LIVE Sinner-Mannarino 2-6 6-4 6-2, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: l’azzurro batte in rimonta il francese e vola al terzo turno contro Carreno Busta

21.40 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.

21.38 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 13 ace a 5 in favore di Jannik Sinner che ha trovato anche 4 doppi falli contro 2 di Adrian Mannarino. L’azzurro ha messo in campo il 53% di prime realizzando il 79% di punti con la prima e il 49% con la seconda, annullando 2 palle break su 4. Il francese non ha annullato palle break su tre chance: 55% di prime per il transalpino che ha conquistato il 71% di punti con la prima e il 58% con la seconda. 31 vincenti del classe 2001 contro 21 oltre a 27 errori non forzati contro i 16 del #70 al mondo. 75 punti totali vinti dal #12 al mondo contro 73.

21.35 Jannik Sinner vola al terzo turno contro Pablo Carreno Busta vincendo in rimonta con il risultato di 2-6 6-4 6-2 contro il francese Adrian Mannarino. L’azzurro sfiderà lo spagnolo che ha battuto il danese Holger Rune con il punteggio di 6-0 6-3. L’italiano trionfa in due ore e sette minuti cambiando ritmo nel corso del secondo parziale prima del crollo fisico del classe 1988. L’altoatesino guadagna una posizione nella classifica ATP e nella Race verso Torino.

FINE TERZO SET

6-2 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER IN RIMONTA

40-30 MATCH POINT SINNER

30-30 Prima vincente di Sinner.

15-30 Prima centrale dell’italiano.

0-30 Sinner va in difficoltà sulla risposta profonda di Mannarino.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

5-2 ARRIVA IL BREAK PER SINNER! L’italiano può chiudere il match.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Chance ghiottissima per l’azzurro.

30-30 Chiusura a rete di Mannarino.

15-30 PASSANTE DI SINNER IN CORSA DI DIRITTO

15-15 Risposta profonda di diritto di Sinner.

15-0 Buona prima di Mannarino.

4-2 Sinner tiene il servizio e costringe un infortunato Mannarino a stringere i denti.

40-30 Servizio vincente di Sinner.

30-30 RECUPERO ASSURDO DI MANNARINO!!!!!! Il francese recupera la palla corta, poi il lob con il diritto e porta Sinner all’errore.

30-15 Risposta in rete di Mannarino.

15-15 Sinner trova una gran prima al corpo.

0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DIAGONALE DI MANNARINO

3-2 Sinner resta avanti nel terzo set.

40-30 Con eleganza Mannarino sale in cattedra e chiude a volo.

30-30 DIRITTO DIAGONALE DI SINNER IN AVANZAMENTO

30-15 Risposta profonda di Sinner con il diritto.

30-0 Servizio e diritto del francese.

15-0 Buona prima di Mannarino.

3-1 Servizio a zero dell’azzurro.

40-0 Scappa via la risposta di Mannarino.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 Termina lungo il recupero di rovescio di Mannarino.

21.09 Medical time out per Adrian Mannarino.

2-1 Mannarino prova a restare attaccato al set ma ha problemi al ginocchio.

40-30 Errore in uscita dal servizio del classe 1988.

40-15 Gran servizio del francese.

30-15 DIRITTO ALL’ANGOLO DI MANNARINO

15-15 Sinner piazza una gran risposta di rovescio.

15-0 Buona prima di Mannarino.

2-0 È UN ALTRO SINNER ADESSO! L’azzurro sta prendendo il largo dal punto di vista del gioco.

AD-40 Servizio esterno di Sinner.

40-40 SINNER SFIANCA MANNARINO E PIAZZA UNA PALLA CORTA CLAMOROSA

30-40 PALLA BREAK MANNARINO! Passaggio a vuoto in uscita dal servizio.

30-30 DIRITTO DIAGONALE ESPLOSIVO DI SINNER

15-30 Doppio fallo del classe 2001.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 Gran recupero di diritto in difesa di Mannarino.

1-0 BREAK IMMEDIATO DI SINNER! Diritto diagonale in corridoio del veterano francese.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Doppio fallo di Mannarino.

30-30 Il classe 2001 conquista la diagonale di rovescio.

30-15 Rovescio in avanzamento vincente di Mannarino.

15-15 Sinner sbaglia in risposta con il diritto.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Mannarino.

INIZIO TERZO SET

20.52 Jannik Sinner rimette in piedi il match conquistando il secondo parziale per 6 giochi a 4: fondamentale il break strappato ad Adrian Mannarino nel nono gioco.

FINE SECONDO SET

6-4 SINNER RIAPRE TUTTO E CONQUISTA IL SECONDO SET

40-30 SET POINT SINNER

30-30 Gran servizio al corpo dell’azzurro.

15-30 L’azzurro sfianca Mannarino sulla diagonale di rovescio.

0-30 In corridoio il rovescio difensivo di Sinner.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

5-4 ARRIVA IL BREAK DEL SORPASSO PER SINNER!!!!!!

