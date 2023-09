LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Italia da sballo, oro Razzetti, poi un argento e un bronzo. Le pagelle degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.32: Per questa sera è tutto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani. Buona serata!

19.30: Buone notizie per l’Italia arrivano anche dalle semifinali con altri sei azzurri in finale domani che si vanno ad aggiungere a Caramignoli e Quadarella: Ceccon nei 50 farfalla, Martinenghi e Poggio nei 100 farfalla, Panziera nei 200 dorso e Di Pietro e Tarantino nei 100 stile libero

19.27: Si chiude una sessione molto positiva per l’Italia con l’oro di Alberto Razzetti che ha aperto al meglio l’Europeo azzurro nei 400 misti e il bronzo inatteso di Pier Andrea Matteazzi nella stessa gara. La 4×200 maschile grazie alla prodigiosa rimonta di Di Cola è d’argento. Un risultato che riscatta in qualche modo la brutta prova di Budapest quando gli azzurri furono fuori dal podio

19.23: All’Italia è mancato il secondo perso rispetto a questa mattina da Galossi ma comunque l’Italia ha chiuso seconda in 7’06″25, argento alle spalle dell’Ungheria oro con 7’05″38, bronzo per la Francia, che aveva usufruito di una fantastica frazione di Yebba (1’45″92, secondo solo a Di Cola) con 7’06″97

19.22: Che rimonta di Stefano Di Cola! Francia e Svizzera erano nettamente avanti ai 700, l’Ungheria era imprendibile ma lp’azzurro è riuscito a recuperare terreno negli ultimi 50 e a lasciarsi alle spalle Francia e Svizzera ma non l’Ungheria che ha vinto l’oro

19.20: E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAA!!! CHE RIMONTA FINALE DI DI COLA CHE REGALA IL PODIO ALLA SQUADRA AZZURRA!

19.18: Francia, Italia, Ungheria ai 600, ora Di Cola

19.16: Francia, Ungheria, Italia, Germania a metà gara

19.14: Svizzera, Germania, Ungheria, Italia dopo la prima frazione, tutti molto vicini

19.12: Al via nella finale della 4×200 maschile Svezia, Israele, Germania, Italia, Francia, Svizzera, Ungheria, Gbr

19.10: Saranno De Tullio, Galossi, Detti e Di Cola a dare la caccia alla medaglia per l’Italia nell’ultima gara di oggi, la finale della 4×200 maschile

19.09: L’Olanda si impone con 7’54″07, argento per la Gran Bretagna con 7’54″73, bronzo per l’Ungheria con 7’55″73, quarta l’Italia con 7’58″53

19.07: Oro per l’Olanda, argento per la Gran Bretagna, bronzo per l’Ungheria e ottimo quarto posto per l’Italia

19.05: Ai 600 metri: Gbr, Olanda, Ungheria, Italia

19.04: Sta risalendo Noemi Cesaranol

19.03: A metà gara Italia quarta ma piuttosto staccata dalla testa. Gbr, Olanda, Ungheria

19.01: Al primo cambio Ungheria, Gbr, Olanda, Italia quinta

18.58: Al via nella finale della 4×200 stile libero donne Gbr, Francia, Italia, Ungheria, Olanda, Polonia, Germania, Svezia

18.57: Dopo l’inno di Mameli per ALberto Razzetti, si riparte con le ultime due finali di giornata. La prima è la 4×200 stile libero donne. Italia in vasca con Mizzau, Caponi, Noemi Cesarano e Antonietta Cesarano

18.50. Al via nella finale dei 200 dorso: Panziera, Szabo Feltothy, Shanahan, Bernat, Grabowski, Rebelo, Zamorano Sanz. Tempo di Federica Toma: 2’15″74

18.49: Questi i finalisti dei 100 rana uomini: Martinenghi, Kamminga, Sidlauskas, Bayer, Poggio, Reitshammer, Matzerath, Wilby

18.47: CHE MARTINENGHI! L’azzurro campione del mondo domina la seconda semifinale con 58″44, miglior tempo assoluto. Anche Poggio, terzo, è in finale! Tempo di 59″66 per lui, preceduto dal lituano Sidlauskas con 59″45

