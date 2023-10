Lazio-Feyenoord, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv,

Verso la partita del “de Kuip” pensano però anche al ritorno. La Lazio di Maurizio Sarri sa che dal doppio confronto con il Feyenoord passerà una fetta importante della possibile qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League 2023-2024.

LA DIRETTA LIVE DI FEYENOORD-LAZIO DALLE 18.45

Il “return match” dell’Olimpico, che rappresenterà il quarto impegno nel Girone E, di cui fanno parte anche Atletico Madrid e Celtic, potrebbe e dovrebbe rappresentare un crocevia importante, con il fattore campo da sfruttare.

La situazione attuale della classifica dice Lazio e Atletico Madrid 4 punti, Feyenoord 3 e Celtic 0. Se i biancocelesti dovessero quindi fare risultato in Olanda, in casa poi si aprirebbero ampie chance, con una vittoria, di ipotecare il passaggio del turno.

Di seguito il calendario e il programma di Lazio-Feyenoord, valida per la 4ª giornata del gruppo E di Champions League, che si giocherà Martedì 7 novembre alle ore 21. La partita sarà trasmessa da Sky Sport in streaming su NOW, SkyGo ed Infinity+.

CALENDARIO LAZIO-FEYENOORD

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity+, SkyGo e NowTv

PROGRAMMA LAZIO-FEYENOORD

Martedì 7 novembre ore 21.00

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Infinity, SkyGo e NowTv

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse