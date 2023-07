Nuoto, ESTASI SENZA FINE! Thomas Ceccon leggendario fenomeno: oro mondiale e record del mondo dei 100 dorso!

Non svegliateci da questo sogno. Thomas Ceccon ha realizzato la sua impresa ed è entrato di diritto nella storia del nuoto e dello sport italiano: mai nessun atleta era stato capace di vincere l’oro mondiale nei 100 dorso e in questo caso è arrivato anche uno straordinario record del mondo. Lo si era già capito ieri, nel corso delle semifinali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) che qualcosa di bello sarebbe accaduto con quel crono di 52.12, a migliorare il record italiano di 52.30, pur praticamente fermandosi a 10 metri dall’arrivo.

Stavolta, non ci sono state remore e la sua distribuzione è stata straordinaria: passaggio ai 50 metri in 25.14 e ritorno da urlo in 26.46. Una nuotata bellissima, stilisticamente perfetta e di un’acquaticità unica. Questo è lo stile per gli esteti e da questo punto di vista Ceccon ha rubato l’occhio.

Alla classe però è stato abbinato il tempo, ovvero uno straordinario 51.60, andando a migliorare il precedente primato mondiale dell’americano Ryan Murphy (51.85), che in questo atto conclusivo ha cercato in tutti i modi di impensierire l’italiano (primo al passaggio di metà gara in 25.02), ma poi si è dovuto accontentare dell’argento in 51.97. Una gara velocissima, tenuto conto anche del bronzo dell’altro americano Hunter Armstrong (51.98).

E così Budapest continua a portare bene all’Italia, ricordando quanto accaduto ieri con Nicolò Martinenghi (oro nei 100 rana), con Ceccon a essere il secondo azzurro (uomo) nella storia nella piscina da 50 metri a stabilire un primato mondiale. Il primo era stato Giorgio Lamberti a Bonn (Germania) negli Europei del 1989.

