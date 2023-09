Canoa slalom, Coppa del Mondo Pau 2022: quattro azzurri in semifinale nella canadese

La canoa slalom prosegue con le ultime fatiche del circuito di Coppa del Mondo: a Pau, in Francia, nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 agosto, nell’ultima tappa prima delle Finali, sono passati in semifinale quattro azzurri sui cinque impegnati nella canadese.

Nella canadese femminile entrambe le azzurre al via passano il turno nella prima run (20 posti a disposizione): Marta Bertoncelli (Carabinieri) si classifica 18ma in 119.46 (2 penalità), mentre Elena Borghi (Carabinieri) coglie il 20° ed ultimo posto utile in 120.18 (percorso netto).

Nella canadese maschile ce la fanno nella prima run (20 posti a disposizione) sia Raffaello Ivaldi (Marina Militare), ottavo in 102.08 (2 penalità), sia Paolo Ceccon (Carabinieri), 20° ed ultimo tra i qualificati in 104.55 (percorso netto). Non ce la fa Roberto Colazingari (Carabinieri), 34° in 109.04 (percorso netto) nella prima discesa e 13° in 108.61 (6 penalità) nella seconda (10 pass in palio).

Foto: LiveMedia/Tonello Abozzi