Tennis, Carlos Alcaraz: “Voglio diventare il numero uno del mondo. Devo crescere nella gestione mentale dei match”

Carlos Alcaraz è probabilmente il giocatore più atteso ad Umago. Lo spagnolo è il campione uscente e cerca il bis sulla terra rossa croata, considerando che è anche la testa di serie numero uno. Alcaraz è reduce dalla sconfitta in finale ad Amburgo contro Lorenzo Musetti e sicuramente lo spagnolo vorrà subito prendersi la rivincita in Croazia.

Il giovane allievo di Juan Carlos Ferrero è stato protagonista quest’oggi ad Umago al Media Day, fermandosi ai microfoni dei giornalisti, come riporta anche Ubitennis. Lo spagnolo ha parlato del suo stato di forma e di Umago: “Sto bene, ho recuperato da Amburgo e sono pronto per dare il meglio qui ad Umago, un torneo al quale sono legatissimo. Mi piace venire qui, c’è una bella atmosfera e riesco anche a ritagliarmi un po’ di tempo per divertirmi”.

Le domande dei giornalisti si soffermano anche sull’obiettivo di Alcaraz di diventare il nuovo numero uno del mondo, visto che adesso si trova in Top-5: “La considero come una tappa. Per me significa che ho ancora quattro giocatori davanti per raggiungere quello che è il mio obiettivo, diventare il numero uno della classifica. Devo continuare a lavorare per arrivarci”.

Alcaraz analizza anche quali aspetti del suo gioco deve curare per migliorare ulteriormente: “Devo migliorare l’aspetto mentale. Devo essere in grado di essere preparato mentalmente per quattro, cinque ore di partita. Le partite che ho perso negli Slam le ho perse perché non ero al meglio da questo punto di vista. Devo migliorare nella gestione di questo aspetto, della pressione, della tensione nervosa”.