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER CHE HA L’OPPORTUNITÀ DI CAMBIARE IL TREND DEL MATCH

15-30 FORTUNATO MANNARINO CHE COLPISCE IL NASTRO CON IL DIRITTO

0-30 Sinner ottiene un altro punto con il diritto in avanzamento.

0-15 SINNER SI CARICA! Errore di diritto di Mannarino in uscita dal servizio.

4-4 SINNER MARTELLA DA OGNI PARTE DEL CAMPO E SUPERA LA DIFESA DI MANNARINO CON LO SMASH

40-15 FUORI DI UN NULLA IL RECUPERO IN BACK DI ROVESCIO DI SINNER

40-0 Rovescio vincente in uscita dal servizio di Sinner.

30-0 Lunga la risposta di Mannarino.

15-0 Ace del #7 del seeding.

3-4 Mannarino resta avanti nel secondo parziale.

40-15 Altra gran prima del tennista francese.

30-15 Ace del #70 al mondo.

15-15 In corridoio la risposta dell’italiano.

0-15 SINNER LASCIA ANDARE IL BRACCIO! Sul nastro il passante tentato da Mannarino.

3-3 Gran game di Sinner che prova a restare aggrappato al match.

40-30 Diritto in contropiede di Mannarino dal centro del campo.

40-15 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI MANNARINO

30-15 Diritto profondo di Mannarino che si costruisce il punto da fondocampo.

30-0 Sinner si arrampica a rete e chiude a volo con lo smash.

15-0 Prima vincente di Sinner.

2-3 Servizio a zero di Mannarino: il francese resta avanti nel secondo set.

40-0 Corpo indietro per Sinner nel tentativo di accelerare di rovescio.

30-0 Il francese trova una gran soluzione in uscita dal servizio.

15-0 Chiusura a rete di Mannarino che piazza una gran chiusura in allungo.

2-2 Se la cava il classe 2001 che tiene il servizio.

40-30 Gran servizio del tennista azzurro.

30-30 Chiusura con il diritto a sventaglio per il campione in carica di Umago.

15-30 Mannarino continua a muovere come vuole Sinner che arriva in ritardo con il rovescio.

15-15 SINNER RICAMA LA RIGA CON IL DIRITTO DIAGONALE

0-15 Risposta profondissima di Mannarino che manda in confusione Sinner.

1-2 Nessun problema al servizio di Mannarino.

40-15 Scappa via la risposta di Sinner.

30-15 Servizio e diritto di Mannarino.

15-15 DIRITTO ESPLOSIVO LUNGOLINEA DI MANNARINO!

0-15 Sinner comincia per la prima volta avanti nel secondo game in risposta.

1-1 Ace esterno di Sinner.

40-30 DIRITTO DIAGONALE IN AVANZAMENTO DI MANNARINO!

40-15 Gran chiusura di Sinner con il diritto diagonale.

30-15 Sinner chiede la verifica dell’hawk-eye ma Mannarino trova un gran angolo all’incrocio con il rovescio.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Sinner.

0-1 CHE PRIMA DI MANNARINO!

40-15 Gran diritto diagonale di Sinner in uscita dalla risposta.

40-0 Nuovo braccio di ferro vinto da Mannarino sulla diagonale di diritto.

30-0 L’azzurro non trova il campo in risposta.

15-0 Lunga la risposta di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

20.06 In appena 37 minuti Adrian Mannarino conquista il primo parziale per 6 giochi a 2: due break cruciali per uno spento Jannik Sinner nel corso del secondo e dell’ottavo game. Troppi errori per l’azzurro contro lo spinoso tennista francese.

FINE PRIMO SET

2-6 PRIMO SET ADRIAN MANNARINO

30-40 ROVESCIO IN ALLUNGO DI SINNER! Gran passante dell’altoatesino.

15-40 DUE PALLE BREAK E SET POINT MANNARINO! Il francese si arrampica a rete dopo il back in avanzamento.

15-30 CHE CONTROPIEDE DI ROVESCIO DI MANNARINO!

15-15 Altro errore in uscita dal servizio del classe 2002.

15-0 Si ferma sul nastro la difesa di diritto in contropiede di Mannarino.

2-5 Sinner continua a non ingranare a Montreal: l’azzurro deve allungare il primo set.

40-15 Servizio e diritto di Mannarino.

30-15 Serve&volley sbagliato dal #70 al mondo.

30-0 Scappa via la risposta di Sinner.

15-0 Buona prima di Mannarino.

2-4 Buon game al servizio dell’azzurro.

40-15 Ace esterno del classe 2001.

30-15 CHE ERRORE SOTTORETE DI SINNER! Volée di rovescio lunga dell’azzurro.

30-0 Diritto lungolinea di Mannarino che termina lungo.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

1-4 Mannarino tiene il servizio e resta avanti di un break.

40-15 CHE PROFONDITÀ DI ROVESCIO IN RISPOSTA DI SINNER

40-0 Scappa via la risposta di Sinner.

30-0 PRODEZZA INSIDE IN DI MANNARINO! Che diritto in uscita dal servizio.

15-0 Sinner non trova il campo sugli spostamenti diagonali.

1-3 Primo gioco del torneo per Sinner.