18.44: Due azzurri nelle corsie centrali della seconda semifinale dei 100 rana, Nicolò Martinenghi e Federico Poggio. Al via Wiekiera (Ger), Matzerath (Ger), Sidlauskas (Ltu), Martinenghi (Ita), Poggio (Ita), Mattsson (Fin), Lisovets (Ukr), Epitropov (Bul)

18.42: L’olandese Kamminga in rimonta vince la prima semifinale con 59″09, secondo posto per l’austriaco Bayer in 59″59, terzo posto per l’altro austriaco Reitshammer con 1’00″08

18.40: Al via nella prima semifinale dei 100 rana maschili Butler (Gbr), Reitshammer (Aut), Wilby (Gbr), Kamminga (Ned), Beyer (Aut), Greene (Irl), Viquerat (Fra), Zabojnik (Pol)

18.38: Non arrivano i risultati ufficiali ma purtroppo Federica Toma, mai entrata in gara, chiude ultima la seconda semifinale e non sarà in finale

18.37: Margherita Panziera domina la seconda semifinale vincendo in scioltezza con 2’08″18

18.36: A metà gara Panziera nettamente avanti, Toma ultima

18.33: Due le azzurre al via nella seconda semifinale, Margherita Panziera e Federica Tomas. Al via Toma (Ita), Georgieva (Bul), Mahieu (Fra), Panziera (Ita), Szabo Feltothy (Hun), Zamorano Sanz (Esp), Barzelat (Isr), Bernat (Pol)

18.30: La britannica Shanahan vince la prima semifinale con il tempo di 2’09″82, secondo posto per la ungherese Molnar in 2’09″88, terza l’austriaca Grabowski in 2’10″78

18.28: Dopo la prima emozione forte di giornata al via la prima semifinale dei 200 dorso con Oeztuerk (Ger), Gorbenko (Ist), Rebelo (Por), Molnar (Hun), Shanahan (Gbr), Weiler Sastre (Esp), Grabowski (Aut), Terebo (Fra)

18.25: CHE GARA FANTASTICA DI ALBERTO RAZZETTI CHE HA DOMINATO LA SECONDA PARTE DEI 400 MISTI STACCANDO VERRASZTO e chiudendo con 4’10″60 non lontano dal personale, secondo posto per Verraszto con 4’12″58, bronzo per Pier Andrea Matteazzi con 4’13″29, anche lui vicino al personale

18.24. OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RAZZETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! BRONZO MATTEAZZIIIIIIIIIIIII!!!!

18.24: Solo Razzetti ai 350!!!!

18.23: Ai 300 Razzetti, Verraszto, Matteazzi

18.22: Verraszto, Matteazzi, Razzetti ai 200

18.21: Razzetti nettamente avanti dopo 100 metri, ora il dorso, punto debole dell’azzurro

18.18: Si assegna il primo titolo di Roma 2022! E’ la finale dei 400 misti maschili con due azzurri al via, Razzetti e Matteazzi. Al via Mattenet (Fra), Matteazzi (Ita), Razzetti (Ita), Verraszto (Hun), Pons Ramon (Esp), Kos (Hun), Jansen (Ned), Nagy (Svk)

18.15: Secondo posto, record personale e finale conquistata da Chiara Tarantino! Ci saranno due azzurre in finale. Vince Bonnet in 53″56, secondo posto per l’azzurra in 54″40, terza la slovena Segel

18.14: Al via nella seconda semifinale dei 100 stile libero Pintar (Slo), Dumont (Bel), Gastaldello (Fra), Bonnet (Fra), Segel (Slo), Tarantino (Ita), Munoz del Campo (Esp), Kreundl (Aut)

18.12: Grande prestazione di Silvia Di Pietro che si avvicina tantissimo al personale con 54″14 e chiude al secondo posto alle spalle dell’olandese Steenbergen che vince in 53″80, terza la britannica Anderson

18.10: Al via nella prima semifinale dei 100 stile libero donne Junevik (Swe), Hope (Gbr), Anderson (Gbr), Steenbergen (Ned), Di Pietro (Ita), Ugolkova (Sui), Astedt (Swe), Vanotterdijk (Bel)

