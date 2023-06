Vela, Allianz Regatta 2022: Boschetti e Pianosi in luce nel kite maschile, buoni risultati nel nel 470 misto e nel 49erFX

SI è conclusa nella giornata di ieri l’Allianz Regatta 2022, appuntamento valido anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di vela olimpica in programma tra Almere ed Amsterdam. La competizione che si è svolta nelle acque dei Paesi Bassi ha visto gareggiare diversi azzurri e nel complesso ci sono da segnalare due bellissime medaglie e alcuni ottimi piazzamenti.

Gli epiloghi più soddisfacenti sono arrivati dal Formula kite maschile, dove Lorenzo Boschetti e Riccardo Pianosi hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo al termine di una settimana che li ha visti praticamente sempre nelle posizioni di testa. Peccato invece per Alessio Brasili, che ha sfiorato per un soffio l’accesso alla finalissima.

Discreti risultati sono arrivati anche dal kite femminile, dove le azzurre Sofia Tomasoni, Maggie Pescetto e Tiana Laporte hanno chiuso rispettivamente in ottava, 11ma e 12ma posizione. È mancato purtroppo il guizzo nelle Medal Series, che le avrebbe permesso di lottare per qualcosa di più. Nonostante questo, il Tecnico FIV Simone Vannucci non ha molto da recriminare: “Le ragazze hanno un percorso più lungo da compiere rispetto agli uomini ma stanno facendo del loro meglio.”

Non c’è stato purtroppo l’acuto, ma sono comunque arrivati dei buoni piazzamenti nel 470 misto e nel 49erFX. Nella prima classe ci sono da segnalare il 6° posto di Benedetta Di Salle e Bruno Festo, il 7° di Elena Berta e Jacopo Izzo, e il 9° di Andrea Totis e Alice Linussi. Nel 49erFX, invece, i buoni piazzamenti sono quelli di Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, quinte, Alexandra Stalder/Silvia Speri, seste, e Carlotta Omari/Sveva Carraro, settime. Per entrambe le categorie ci sono margini di crescita notevoli e le prossime tappe rappresenteranno già un banco di prova importante.

Nel 49er i migliori azzurri sono stati Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, alla fine noni. Peccato soprattutto per la seconda giornata, dove la coppia azzurra è precipitata dalla terza alle 12ma posizione a causa di uno score deludente di 21-10-20. Qualche errore di troppo anche per la coppia azzurra composta da Marco Anessi Pè ed Edoardo Gamba, alla fine 15ma, mentre Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabro hanno chiuso in 21ma posizione soprattutto a causa di un problema che li ha costretti a restare fuori dalla Gold Fleet.

Nell’altra categoria in cui erano presenti atleti azzurri, ovvero l’ILCA 6, non sono arrivati grandi risultati. La 14ma e 15ma piazza di Silvia Zennaro e della vice-campionessa del mondo Under 21 Chiara Benini Floriani non possono essere ritenute pienamente soddisfacenti (Floriani soprattutto non ha saputo confermare il bel settimo posto conquistato poco più di due mesi fa nella 53ma edizione della Semaine Olympique Française). Ora bisognerà assolutamente lavorare nei prossimi mesi per limare quei dettagli che potrebbero aiutare le nostre azzurre a lottare per qualcosa di più grande in futuro.

Foto: Pagina FB FIV