Calcio, vittorie di Lazio e Milan nella quarta giornata di Champions League. Manchester City e Lipsia agli ottavi

Si completa la quarta giornata della Champions League 2023-2024 di calcio: nei quattro raggruppamenti scesi in campo questa sera resta a punteggio il solo Manchester City, mentre viene sconfitto il Barcellona, inoltre vincono Lazio e Milan, che si rilanciano nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale. Manchester City e Lipsia, inoltre, sono le prime due squadre a staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Nel Gruppo E la Lazio batte per 1-0 Feyenoord, grazie al gol di Immobile nel recupero del primo tempo, mentre l’Atletico Madrid asfalta il Celtic per 6-0. Nel Gruppo F il Milan rimonta e batte il PSG per 2-1, con le reti di Leao e Giroud che ribaltano il momentaneo vantaggio ospite di Skriniar, mentre il Borussia Dortmund batte per 2-0 il Newcastle.

Nel Gruppo G il Lipsia passa sul campo della Stella Rossa per 1-2, mentre il Manchester City liquida lo Young Boys per 3-0, con tedeschi ed inglesi che staccano il pass per gli ottavi, infine nel Gruppo H il Porto vince in casa contro l’Anversa per 2-0 grazie ad una rete per tempo, infine il Barcellona cade al cospetto dello Shakhtar, con gli ucraini vittoriosi in campo neutro per 1-0.

RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO E

Risultati

Lazio-Feyenoord 1-0

Atletico Madrid-Celtic 6-0

Classifica

Atletico Madrid 8

Lazio 7

Feyenoord 6

Celtic 1

GRUPPO F

Risultati

Milan-PSG 2-1

Borussia Dortmund-Newcastle 2-0

Classifica

Borussia Dortmund 7

PSG 6

Milan 5

Newcastle 4

GRUPPO G

Risultati

Stella Rossa-Lipsia 1-2

Manchester City-Young Boys 3-0

Classifica

Manchester City 12

Lipsia 9

Young Boys 1

Stella Rossa 1

GRUPPO H

Risultati

Shakhtar-Barcellona 1-0

Porto-Anversa 2-0

Classifica

Barcellona 9

Porto 9

Shakhtar 6

Anversa 0

Foto: LaPresse