18.09: In finale nei 50 farfalla uomini Kostanje, Grousset, Ceccon, Ribeiro, Miladinov, Govorov, Zabo, Bucher

18.08>: Vince l’olandese Korstanje con 22″88, secondo Ceccon con 23″14

18.07: Thomas Ceccoin chiude al terzo posto una batteria mediamente più veloce della precedente che costa l’eliminazione a Piero Codia, nono

18.04: Al via nella seconda semifinale dei 50 farfalla Ostrowski (Pol), Szabo (Hun), Ceccon (Ita), Korstanje (Ned), Ribeiro (Por), Miladinov (Bul), Molla Yanes (Esp), Lozano Mateos (Esp)

18.03: Quarto posto per Piero Codia con 23″48. Qualificazione a rischio per l’azzurro. Vince Grousset con 22″90, secondo posto per l’ucraino Govorov con 23″34, terzo posto per l’austriaco Bucher con 23″39

18.00: Al via nella prima semifinale dei 50 farfalla maschile: McCusker (Irl), Lia (Nor), Govorov (Ukr), Grousset (Fra), Codia (Ita), Bucher (Aut), Czerniak (Pol), Piron (Fra)

17.58: Italia favorita assieme alla Gran Bretagna nella finale della 4×200 stile libero maschile. Ancora da ufficializzare la squadra che potrebbe essere De Tullio, Ciampi, Detti, Galossi

17.56: Italia al via nella staffetta 4×200 donne. Difficile aspirare ad una medaglia ma le azzurre ci proverann. Ancora da comunicare la formazione delle azzurre ma è probabile che vengano confermate Mizzau, Caponi, N. Cesarano e A. Cesarano

17.54: Nicolò Martinenghi, miglior tempo questa mattina, e Federico Poggio, terzo tempo in batteria, danno l’assalto alla finale dei 100 rana

17.52: Ci saranno Margherita Panziera, miglior tempo delle batterie in mattinata, e Federica Toma al via delle semifinali dei 200 dorso donne

17.49: A seguire ci sarà la finale dei 400 misti maschili con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi a caccia di un posto sul podio.

17.46: Nelle semifinali dei 100 stile libero donne saranno al via due azzurre che possono aspirare alla finale: Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino

17.44: Si parte con le semifinali dei 50 farfalla maschile: a caccia della finale gli azzurri Thomas Ceccon e Piero Codia

17.42: In mattinata en plein di qualificazioni per l’Italia che oggi sarà al via con il contingente massimo possibile nelle semifinali e nelle finali di questa prima sessione pomeridiana di gare con buone possibilità di salire sul podio

17.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati Europei di nuoto in programma al Foro Italico di Roma

11.20: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con la prima sessione di finali e semifinali

11.18: Nelle semifinali dei 50 farfalla ci saranno Codia e Ceccon, nelle semifinali dei 100 stile libero donne Di Pietro e Tarantino, nelle semifinali dei 200 dorso donne Panziera e Toma, nei 100 rana uomini Martinenghi e Poggio

11.16: In finale nel pomeriggio ci saranno Razzetti e Matteazzi nei 400 misti e le due staffette 4×200 stile libero. Quella maschile se la può giocare per l’oro. Nella finale che si disputerà domani ci saranno Quadarella e Caramignoli

11.15: Si chiude qui la prima sessione di batterie dell’Europeo di Roma. Buone notizie per l’Italia che si prende tutti i posti in finale e in semifinale disponibili in questa mattinata

11.13: Il ceco Zabojnik vince lo spareggio dei 100 rana per entrare in semifinale con il crono di 1’00″63 battendo l’israeliano Pitshugin

11.12: In finale domani negli 800 Quadarella, Gose, Tuncel, Caramignoli, Holub, Otero Fernandez, Ertan, Beck

11.11: Simona Quadarella! Vince l’azzurra l’ultima batteria con un buon 8’23″46, secondo posto per la turca Tuncel con. 8’31″12, terzo posto per Caramignoli con 8’33″25. Due azzurre in finale!

