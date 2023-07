LIVE Italia-Bulgaria volley 3-0, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri ottengono la settima vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:24 Buona partita dell’Italia soprattuto in fase break, a fare la differenza sono stati il muro e il servizio con 11 stampatone e 6 ace per gli azzurri, contro i 2 muri e i 2 ace bulgari.

18:22 Partita dai due volti quest’oggi: primo set praticamente perfetto dell’Italia che però, a partire da metà del secondo set in poi, è andata leggermente in calando fino alla fantastica rimonta del terzo set. Miglior realizzatore Atanasov con 14 punti, a seguire Romanò e Lavia con 13 e 12.

18:20 Con questo successo e in attesa che anche le altre squadre giochino il loro nono turno, l’Italia vola al momento in testa alla classifica con 7 vittorie, 2 sconfitte e 22 punti!

25-23 FUORI L’ATTACCO DI ATANASOV!

24-23 ANCORAAAAAAA! Stampatona di Anzani su Atanasov! Match-point Italia!

23-23 MURONEEEEEE DI ROMANO’ SU ATANASOV!

22-23 Bordata micidiale di Lavia, torniamo a -1!

21-23 Lunga la battuta di Karyagin.

20-23 Mani-out di Atanasov.

20-22 Lavia passa con violenza in posto quattro.

19-22 Risponde in pipe Lavia.

18-22 Fioccano gli errori in ricezione.

18-21 Ancora una pipe, questa volta di Nikolov.

18-20 Michieletto ci fa restare a contatto.

17-20 Pipe vincente di Atanasov.

17-19 Michieletto passa sopra il muro da posto quattro.

16-19 Primo tempo di Kolev, veramente troppe imprecisioni degli azzurri.

16-18 Incomprensione tra Seganov e Kolev.

15-17 Garyagin attacca direttamente in rete.

14-17 Brutta azione azzurra in ricostruzione, il nostro livello di gioco è calato in maniera netta.

14-16 Lungo il servizio di Romanò.

14-15 Aceeeee di Romanò!

13-15 Parallela perfetta di Lavia.

12-15 Ace per Atanasov.

12-14 Palletta di Atanasov.

12-13 Torniamo a fare break.

9-12 Attacco violento di Atanasov.

9-11 Romanò ci riporta a -2.

8-11 Karyagin mette giù una palla a filo rete.

8-10 Atanasov fa quello che vuole senza muro.

8-9 Lungo il servizio di Anzani.

8-8 Torna a farsi vedere in attacco Anzani.

7-8 Bordata di Nikolov da posto quattro.

7-7 Muroneeee di Michieletto su Parapunov!

6-7 Parallela piazzata di Lavia.

5-7 Parapunov a segno da seconda linea.

5-6 Lungo il servizio di Atanasov.

4-6 Italia miracolosa in difesa, poi purtroppo arriva un’invasione di Lavia.

4-5 Lunga la battuta di Russo.

4-4 Finisce qui la seri al servizio di Parapunov.

3-4 Mani-out di Atanasov da posto quattro.

3-3 Ace di Parapunov.

3-2 Palla piazzata dietro al muro da Atanasov.

3-1 Nikolov pesta la linea dei tre metri.

2-1 Romanò approfitta di una palla a filo rete.

1-1 Inizia il terzo set!

25-20 Michieletto chiude il secondo set!

24-20 Gran primo tempo di Anzani.

23-20 Pipe di Atanasov.

23-19 Risponde con la stessa moneta Lavia.

22-19 Mani-out di Atanasov da posto quattro.

22-18 Muroneeee di Romanò su Parapunov!

21-18 Nikolov pesta la linea dei tre metri.

20-18 Lavia passa con continuità da posto quattro.

19-18 Sbaglia anche Michieletto.

19-17 Errore bulgaro al servizio.

18-17 Pallonetto spinto di Atanasov.

18-16 Rarissimo fallo di palleggio di Giannelli.

18-15 Non passa la battuta di Nikolov.

17-15 Diagonale profonda di Parapunov.

17-14 Ottima pipe di Lavia.

16-14 Errore in attacco anche per Michieletto.

16-13 Nikolov pianta un chiodo sui quattro metri.

16-12 Pallonetto millimetrico di Lavia.

15-12 Lungo anche l’attacco di Romanò.

15-11 Scappa di un soffio il servizio di Romanò.

15-10 Ottima difesa di Giannelli e bell’attacco di Romanò.

14-10 Non passa il servizio di Russo.

14-9 Parallela precisa di Romanò.

13-9 Pipe vincente di Nikolov.

13-8 Bel primo tempo di Russo.

12-8 Mani-out di Atanasov.

12-7 Muroneeee di Russo su Atanasov.

11-7 Terzo ace di Giannelli!

10-7 Muroneeee di Russo su Chavdarov.

8-7 Mani-out di Michieletto.

7-7 Diagonale nei tre metri di Nikolov.

7-6 Invasione aerea di Chavdarov.

6-6 Primo tempo di Chavdarov.

6-5 In rete la battuta di Lavia.

6-4 Incomprensione tra Seganov e Atanasov.

5-4 Grande velocità di Romanò, che passa da seconda linea.

4-4 Lunga anche la battuta di Romanò.

4-3 Out il servizio di Atanasov.

3-3 Mani-out di Parapunov da seconda linea.