40-15 Prima al corpo dell’azzurro.

30-15 Sinner é scarico in uscita dal servizio con il diritto.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 Scappa via il diritto lungolinea di Mannarino.

0-3 Mannarino tiene il servizio e conferma il break.

40-15 VINCENTE DI ROVESCIO DI SINNER!

40-0 Ottimo servizio di Mannarino.

30-0 Altra diagonale di rovescio persa dalla testa di serie #7.

15-0 Troppi errori di Sinner dal lato del diritto.

0-2 BREAK MANNARINO! Game ribaltato dal tennista francese.

40-AD SUBITO PALLA BREAK MANNARINO! In rete la smorzata di Sinner.

40-40 Altro errore in uscita dal servizio del tennista italiano.

AD-40 Ottima prima dell’azzurro.

40-40 Si vola ai vantaggi! Errore di rovescio di Sinner in uscita dal servizio.

40-30 Doppio fallo dell’altoatesino.

40-15 Ace centrale del classe 2001.

30-15 Prima esterna di Sinner.

15-15 Gran prima dell’azzurro.

0-15 Ottimo inizio di Mannarino che è aggressivo dalla parte del rovescio.

0-1 Gran passante di Mannarino di diritto sulla demi-volée di Sinner.

40-30 Il classe 2001 perde una solida diagonale di rovescio.

30-30 Doppio fallo del francese.

30-15 Accelerazione esplosiva di Sinner dal centro del campo.

30-0 Chiusura nei pressi della rete del classe 1988.

15-0 Diritto in corridoio dell’azzurro.

0-0 Si comincia in Canada! Batte Mannarino.

INIZIO PRIMO SET

19.23 Il tennista transalpino ha avuto la meglio anche al debutto nel main draw contro il connazionale Arthur Rinderknech, sconfitto con un doppio 6-3.

19.21 Adrian Mannarino è reduce dal percorso di qualificazione. Il francese ha esordito come testa di serie #5 con una vittoria sull’australiano Max Purcell trionfato per 7-5 7-6, battendo il sudcoreano Soon-woo Kwon nel turno decisivo per 1-6 6-4 6-3.

19.19 Al via il riscaldamento in Canada.

19.17 Giocatori in campo! Batterà Adrian Mannarino dopo aver effettuato il sorteggio.

19.15 Esordio per Jannik Sinner dopo il bye ottenuto al primo turno essendo testa di serie. L’azzurro scenderà in campo anche nel torneo di doppio in coppia con il canadese Vasel Pospisil contro i francesi Gael Monfils e Benjamin Bonzi.

19.13 In palio c’è il terzo turno contro il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, giustizieri di Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

19.11 Secondo incrocio tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino con l’italiano che ha vinto l’unico confronto nella semifinale di Sofia nel 2020 con il punteggio di 6-3 7-5.

19.09 Casper Ruud non ha problemi al debutto da testa di serie #4: battuto lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 7-6(3) 6-3 e vola agli ottavi di finale.

18.28 Casper Ruud ha vinto il primo set contro Alex Molcan trionfando al tie-break per 7 punti a 3: gran recupero del norvegese dopo essersi fatto rimontare nel corso del parziale. A seguire tocca all’azzurro!

18.26 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di Montreal 2022.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di Montreal 2022: secondo incrocio tra i due tennisti con l’italiano che ha vinto l’unico confronto nella semifinale di Sofia nel 2020 con il punteggio di 6-3 7-5. In palio c’è il terzo turno contro il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, giustizieri di Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

Esordio per Jannik Sinner dopo il bye ottenuto al primo turno essendo testa di serie. L’azzurro scenderà in campo anche nel torneo di doppio in coppia con il canadese Vasel Pospisil contro i francesi Gael Monfils e Benjamin Bonzi. Il classe 2001 proverà a migliorare le precoci eliminazioni dello scorso anno contro James Duckworth con il punteggio di 6-3 6-4 partendo dal primo turno come testa di serie e in doppio in coppia con Hubert Hurkacz contro Marcelo Melo e Lukasz Kubot. Servirà un gran torneo all’altoatesino per migliorare il proprio ranking ma con un successo oggi potrebbe guadagnare virtualmente una posizione.

Adrian Mannarino proverà a dare continuità alle vittorie ottenute nel percorso di qualificazione. Il francese ha esordito con una vittoria sull’australiano Max Purcell trionfato per 7-5 7-6, battendo il sudcoreano Soon-woo Kwon nel turno decisivo per 1-6 6-4 6-3. Ha avuto la meglio anche al debutto nel main draw contro il connazionale Arthur Rinderknech, sconfitto con un doppio 6-3. Il classe 1988, reduce dal secondo turno a Washington, ha guadagnato già otto posizioni virtualmente e con un successo tornerebbe in top 60.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di Montreal 2022 La partita è in programma come secondo match di giornata dalle ore 11.00 locali, ovvero le 17 italiane, sul Court Rogers dopo la sfida tra la testa di serie norvegese Casper Ruud e lo slovacco Alex Molcan.

Foto: LiveMedia/Marco Todaro