LIVE Italia-Serbia 3-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri si impongono nonostante un difficile terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.33 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per aver seguito con noi un’altra vittoria della nostra Nazionale maschile di pallavolo. Noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata, dandovi appuntamento a domenica per la diretta del match contro i Paesi Bassi!

21.31 Buone prestazioni da parte dei centrali azzurri, dal rientrante Roberto Russo alla certezza Gianluca Galassi, passando per un Lorenzo Cortesia decisivo nel terzo parziale. Bene anche Romanò, non c’è stato bisogno del miglior Michieletto per arrivare al successo.

21.29 Manca un solo incontro nella fase preliminare di questa VNL, prima dell’atto conclusivo. Gli azzurri si portano a quota 28 nelle 11 partite disputate e avrà contro i Paesi Bassi la possibilità di giocarsi il seed numero 1 per le Final Eight.

21.27 La fase iniziale del terzo set è l’unico neo di una performance molto convincente. Il secondo parziale è stato giocato alla perfezione da Giannelli e compagni. Altra grande prestazione nel complesso a muro per l’Italia, che continua a costruire parte dei propri successi su questo fondamentale.

21.25 Finisce col punteggio di 3-0 il match tra Italia e Serbia. Gli azzurri continuano la loro cavalcata verso le Final Eight di Bologna prendendosi altri tre punti contro una Serbia fallosa, imprecisa e poco incisiva in attacco.

25-23 YURIIIIIIIIIIIII ROMANÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ! L’OPPOSTO CHIUDE PUNTO, SET E PARTITA! L’ITALIA VINCE 3-0!

24-23 MUROOOOOOOOOO! CORTESIA CI PORTA A MATCH POINT!

23-23 Cortesia rischia l’invasione ma ci dà il punto del pareggio.

22-23 Non basta un altro miracolo di Scanferla, Masulovic a segno e la Serbia torna avanti.

22-22 Lisinac a segno col primo tempo.

22-21 SCAMBIO MERAVIGLIOSO! DIFESE SPETTACOLARI DELL’ITALIA E MICHIELETTO RISOLVE IN ATTACCO! Grande protagonista Scanferla, entrato al posto di Balaso.

21-21 L’Italia difende tutto, ma poi Atanasijevic va a segno con furbizia.

21-20 Michieletto va ad altezze stellari e chiude la parallela.

20-20 Aleksandar Atanasijevic riesce ad andare a segno questa volta.

20-19 NESSUN TOCCO! L’ITALIA PASSA AVANTI NEL PUNTEGGIO!

Giudicato out l’attacco di Peric, chiede la verifica Kolakovic.

19-19 BOMBA IN PARALLELA DELL’OPPOSTO MANCINO!

18-19 Errore in battuta per Romanò.

18-18 MUROOOOOO! LAVIA FERMA ATANASIJEVIC! Torniamo in parità!

17-18 ALTRO ERRORE DI ATANASIJEVIC! CI RIPORTIAMO A CONTATTO!

16-18 Subito palla velocissima per Lavia che piazza in campo!

15-18 Sbaglia poi il servizio lo schiacciatore serbo. Torna Giannelli.

14-18 Ancora l’ex Modena, Petric a segno sulle mani di Romanò.

14-17 Fuori il servizio di Atansijevic. Serve un break ora.

13-17 Petric è un maestro del mani out. A segno nonostante la palla molto staccata.

13-16 OUT! Atanasijevic sbaglia e l’Italia si avvicina! Timeout chiamato da Kolakovic.

12-16 CORTESIA MURA PETRIC!

11-16 Non incide Michieletto, Sbertoli si affida a Cortesia che chiude il primo tempo.

10-16 Invasione di piede molto banale da parte di Sbertoli.

10-15 Brutta gestione del cambio palla, ne approfitta ancora Petric.

10-14 Difesa e pipe per Peric. Entra Sbertoli al posto di Giannelli.

10-13 Colpo da biliardo per Michieletto!

9-13 Nemanja Petric con la specialità della casa, il mani out.

9-12 Tocco di Giannelli su una palla ciccata da Lisinac. La Serbia è in vantaggio al timeout tecnico.

9-11 Peric gioca sulle mani di Michieletto.

9-10 Michieletto non ha difficoltà contro il muro a 1 della Serbia.

8-10 Lavia mette in rete la sua battuta.

8-9 Lisinac si impiccia di una palla non sua e spara abbondantemente fuori.

7-9 Ecco la reazione! Muro spaventoso di Russo su Peric!

6-9 Lisinac mura il suo compagno di squadra Michieletto. La Serbia prova ad allungare, bisogna reagire.