11.08: Quadarella, Tuncel, Caramignoli ai 600

11.06: Ai 400 Quadarella nettamente davanti, poi Tuncel, Holub e Caramignoli

11.04: Ai 200 Quadarella, Tuncel, Caramignoli

11.01: La tedesca Gose vince con 8’30″01 la seconda batteria degli 800, secondo posto per la spagnola Otero Fernandez con 8’35″60, terza la turca Ertan con 8’36″27. Ora Quadarella e Caramignoli

10.55: Ai 300 della seconda batteria Gose davanti, poi Ertan e Otero Fernandez

10.50: L’Irlandese Hodgins vince la prima batteria degli 800 in 8’57″87, davanti alla svizzera Freimann in 8’59″60

10.42: Partita la prima di tre batterie degli 800 stile libero donne. Nella seconda Gose ed Ertan, nella quarta Caramignoli e Quadarella

10.39: Buona prova della squadra azzurra che vince la batteria della 4×200 stile libero con Detti e Galossi sugli scudi. 7’09″03 il tempo degli azzurri, secondo posto per Francia con 7’09″59, terzo posto per la Germania con 7’14″27. In finale anche Svizzera, Israele, Ungheria, Svezia e una Gran Bretagna che ha rischiato tantissimo

10.37: Francia, Italia, Germania all’ultimo cambio

10.35: Francia in testa a metà gara, poi Germania e Italia

10.32: Dopo la prima frazione Svizzera, Germania, Italia

10.31: 10 squadre al via nell’unica batteria della 4×200 maschile, otto si qualificano per la finale. Al via per l’Italia Megli, Ciampi, Detti, Galossi

10.29: L’Ungheria vince l’unica batteria della 4×200 femminile con 8’01″05, seconda l’Olanda con 8’01″15, terza l’Italia con 8’05″29. In finale anche Polonia, Francia, Germania, Gbr, Svezia

10.23: L’Italia chiude al terzo posto la prima batteria alle spalle di Ungheria e Olanda. Azzurre in corsia 3 nella finale di questo pomeriggio

10.21: Ungheria, Olanda e Italia all’ultimo cambio

10.19: A metà gara azzurre terze alle spalle di Ungheria, Olanda e Gbr. Bene Caponi che ha recuperato posizioni

10.17: Mizzau, Caponi, N. Cesarano, A. Cesarano al via nella unica batteria della 4×200 stile libero donne. Italia già in finale perchè il ritiro dell’Austria riduce a 8 le squadre partenti. Dopo la prima frazione Italia al sesto posto. Guida l’Ungheria davanti all’Olanda. Male Mizzau

10.12: Al via nelle semifinali dei 100 rana Martinenghi, Kamminga, Poggio, Bayer, Sidlauskas, Wilby, Mattsson, Greene, Matzerath, Reitshammer, Lisov ets, Viquerat, Wiekierka, Butler, Epitropov

10.11: L’olandese Kamminga con una buona vasca di ritorno vince con 59″32 l’ultima batteria e si conferma avversario numero uno di Martinenghi. Secondo l’austriaco Bayer con 59″76, terzo Sidlauskas con 1’00″17

10.08: Desta grande impressione Nicolò Martinenghi che vince la penultima batteria in 59″09, secondo posto per l’azzurro Castello che con 1’00″72 non sarà in finale. Ci sono quattro italiani nei primi cinque

10.05: Federico Poggio è tornato: Vince la terza batteria con 59″49, secondo posto per l’altro azzurro Cerasuolo che difficilmente riuscirà ad essere in semifinale con 1’00″51, terzo Wilby con 1’00″62. Ora Martinenghi e Castello

10.02: L’ucraino Ovchinnikov si aggiudica con 1’01″42 la prima batteria dei 100 rana davanti al finlandese Kokko con 1’01″94. Ora Poggio e Cerasuolo

10.00. Lo svedese Hassling vince la prima batteria dei 100 rana con 1’03″31 davanti al sammarinese Casadei con 1’093″90

9.57: Qualificate per le semifinali dei 200 dorso Panziera, Molnar, Szabo Feltothy, Shanahan, Mahieu, Rebeo, Zamorano Sanz, Weiler Sastre, Georgieva, Gorbenko, Barzelay, Grabowski, Toma, Oeztuerk, Bernat, Terebo

9.55: Margherita Panziera vince l’ultima batteria con 2’09″27 che è anche il miglior tempo delle batterie, secondo posto per l’ungherese Szabo Feltothy con 2’10″17. Azzurre entrambe in semifinale

