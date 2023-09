Atletica, Yeman Crippa corre da leader ed Ã¨ bronzo sui 5000 agli Europei. Stoccata finale di Ingebrigtsen

Yeman Crippa ha conquistato una splendida medaglia di bronzo sui 5000 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Arriva il secondo podio per l’Italia in questa rassegna continentale dopo il terzo posto di Matteo Giupponi nella 35 km di marcia. Il trentino di origini etiopi ha impostato la gara in maniera lineare: ha preso la testa del gruppo nelle fasi iniziali della corsa, ha tenuto un ritmo alto, ha staccato svariati rivali e si è presentato al suono della campanella dell’ultimo giro insieme al norvegese Jakob Ingebrigtsen e allo spagnolo Mohamed Katir. A quel punto il Campione Olimpico dei 1500 metri ha piazzato una micidiale accelerazione, il nostro portacolori non è riuscito a rispondere al fenomeno scandinavo e ha portato a casa un alloro di assoluto prestigio con il tempo di 13:24.83.

Yeman Crippa, che aveva dovuto rinunciare dolorosamente ai Mondiali di un mese fa, ha subito messo la firma in questa rassegna continentale e ha già lanciato il guanto di sfida per i 10.000 metri di domenica, dove punta a fare ancora meglio visto che ritiene quella distanza più congeniale alle sue caratteristiche. Il 26enne, allenato da Massimo Pegoretti, era stato ottavo nel 2016 e quarto nel 2018, oggi ha ottenuto una bella soddisfazione e ha ribadito il proprio talento, sempre più internazionale. Si tratta del terzo bronzo europeo in carriera a livello individuale dopo quello nel cross ormai tre anni fa e quello dei 10000 metri nel 2018. Stiamo parlando del primatista italiano di 3000, 5000, 10000 metri e mezza maratona (quest’ultimo siglato lo scorso 27 febbraio a Napoli, primo italiano a scendere sotto l’ora sui 21 km).

Jakob Ingebrigtsen ha trionfato col tempo di 13:21.13, confermando il pronostico della vigilia. Il Campione del Mondo ha messo le mani sul secondo titolo continentale di specialità dopo quello del 2018 (quando si impose anche sul miglio metrico). Ottimo argento per lo spagnolo Mohamed Katir (13:22.98), quarto posto per lo svedese Andreas Almgren (13:26.48), seguito dall’olandese Mike Foppen (13:27.93), dal tedesco Sam Parsons (13:30.38) e dal britannico Andrew Butchart (13:31.47).

Foto: Lapresse