6-8 Lavia tenta una difesa disperata, Russo non riesce a completare il recupero.

6-7 Atanasijevic risolve una situazione complessa con tutta l’esperienza di cui dispone.

6-6 Splendida combinazione tra Giannelli e Michieletto che perfora il muro serbo.

5-6 Si fa rivedere Masulovic con un primo tempo.

5-5 Che bomba in parallela di Yuri Romanò!

4-5 Sbaglia dai nove metri Atanasijevic.

3-5 Lavia prende una brutta murata da Petric.

3-4 Lavia corregge l’errore in ricezione della Serbia e l’Italia torna vicina nel punteggio.

2-4 Muro di Romanò su Petric!

1-4 Si fa perdonare con un ottimo primo tempo Cortesia.

0-4 C’era il tocco sul nastro del centrale.

Scambio lungo ed un po’ confuso. Risolve Cortesia ma la Serbia chiede una verifica per un’invasione.

0-3 Anche Michieletto spara fuori il suo attacco.

0-2 Errore in attacco di Lavia.

0-1 A segno il subentrato Srecko Lisinac.

PARTE IL TERZO PARZIALE! De Giorgi dà spazio al centrale Lorenzo Cortesia.

20.54 A senso unico dal primo momento questo secondo parziale. Gli schiacciatori serbi non sono mai riusciti a trovare soluzioni allo straordinario muro azzurro. Protagonisti i due centrali Galassi e Russo anche in attacco. Grande imprecisione in ricezione ed in ricostruzione nella metà campo serba.

25-14 Kujundzic tira in rete la sua battuta! L’ITALIA VOLA SUL 2-0!

24-14 Errore al servizio per Galassi.

24-13 Romanò in diagonale! Un oceano di set point per l’Italia!

23-13 Raro punto di Kujundzic sulle mani del muro italiano.

23-12 NON SI PASSA! GIANNELLI FERMA ANCORA KUJUNDZIC!

22-12 Si prende la sua rivincita personale l’opposto serbo.

22-11 GALASSI FERMA ATANASIJEVIC A MURO! Stampata clamorosa da parte del centrale azzurro.

21-11 ACEEEE DI YURI ROMANÒ! La Serbia è evidente in confusione.

20-11 Stavolta può fare poco Kuzjundzic. Il muro è di Simone Giannelli.

19-11 Errore anche per Petric.

18-11 Errore al servizio del centrale italiano.

18-10 Super difesa di Russo! Chiude Lavia!

17-10 Fuori di poco, ma anche il servizio di Atanasijevic è out.

16-10 Esce di metri il servizio di Alessandro Michieletto.

Costretto ad un nuovo timeout il CT serbo.

16-9 MURO TETTO DI ROBERTO RUSSO!

15-9 Si fa perdonare l’opposto azzurro.

14-9 Di poco out l’attacco di Romanò da posto 4.

14-8 Che rasoiata di Atanasijevic.

14-7 Kujunzdic sbaglia la battuta.

13-7 Il palleggiatore poi sbaglia il servizio.

13-6 GIANNELLI APPROFITTA DELL’ERRORE IN RICEZIONE E CHIUDE IL PUNTO!

Timeout tecnico.

12-6 Parallela eccezionale di Romanò!

11-6 Scappa il muro di Galassi questa volta. Punto di Kujundzic.

11-5 MUROOOO GALASSI!

10-5 A segno Michieletto! Tentativo di fuga per gli azzurri!

9-5 E POI L’ACE DELLO SCHIACCIATORE CALABRESE!

8-5 Bomba di Lavia!

7-5 Atanasijevic continua ad essere l’unico a mettere palla a terra per la Serbia.

7-4 Poi sbaglia il servizio l’opposto azzurro.

7-3 ACE! Romanò a segno dai nove metri!

6-3 Galassi piazza in maniera perfetta il suo attacco.

5-3 Torna ad attaccare Atanasijevic.

5-2 Pallonetto di Romanò, dormita della difesa serba.

4-2 Il palleggiatore Jovovic inventa un primo tempo eccezionale per Masulovic che va a segno.

4-1 RUSSO! ANCORA LUI!

3-1 Giannelli mette in rete il servizio.

3-0 Russo! Imprendibile il centrale per i serbi.

2-0 Altro errore per Kujundzic, ancora non entrato in partita.

1-0 Si riparte da dove abbiamo finito. Russo mette a segno il primo tempo.

INIZIA IL SECONDO SET!