9.54: Panziera nettamente avanti a metà gara

9.50: Finale un po’ imballato per l’azzurra Toma che chiude in 2’13″13. Vince l’ungherese Niyradi in 2’12″42, secondo posto per la austriaca Grabowski con 2’13″00

9.48: Toma in testa a metà gara

9.46: Con 2’09″53 la ungherese Molnar vince la prima batteria dei 200 dorso davanti alla portoghese Rebelo con 2’12″10

9.44: Iniziate le batterie dei 200 dorso donne. Nella seconda Toma, nella terza e ultima Panziera.

9.42: Saranno al via nella finale dei 400 misti Verraszto, Pons Ramon, Razzetti, Kos, Matteazzi, Jansen, Mattenet, Nagy

9.40: David Verraszto vince la seconda batteria con 4’15″62, secondo posto per lo spagnolo Pons Ramon con 4’16″17, terzo Kos con 4’17″22. Azzurri in finale col terzo e quinto tempo

9.38: L’ungherese Kos in testa a metà gara

9.35: Al via la seconda batteria con Verraszto e Kos

9.31: Con 4’17″21 Alberto Razzetti vince la prima delle due batterie dei 400 misti e di fatto si qualifica per la finale come Matteazzi, secondo in 4’17£6, terzo posto per lo slovacco 4’19″75

9.29: A metà gara Matteazzi, Williams, Razzetti

9.27: Razzetti e Matteazzi al via nella prima batteria dei 400 misti

9.23: Queste le qualificate per le semifinali dei 100 stile libero donne: Boinnet, Steenbergen, Segel, Di Pietro, Gastaldello, Anderson, Tarantino, Ugolkova, Dumont, Hope, Padar, Munoz del Campo, Astedt, Pintar, Junevik, Kreundl

9.20: La olandese Steenbergen vince la quarta batteria con 54″22, davanti all’azzurra Morini che disputa una buona gara, chiude con 55″21 ma non sarà in semifinale perchè terza delle azzurre

9.18: La francese Gastaldello si aggiudica la penultima batteria con 54″64, davanti alla britannica Anderson con 54″73, terzo posto per l’azzurra Tarantino con 54″94. Cocconcelli chiude quarta con 55″25 e non sarà in semifinale perchè terza delle italiane

9.16: La francese Bonnet vince la seconda batteria dei 100 stile con 53″92, secondo posto per la slovena Segel con 54″40, terzo posto per l’azzurra Di Pietro con 54″54

9.14: L’islandese Gudmunsdottir vince la prima batteria dei 100 stile donne con 56″79

9.11: Questi i semifinalisti dei 50 farfalla maschili: Korstanje, Grousset, Ribeiro, Codia, Ceccon, Govorov, Miladinov, Bucher, Szabo, Lia, Molla Yanes, Czerniak, Ostrowski, Mccusker, Lozano Mateos, Piron

9.10: Il francese Grousset vince la ultima batteria dei 50 farfalla davanti a Thomas Ceccon con 23″38, Rivolta chiude in 23″98 e non sarà in semifinale come Gargani

9.08: L’ungherese Szabo vince la penultima batteria con 23″49, davanti al norvegese Lia. Ora Ceccon e Rivolta nell’ultima batteria

9.06: L’olandese Korstanije vince la quarta batteria con 22″90, secondo posto per il portoghese Ribeiro con 23″24, terzo Codia con 23″28, quinto Gargani con 23″79

9.05: Vince il greco Bilas la terza batteria con 23″79. Ora la quarta batteria con Gargani e Codia

9.04: Con 24″97 il croato Miljenic si aggiudica la seconda batteria

9.03: L’ucraino Khnykin si aggiudica la prima batteria dei 50 farfalla con 24″32

9.02: Sui blocchi gli atleti della prima batteria

8.59: Ovviamente ci saranno questa mattina anche le batterie delle due 4×200 e dei 400 misti con Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti a caccia di un posto in finale

8.57: Chi è chiamata a rompere il ghiaccio in mattinata è Simona Quadarella che si getterà a caccia di un posto nella finale di domani negli 800 stile libero che, sia a Tokyo, sia a Budapest, sono stati la gara che le ha permesso di uscire con il sorriso sulle labbra dopo le difficoltà dei 1500. Le rivali cono la tedesca Gose e la coppia di giovani turche Tuncel e Ertan in forte ascesa. Al via anche Martina Rita Caramignoli che ha le carte in regola per entrare in finale e ci proverà anche per il podio.

