Lazio-Feyenoord oggi: orario Europa League 8 settembre, programma, probabili formazioni, streaming

Lazio-Feyenoord oggi: i biancocelesti inaugurano il loro percorso europeo 2022-2023, dove giocheranno nuovamente l’Europa League.

Immobile e compagni, che vengono dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Napoli, vanno in cerca di riscatto ospitando all’Olimpico la solida formazione olandese. Chi vincerà? Tutto in 90 minuti: ci sono tre punti importantissimi in questa sfida della prima fase della competizione, per il Girone F.

La partita Lazio-Feyenoord, valida per la prima giornata dell’Europa League 2022-2023, si disputerà allo stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Lazio-Feyenoord in tv, Europa League: su che canale vederla, orario, probabili formazioni, streaming

Calcio d’inizio: ore 21, giovedì 8 settembre

Diretta TV: DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Diretta streaming: SKY GO, NOW

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

FEYERNOORD (4-3-3): Bijlow, Pedersen, Trauner, Bjoerkan, Hancko, Timber, Szymanski, Kokcu, Waalemark, Danilo, Dilrosun. Allenatore: Slot.

Foto: Lapresse