20.29 L’Italia si aggiudica un primo set in cui non ha espresso il meglio del proprio gioco. Ottima la reazione dei nostri attaccanti dopo una difficile fase centrale del set. Il muro azzurro si è fatto sentire sin dal primo momento, solo Atanasjevic è riuscito a fare punto con continuità.

25-21 ROBERTO RUSSO CHIUDE IL PRIMO TEMPO! 1-0 ITALIA!

24-21 Petric annulla il primo con un tocco precisissimo al termine di uno scambio lunghissimo.

24-20 L’errore al servizio di Peric ci porta al set point!

23-20 Peric va a segno sulle mani di Michieletto.

23-19 GALASSI RIMETTE IN MOTO L’ITALIA!

22-19 Anche Michieletto tira fuori e la Serbia si riavvicina. Timeout De Giorgi.

22-18 Romanò sbaglia la parallela.

22-17 Prova a dare una scossa Atanasjevic.

22-16 Sbaglia il primo attacco il subentrato Peric!

21-16 PRIMO PUNTO IN ATTACCO ANCHE PER MICHIELETTO!

20-16 Romanò! Scappano gli azzurri!

19-16 ACEEEEE! LAVIA! Timeout per la Serbia.

18-16 GIANNELLI! Tocco di seconda del capitano!

17-16 Erroraccio di Kujunzdic che ci porta avanti nel punteggio!

16-16 MURO DI MICHIELETTOOO! Ci riportiamo in parità!

15-16 Grande attacco di Lavia!

14-16 Ancora a segno Masulovic sulle mani di Galassi.

14-15 Sbagliano in attacco i serbi e ci riportiamo sotto.

13-15 Primo tempo del centrale Masulovic.

13-14 Pallonetto di Russo, l’Italia torna a marcare punti.

12-14 Ancora lui, ancora Atanasjevic.

12-13 L’errore in attacco di Lavia riporta la Serbia sopra nel punteggio.

12-12 L’ex Perugia va anche a chiudere uno splendido ace.

12-11 Si riparte con un altro colpo a segno di Atanasjevic.

12-10 Lavia in pallonetto ci porta al timeout tecnico in vantaggio di due punti.

11-10 Russo con la sette a segno.

10-10 Ancora a segno Atanasjevic.

10-9 GRAN MURO DI RUSSO AL TERMINE DI UNO SCAMBIO INFINITO!

9-9 Pareggia in attacco l’opposto serbo.

9-8 MUROO GIANNELLI! Fermato Atanasjevic!

8-8 Galassi chiude il primo tempo!

6-8 Nemanja Petric chiude da posto 4.

6-7 Si fa subito perdonare l’opposto azzurro con uno splendido attacco dalla seconda linea.

5-7 Errore al servizio per Romanò.

5-6 Grande attacco di Lavia su invenzione di Giannelli!

4-6 Muro preso da Romanò.

4-5 Il centrale azzurro sbaglia il servizio successivo.

4-4 ACE DI ROBERTO RUSSO!

2-2 MURO DI LAVIA!

La formazione dell’Italia: Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Russo

1-2 Attacco lungo di Nemanja Petric.

0-2 Serbia subito in vantaggio.

20.00 INIZIA LA PARTITA.

19.58 L’Italia va a caccia della quinta vittoria consecutiva, gli azzurri occupano il primo posto nel girone.

19.56 La partita inizierà alle ore 20.00. Si gioca a Gdansk (Polonia).

19.55 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League di volley.

Amiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande volley, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, penultima sfida degli azzurri nella fase preliminare della VNL 2022! A Gdansk, in Polonia, si sfidano le due ultime campionesse d’Europa, per un match di grandissimo fascino.

Le due Nazionali arrivano a questo incontro con stati d’animo completamente diversi; l’Italia condivide il primo posto in graduatoria con la Polonia ed è qualificata di diritto alle Final Eight di Bologna. La Serbia invece sta ancora lottando per un posto tra le prime otto e ha bisogno di tre punti per mantenere in vita la speranza.

Nell’ultimo match, vinto contro l’Iran per 3-1, il CT Fefé De Giorgi ha ritrovato Ivan Zaytsev, assente in azzurro dalle ultime Olimpiadi. L’opposto potrà rivelarsi un’arma importante tanto nell’atto conclusivo della VNL quanto nei sempre più vicini Mondiali. A dar man forte allo “zar”, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, serviti sempre dalla perfetta regia di Simone Giannelli.

Dall’altra parte della rete il CT Igor Kolakovic si affida all’esperienza di Aleksandar Atanasjevic e alla freschezza di Pavle Peric, coadiuvati dalla coppia “trentina” di centrali composta da Marko Podrscanin e Srecko Lisinac. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!

Foto: FIVB