8.55: Tanta Italia nei 100 rana uomini, orfani del padrone assoluto Adam Peaty, ma non per questo meno interessanti. Nicolò Martinenghi, campione del mondo, parte con i favori del pronostico e vuole chiudere il cerchio, ma gli avversari non mancheranno, da Kamminga, l’unico a poter contrastare il varesino per l’oro, a Wilby, da Matzerath a Reitshammer che possono aspirare al podio, così come potrebbe aspirare chi, fra gli “imolesi” Andrea Castello, campione italiano a Ostia, Federico Poggio, lo scorso anno ai Giochi di Tokyo, e Simone Cerasuolo, quinto a Budapest nei 50

8.52: Margherita Panziera è la grande favorita anche a Roma nei 200 dorso e inizierà a prendere confidenza con l’acqua del Foro Italico in batterie e semifinali che non presentano grandi difficoltà. Per la finale ci proverà anche la rivelazione degli Assoluti di Ostia, Federica Toma.

8.49: Nei 100 stile libero donne mancano all’appello le grandi protagoniste degli ultimi anni, Kromowidjojo, Blume e Sjoestroem. le favorite sono le britanniche Hopkin e Anderson, le olandesi Steenbergen e Giele e le francesi Gastaldello e Bonnet. Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino cercano l’exploit da finale. per l’Italia in gara anche la rientrante Cocconcelli e Morini.

8.46: Si parte con i 50 farfalla con Thomas Ceccon che potrebbe giocarsela, dall’alto del suo quarto posto mondiale, con i grandi della categorie, il britannico Proud, l’ucraino Govorov, il francese Grousset, l’ungherese Szabo e lo svizzero Ponti. Piero Codia punta alla finale ma dovrà stare attento in batteria agli altri azzurri, Lorenzo Gargani e Matteo Rivolta. Nei 100 stile libero donne mancano all’appello le grandi protagoniste degli ultimi anni, Kromowidjojo, Blume e Sjoestroem. le favorite

8.43: Si apre l’Europeo italiano che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni per gli appassionati azzurri. Si apre già con qualche aspettativa per la spedizione azzurra che punta al podio in due delle tre gare che assegnano il titolo oggi: i 400 misti maschili con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi e la 4×200 maschile. Le azzurre possono puntare alla finale nella 4×200 stile libero.

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati Europei di nuoto in programma al Foro Italico di Roma

Programma, Orari, Tv e streaming dell’11 agosto agli Europei di nuoto di Roma – Il programma degli Europei di Roma – La presentazione della prima giornata – I convocati dell’Italia per gli Europei di Roma – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Roma 2022 – Le prospettive degli azzurri che non hanno disputato i Mondiali – Federica Pellegrini madrina degli Europei – Peaty e Marchand: assenze pesanti – Thomas Ceccion e la voglia di strabiliare ancora

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di nuoto in programma al Foro Italico di Roma. Si apre l’Europeo italiano che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni per gli appassionati azzurri. Si apre già con qualche aspettativa per la spedizione azzurra che punta al podio in due delle tre gare che assegnano il titolo oggi: i 400 misti maschili con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi e la 4×200 maschile. Le azzurre possono puntare alla finale nella 4×200 stile libero.

Inizio alle 9.00 con la prima sessione di batterie. Si parte con i 50 farfalla con Thomas Ceccon che potrebbe giocarsela, dall’alto del suo quarto posto mondiale, con i grandi della categorie, il britannico Proud, l’ucraino Govorov, il francese Grousset, l’ungherese Szabo e lo svizzero Ponti. Piero Codia punta alla finale ma dovrà stare attento in batteria agli altri azzurri, Lorenzo Gargani e Matteo Rivolta. Nei 100 stile libero donne mancano all’appello le grandi protagoniste degli ultimi anni, Kromowidjojo, Blume e Sjoestroem. le favorite sono le britanniche Hopkin e Anderson, le olandesi Steenbergen e Giele e le francesi Gastaldello e Bonnet. Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino cercano l’exploit da finale. per l’Italia in gara anche la rientrante Cocconcelli e Morini.

