Atletica, Nick Ponzio sogna la medaglia ai Mondiali. Avversari da urlo, serve il personale per sperare

Nick Ponzio vuole strabiliare nella finale di getto del peso ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il paisà italo-americano, con il bisnonno di origini siciliane, si presenta all’appuntamento con il personale di 21.83 siglato lo scorso 13 marzo in Coppa Europa a Leiria, suo personale che è anche la sesta misura mondiale stagionale. Il 27enne non si è poi ripetuto su quei livelli nel corso della stagione, anche se nelle qualificazioni di ieri ha dato segnali importanti e ha chiuso al quarto posto con una fiondata da 21.35 metri.

Nick Ponzio sembra essere in perfetta forma fisica e vuole mostrare i muscoli, dall’alto di una simpatia travolgente e di doti tecniche cresciute in maniera importante nel corso dell’ultima annata agonistica. Il nostro portacolori avrà bisogno di aggirarsi in zona personale (e dovrà verosimilmente migliorarlo) se vorrà salire sul podio iridato e coronare un sogno. La concorrenza è infatti spietata e di elevatissimo valore: lo statunitense Ryan Crouser (Campione Olimpico e primatista mondiale con 23.37) è oggettivamente inarrivabile, l’altro americano Joe Kovacs (Campione del Mondo) e il neozelandese Tom Walsh (sul podio a Olimpiadi e Mondiali, 22.90 di personale e 22.31 di stagionale) sono sulla carta una spanna sopra.

In sostanza Nick Ponzio dovrà superarsi e sperare anche che i migliori del lotto si rendano protagonisti di prove non impeccabili. Tra l’altro bisognerà fare i conti anche con il brasiliano Darlan Romani (Campione del Mondo indoor), con il rognoso croato Filip Mihajlevic, con il neozelandese Jacko Gill e con lo statunitense Adrian Piperi. L’appuntamento è per questa notte alle ore 03.27, l’Italia spera di essere protagonista.

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL