improvvisato di Ruud.

40-0 Largo il dritto in diagonale di Alcaraz: tre palle per il 3-4.

30-0 Arriva male sul rovescio Alcaraz.

15-0 Sbaglia la risposta di rovescio Alcaraz.

4-2 Alcaraz. Chiude il game con l’ace lo spagnolo.

40-30 Bel drittone di Ruud sul rovescio di Alcaraz.

40-15 Troppo remissivo Ruud sulla seconda, attacca bene Alcaraz.

30-15 Dritto meraviglioso a sventaglio di Alcaraz e chiusura a rete.

15-15 Sbaglia con il dritto inside-in Alcaraz.

15-0 Gran progressione di Alcaraz che rovescia lo scambio, prende la rete e chiude.

3-2 Alcaraz. Bel game al servizio per Ruud che rimane in scia.

40-0 Altro errore con il dritto per Alcaraz e tre palle per il 2-3.

30-0 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI RUUD! Spettacolare.

15-0 Sbaglia sulla diagonale sinistra Alcaraz con il rovescio.

3-1 Alcaraz. Annulla una palla break lo spagnolo e sventa la minaccia.

A-40 Si ritrova la palla addosso Ruud sulla risposta di dritto.

40-40 Smorzata perfetta e schiaffo: gioca alla grande Alcaraz.

30-40 Il drittone di Ruud in difesa! Palla break!

30-30 Sbaglia sotto rete lo spagnolo.

30-15 Che recupero di Ruud! E’ arrivato sulla demi-volée di Alcaraz perfettamente!

30-0 Se ne va il dritto in manovra di Ruud che sta sbagliando troppo.

15-0 Serve and volley vincente per Alcaraz.

2-1 BREAK ALCARAZ! Gran risposta dello spagnolo che toglie il tempo a Ruud. Lo spagnolo è il primo a prendere vantaggio.

15-40 Sparacchia via il dritto Alcaraz.

0-40 Chiude con la volée Alcaraz! E’ un gatto lo spagnolo, è dappertutto!

0-30 Brutto errore di Ruud in attacco.

0-15 Passante di Alcaraz che sfiora il nastro e diventa imprendibile per Ruud.

1-1. Servizio esterno e dritto vincente: perfetto Alcaraz dal 15-40.

A-40 Ace di Alcaraz!

40-40 Altro gran servizio per il murciano.

30-40 Mette una buona prima esterna Alcaraz.

15-40 GRAN RISPOSTA DI ROVESCIO DI RUUD! Due palle break!

15-30 Fa abbassare la palla Alcaraz e sbaglia lo schiaffo al volo.

15-15 Gran passante con il rovescio di Ruud! Sulla riga!

15-0 Cambia alla grande con il rovescio lungolinea Alcaraz.

1-0 Ruud. Annulla due palle break e tiene il servizio il numero 1 di Norvegia.

A-40 Gioca alla grande a rete Ruud! Due parate reattive del norvegese!

40-40 Perde la pazienza e sbaglia con il dritto Alcaraz.

40-A Doppio fallo per Ruud e seconda palla break.

40-40 Spinge bene con il dritto anomalo Ruud.

30-40 Subito palla break per Alcaraz.

30-30 Profondo con la risposta Alcaraz.

30-15 Bella risposta dello spagnolo.

30-0 Altro gran servizio di Ruud.

15-0 Parte con una buona prima Ruud!

22.14 Si giocherà con il tetto chiuso a causa delle previsioni meteo avverse.

22.10 Partita che si giocherà sulla diagonale del dritto: Ruud dovrà essere incisivo su quella diagonale.

22.07 Cielo scuro sopra New York: c’è il rischio di giocare con il tetto chiuso.

22.04 In caso di successo Alcaraz diventerebbe il numero 1 del mondo più giovane di sempre a 19 anni e 4 mesi.

22.01 I due si sono già affrontati a Miami a marzo, quando Alcaraz vinse 7-5 6-4. Vittoria dello spagnolo anche l’anno scorso sulla terra rossa di Marbella.

21.58 Ruud si è sbarazzato piuttosto agevolmente di Khachanov e Ruud in semifinale e nei quarti: il classe 1998 di Oslo è cresciuto tantissimo sul cemento nell’ultima stagione.

21.55 In palio c’è il numero 1 del mondo oltre che il primo titolo Slam: non si può chiedere di meglio a questa finale.

21.52 Seconda finale Slam per Casper Ruud dopo quella persa nettamente al Roland Garros contro Rafa Nadal. Il norvegese non pagherà lo scotto della prima volta e proverà a scendere in campo con maggiore sicurezza.

21.49 La freschezza fisica sarà un’incognita per lo spagnolo: il murciano ha dato qualche segnale di stanchezza nel quinto set contro Tiafoe e potrebbe non essere al 100% della brillantezza.

21.46 Prima finale Slam per Carlos Alcaraz che arriva a questo incontro dopo aver battuto al quinto set Marin Cilic, Jannik Sinner e Frances Tiafoe.

21.43 Una finale che si gioca l’11 settembre, un giorno di commemorazione a New York per ciò che è accaduto 21 anni fa nell’attentato delle Torri Gemelle.

21.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alcaraz-Ruud, finale degli Us Open 2022 del tabellone maschile.

Il programma di Alcaraz-Ruud

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale maschile degli Us Open 2022 fra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. A Flushing Meadows ci sarà un nuovo campione Slam.

Carlos Alcaraz viene da tre battaglie incredibili fra ottavi, quarti e semifinale: vittorie al quinto set contro Marin Cilic, Jannik Sinner e Frances Tiafoe, passando in campo un totale di circa tredici ore e mezza. Il 19enne spagnolo pagherà la stanchezza e le fatiche patite alla sua prima finale Slam? In caso di vittoria il murciano diventerebbe il numero uno del mondo più giovane di tutti i tempi a 19 anni e quattro mesi.

Di fronte c’è Casper Ruud che disputa la seconda finale Slam della stagione e della carriera, dopo quella persa sonoramente al Roland Garros contro Rafa Nadal. Il norvegese ha gestito bene gli ultimi impegni contro Matteo Berrettini e Karen Khachanov, non disperdendo troppe energie in campo. Il figlio d’arte scandinavo è il quarto tennista della Scandinavia a giocare la finale degli Us Open e il primo norvegese: in caso di successo diverrebbe il primo numero uno del mondo di sempre fra maschile e femminile ad arrivare in cima al ranking senza aver vinto un titolo tra 500 e 1000.

I due si sono già giocati quest’anno la finale a Miami, vinta dall’iberico 7-5 6-4. Alcaraz vinse anche l’anno scorso sulla terra rossa di Marbella.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale maschile degli Us Open 2022 fra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Il match avrà inizio alle ore 22.00 (ora italiana). Buon divertimento!