Margherita Panziera è la grande favorita anche a Roma nei 200 dorso e inizierà a prendere confidenza con l’acqua del Foro Italico in batterie e semifinali che non presentano grandi difficoltà. Per la finale ci proverà anche la rivelazione degli Assoluti di Ostia, Federica Toma. Le azzurre si dovranno guardare dalle ungheresi Molnar (finalista mondiale in casa) e Szabo Feltothy e dall’austriaca Grabowsky che non era al via a Budapest. Tanta Italia nei 100 rana uomini, orfani del padrone assoluto Adam Peaty, ma non per questo meno interessanti. Nicolò Martinenghi, campione del mondo, parte con i favori del pronostico e vuole chiudere il cerchio, ma gli avversari non mancheranno, da Kamminga, l’unico a poter contrastare il varesino per l’oro, a Wilby, da Matzerath a Reitshammer che possono aspirare al podio, così come potrebbe aspirare chi, fra gli “imolesi” Andrea Castello, campione italiano a Ostia, Federico Poggio, lo scorso anno ai Giochi di Tokyo, e Simone Cerasuolo, quinto a Budapest nei 50, riuscirà a superare l’ostacolo delle batterie.

Chi è chiamata a rompere il ghiaccio in mattinata è Simona Quadarella che si getterà a caccia di un posto nella finale di domani negli 800 stile libero che, sia a Tokyo, sia a Budapest, sono stati la gara che le ha permesso di uscire con il sorriso sulle labbra dopo le difficoltà dei 1500. Le rivali cono la tedesca Gose e la coppia di giovani turche Tuncel e Ertan in forte ascesa. Al via anche Martina Rita Caramignoli che ha le carte in regola per entrare in finale e ci proverà anche per il podio. Nel pomeriggio le finali: nella 4×200 stile libero femminile le ragazze azzurre hanno come unico obiettivo quello di centrare la finale.Ungheria e Gran Bretagna sono destinate a giocarsi la medaglia d’oro, per il bronzo battaglia aperta a molto altre nazioni.

Nei 400 misti l’assenza di Leon Marchand, dominatore assoluto del Mondiale di Budapest e potenziale uomo da battere dei prossimi dieci anni, spariglia le carte e rende tutto più semplice per un Alberto Razzetti che ha puntato tanto sull’appuntamento di casa. Gli avversari di Razzetti arrivano dall’Ungheria. Assente il finalista mondiale Hollo, torna in scena David Verraszto (non nella sua versione migliore ma dotato di grande esperienza) e Kos (che a Budapest è finito alle spalle di Razzetti in qualificazione). Alle spalle dell’azzurro finì anche il britannico Williams che punta a una medaglia, così come al podio potrebbe aspirare anche l’altro azzurro, Pierandrea Matteazzi, che ha il quarto tempo di iscrizione.

Le altre due medaglie che verranno assegnate oggi sono quelle della 4×200 stile libero, una novità il loro inserimento al primo giorno di gare. L’Italia parte tra le grandi favorite in campo maschile. Gli azzurri hanno qualcosa da farsi perdonare: la mancata qualificazione alla fine mondiale è stato forse il risultato più deludente della spedizione italiana a Budapest e il gruppo degli specialisti ha tanta voglia di rifarsi a Roma. La condizione dovrebbe essere quella giusta, con Megli che è salito di colpi e gli altri azzurri che possono fare sicuramente meglio rispetto all’Ungheria, se si esclude Di Tullio che stava già molto bene al Mondiale e cercherà di ripetersi. La Gran Bretagna, pur priva di Scott e Guy, parte con i favori del pronostico ma se gli azzurri si presenteranno con la giusta condizione se la possono giocare anche per l’oro. Le altre squadre in lotta per le medaglie: Ungheria, Francia e Israele su tutte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di nuoto in programma al Foro Italico di Roma: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 con le batterie e si prosegue alle 18.00 con le finali. Buon divertimento!