3-2 Murone di Lavia su Atanasov!

2-2 Primo tempo di Gotsev.

2-1 Romanò sfonda sulle mani del muro da posto due.

1-1 Risponde al centro Chavdarov.

1-0 Si riparte con un primo tempo di Russo.

17:25 Primo set a senso unico con l’Italia che è stata superiore in tutti i fondamentali. Il sistema muro-difesa ha funzionato alla perfezione, in fase break sono arrivati 3 muri e addirittura 4 ace. Miglior realizzatore Nikolov con 6 punti, ad seguire Romanò con 5.

25-15 MURONEEEEEE DI GIANNELLI! Primo set dominato.

24-15 Difesa assurda di Romanò, poi ci pensa in attacco Giannelli! Ci sono 9 set-point per gli azzurri.

23-15 lungo il servizio di Seganov.

22-15 Primo tempo di Chavdarov.

22-14 Gran difesa di Romanò, che poi trova anche un attacco vincente.

21-14 Muro di Anzani su Asparuhov.

20-14 Errore in attacco di Asparuhov.

19-14 Ancora un muro di Gotsev su Romanò.

19-13 Pallonetto spinto a due mani di Lavia.

18-13 Out l’attacco di Parapunov.

17-13 Gran parallela di Romanò da seconda linea.

16-13 Si fa perdonare immediatamente Romanò.

15-13 Muro di Gotsev su Romanò.

15-12 Nikolov riporta i suoi a -3.

15-11 Diagonale stretta di Atanasov.

14-10 Pipe vincente di Nikolov.

14-9 Aceeee di Michieletto.

13-9 Romanò passa con violenza in diagonale.

12-9 Pipe stupenda di Michieletto, azione da manuale del volley.

11-9 Parallela di Michieletto da posto due.

10-9 Scappa la pipe di Lavia.

10-8 Atanasov sfonda sulle mani del muro.

10-7 Ancoraaaa ace di Giannelli!

9-7 Ace di Giannelli, che pesca la zona di conflitto.

8-7 Esce la battuta di Nikolov.

7-7 Pallonetto spinto a due mani di Nikolov.

7-6 Ottima sette di Anzani.

6-6 Diagonale nei tre metri di Nikolov.

6-5 Bordata di Lavia da posto quattro.

5-5 Mani-out di Nikolov.

5-4 Muro pauroso di Lavia su Parapunov!

4-4 Non passa la battuta di Atanasov.

3-4 Nikolov sfonda sulle mani del muro di Romanò.

3-3 Atanasov passa in mezzo al muro da posto quattro.

3-2 Aceeee di Russo, che torna in azzurro!

2-2 Muroneeee di Romanò su Parapunov!

1-2 Parapunov a segno da posto due.

1-1 Mani-out di Romanò, che mette fine ad uno scambio infinito.

0-1 Si parte con un errore al servizio di Giannelli.

16:56 L’Italia risponde con: Michieletto, Giannelli, Lavia, Romanò, Anzani, Russo e Balaso.

16:53 Questo il sestetto della Bulgaria: Chavdarov, Atanasov, Parapunov, Gotsev, Ivanov, Nikolov, Chavdarov.

16:50 C’è attesa di scoprire il sestetto azzurro e in particolar modo c’è attesa di scoprire se Zaytsev giocherà titolare o meno, la sua ultima partita in azzurro risale alle Olimpiadi.

16:47 Discorso completamente diverso per la Bulgaria, che invece si trova in penultima posizione con 6 punti e che ormai è quasi matematicamente tagliata fuori dalla lotta per la qualificazione alle Final Eight.

16:44 L’Italia si trova al momento in terza posizione con 6 vittorie, 2 sconfitte e 19 punti.

16:41 Vi ricordiamo che l’Italia, in quanto Paese ospitante della Final Eight, è già qualificata di diritto alla fase ad eliminazione diretta come testa di serie n.1.

16:38 Nona sfida in Nations League per l’Italia di Fefè De Giorgi, che vuole continuare quanto di buono fatto fino a questo momento.

16:35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League di volley maschile 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League di volley maschile 2022. Si tratta del nono appuntamento per la formazione di Fefè De Giorgi, che vi ricordiamo è già qualificata di diritto alla Final Eight come prima in quanto Paese ospitante della fase finale, di conseguenza l’Italia saprà già che ai quarti affronterà l’ottava ed ultima squadra qualificata.

L’Italia ha fatto un ottimo percorso fino a questo momento, con 6 vittorie, 2 sconfitte e 19 punti a referto si trova al momento in terza posizione, l’obiettivo di questa tappa sarà sicuramente quello di vincere più partite possibili per arrivare alla Final Eight consapevoli dei propri mezzi e con l’umore alle stelle. Discorso assai diverso per la Bulgaria, che invece si trova in quindicesima e penultima posizione in classifica con appena una vittoria e sei punti ed è quasi matematicamente fuori dalla lotta per la qualificazione. Oggi rivedremo in squadra Ivan Zaytsev, che non giocava in nazionale dalle ultime Olimpiadi, bisogna solo capire se De Giorgi preferirà dare continuità alla formazione che ha giocato fin ora (quindi con Romanò), o se invece preferirà dare respiro a qualche giocatore facendo anche degli esperimenti in ottica finali.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League di volley maschile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!

