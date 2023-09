ATP Montreal 2022: Carreno Busta rimonta Hurkacz e vince il suo primo Masters 1000

Pablo Carreno Busta completa la sua settimana magica e vince il suo primo Masters 1000 della carriera. Lo spagnolo è stato senza alcun dubbio il migliore sul cemento di Montreal e anche in finale ha saputo prevalere in rimonta contro il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Un successo indimenticabile per Carreno Busta, che fa un balzo al quattordicesimo posto del ranking ATP (davanti a Matteo Berrettini) e lancia anche la sua candidatura per le ATP Finals, visto che ora è undicesimo.

Non sono bastati 18 ace e 31 vincenti ad Hurkacz, che ha commesso molti più errori non forzati del suo avversario (24 contro 10). Disastroso il rendimento con la seconda di servizio per il polacco, che ha ottenuto appena il 30% dei punti con questo colpo. Carreno Busta, invece, è stato molto solido al servizio (oltre il 70% sia con la prima che con la seconda), conquistando settantasei punti contro i sessantotto dell’avversario.

Dopo un avvio nel quale si segue l’andamento dei turni di servizio, l’equilibrio viene spezzato da Hurkacz, che strappa a zero il servizio allo spagnolo nel sesto game. Il numero dieci del mondo è perfetto nei propri turni di battuta, ma soprattutto ha il totale comando del gioco, chiudendo la prima frazione sul 6-3 in suo favore.

Dall’inizio del secondo set l’inerzia della partita cambia. Hurkacz si rilassa dopo il set vinto e commette l’errore di rimettere nel match lo spagnolo. Break immediato dello spagnolo, che allunga sul 3-0 e conserva il vantaggio senza problemi e conclude il set per 6-3.

Si va dunque al terzo ed ancora una volta è decisivo l’inizio. Carreno Busta ottiene il break nel terzo gioco ed il momento fondamentale della finale. Lo spagnolo sale 3-1 dopo aver vinto un complicato game, ma da quel momento si dedica solo a tenere il servizio ed essere attento nei suoi game in battuta. Carreno Busta è solido e si impone ancora per 6-3, potendo incominciare la festa per la sua prima volta in un Masters 1000.

