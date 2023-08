Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon 2022: Weithaler non riesce a centrare la qualificazione nella 3 posizioni. Varricchio in corso nella pistola sportiva

Prosegue senza sosta il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, in quel di Changwon. Oggi, in Corea del Sud, si sono svolte un paio di prove di qualificazione: andiamo a vedere come sono andate le cose.

Carabina 3 posizioni uomini da 50m

Il migliore degli azzurri è Simon Weithaler, dodicesimo: l’altoatesino, con lo score di 585/600, si ferma a un solo punto dal possibile accesso al ranking round, che si terrà domani. Michele Bernardi (582), Lorenzo Bacci (580) e Marco Suppini (572) chiudono invece rispettivamente in 22esima, 34esima e 44esima posizione.

Al ranking round di domani, invece, accedono: gli indiani Aishwary Pratap Singh Tomar (593) e Chain Singh (586), gli ungheresi Zalan Pekler (589) e Istvan Peni (589), il ceco Jiri Privratsky (588), i serbi Lazar Kovacevic (587) e Milenko Sebic (587) e l’australiano Jack Rossiter (586).

Pistola sportiva donne da 25m

Dopo il primo stage a comandare la classifica è la greca Anna Korakaki, con lo score di 295/300. Il limite di qualifica in questo momento è rappresentato dalla quota, all’ottavo e ultimo posto utile per le semifinali, del 289 dell’ungherese Veronika Major.

Per quanto riguarda le azzurre in gara, Maria Varricchio occupa in questo momento la 20esima piazza a quota 285/300, con discrete chance di rimonta, mentre più attardata Sara Costantino, 26esima a 281/300.

