Giro di Toscana 2022: test importante verso i Mondiali. Al via anche Egan Bernal

Inizia il periodo delle classiche italiane di fine stagione. Il calendario tricolore si apre con un appuntamento storico: oggi è in programma infatti la 94ma edizione del Giro della Toscana, diventato da qualche anno Memorial Alfredo Martini.

Il percorso è di 199,2 chilometri, con il Monte Serra a farla da padrone: il circuito infatti prevede due volte la scalata al GPM di 11 chilometri al 7%. L’ultimo scollinamento è previsto ad una trentina di chilometri dall’arrivo, da lì discesa, piuttosto tecnica, ed una ventina di chilometri pianeggianti prima del traguardo di Pontedera.

Uno degli ultimi test importanti verso i Mondiali di Wollongong, anche se, visti il calendario, la distanza dall’Australia ed il fuso orario, diversi corridori hanno già deciso di volare in Oceania. In casa Italia la curiosità è per Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) ed il campione tricolore Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), tutti convocati da Daniele Bennati.

Tra i papabili per il successo da segnalare il colombiano Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), l’iberico Alex Aranburu (Movistar Team), il francese Guillaume Martin (Cofidis) e l’elvetico Marc Hirschi (UAE Team Emirates). C’è curiosità per la presenza di Egan Bernal: il colombiano a mano a mano sta provando a recuperare la condizione migliore dopo la bruttissima caduta di inizio stagione e torna in Italia a più di un anno e mezzo dal trionfo del Giro 2021.

Foto: LaPresse