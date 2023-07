Calendario Serie A basket 2022: orari partite 1-2 ottobre, dove vederle in tv e streaming, programma Eurosport, Eleven e Nove

Si riparte. Il campionato italiano, tra tante novità, due ritorni graditi, un panorama televisivo modificato per buona misura e la caccia all’Olimpia Milano, riprende a marciare questo weekend dopo l’avventura azzurra degli Europei tra Forum di Assago e Mercedes Benz Arena di Berlino.

A segnare il debutto sarà Treviso-Reggio Emilia, sfida interessante con l’Unahotels che già guarda all’Europa di Champions League. Derby bianconero ad aprire la domenica tra Tortona e Trento, mentre Verona festeggia il ritorno in Serie A ospitando all’AGSM Forum (PalaOlimpia) Brindisi. Il primo incontro della storia del nostro basket su Nove è Milano-Brescia, mentre Venezia riceve l’altra neopromossa, Scafati (con tanto di ex). Trieste si ritrova impegnata in un derby cromatico con Pesaro, mentre per Varese c’è l’ostacolo Sassari proveniente da una bella Supercoppa. A Napoli si chiude con l’arrivo della Virtus Bologna che il primo trofeo dell’anno l’ha vinto.

Di seguito il programma completo delle partite della prima giornata di Serie A 2022-2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso Nove (in chiaro), Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+ ed Eleven Sports.

SERIE A 2022-2023: PRIMA GIORNATA

Nutribullet Treviso-Unahotels Reggio Emilia – sabato 1/10/2022 ore 20:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Bertram Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino – domenica 2/10/2022 ore 17:00 Eleven Sports

Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi – domenica 2/10/2022 ore 17:30 Eleven Sports

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia – domenica 2/10/2022 ore 18:15 Nove, Eleven Sports

Umana Reyer Venezia-Givova Scafati – domenica 2/10/2022 ore 18:30 Eleven Sports

Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro – domenica 2/10/2022 ore 19:00 Eleven Sports

Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari – domenica 2/10/2022 ore 19:30 Eleven Sports

GeVi Napoli-Virtus Segafredo Bologna – domenica 2/10/2022 ore 20:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

PRIMA GIORNATA SERIE A 2022-2023: TV E STREAMING



DIRETTA TV – Nove (in chiaro, Milano-Brescia), Eurosport 2 (Treviso-Reggio Emilia, Napoli-Virtus Bologna)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (Treviso-Reggio Emilia, Napoli-Virtus Bologna), Eleven Sports (tutte le partite)

Credit: Ciamillo