Quanti soldi ha guadagnato Thomas Ceccon con il record del mondo? Montepremi e cifre per l’oro ai Mondiali

Thomas Ceccon ha firmato una delle più belle imprese dello sport italiano degli ultimi anni e si è laureato Campione del Mondo dei 100 dorso, timbrando un surreale Record del Mondo nella vasca della Duna Arena di Budapest. L’azzurro si è esaltato nella capitale magiara, completando le due vasche con il vertiginoso tempo di 51.60 (25.14 all’andata, 26.46 al ritorno), abbassando di addirittura 25 centesimi il precedente primato dello statunitense Ryan Murphy, oggi secondo in 51.97 davanti al connazionale Hunter Armstrong (51.98).

Il 21enne ha ottenuto il risultato più bello della sua giovanissima carriera, dopo essersi messo al collo due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in staffetta. Il veneto ha di fronte a sè un futuro radioso e un presente fantastico, intanto fa risuonare l’Inno di Mameli dopo che ieri Nicolò Martinenghi aveva dominato i 100 rana in questa rassegna iridata. Si tratta di un risultato agonistico e sportivo davvero vertiginoso, ma che ha anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Thomas Ceccon vincendo la medaglia d’oro sui 100 dorso ai Mondiali e timbrando il record del mondo?

Il montepremi non è vertiginoso e non è all’altezza dell’impresa compiuta dal nostro portacolori, che si può comunque consolare con 70.000 dollari statunitensi (circa 66.570 euro): 20.000 dollari per la conquista del titolo iridato e altri 50.000 dollari per il record del mondo. Una cifra complessiva che chiaramente si andrà ad aggiungere agli assegni derivanti dai risultati di questi Mondiali, poi ci saranno anche gli emolumenti degli sponsor i cui importi non sono però ufficiali.

MONTEPREMI THOMAS CECCON CON ORO AI MONDIALI E RECORD DEL MONDO

Medaglia d’oro sui 100 dorso: 20.000 dollari, circa 19.020 euro

Record del Mondo: 50.000 dollari, circa 47.550 euro

TOTALE: 70.000 dollari, circa 66.570 euro

