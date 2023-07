Golf: Francesco Molinari e Guido Migliozzi, US Open 2022 per provare la difficile riconferma di un anno fa

Nel 2021, Guido Migliozzi piazzò un debutto Major ai limiti del clamoroso. Allo US Open, infatti, il veneto riuscì ad arrivare quarto su un percorso per niente facile come quello di Torrey Pines. Si portò a casa quasi mezzo milione di dollari, e fu quello il miglior risultato di un’annata da tre secondi posti sul tour europeo. Nello stesso modo, Francesco Molinari riuscì a strappare un 13° posto che sembrava sapere di ritorno sulla via migliore.

Per i due, in realtà, le cose sono state parecchio diverse da quel momento in poi. O meglio: Migliozzi ha effettivamente vissuto una seconda parte di 2021 di buonissimo livello, ma nel 2022 ha sofferto tantissimo fino a questo momento. Il torinese, invece, ha ripreso un ritmo valido, con il 6° posto all’American Express e, nelle ultime settimane, il 17° all’AT&T Byron Nelson ed il 26° al Memorial Tournament, dove però era quarto dopo tre giri.

In breve, stando così le cose, il ritorno al numero 1 d’Italia di “Chicco” potrebbe non essere tanto lontano. Dei big tricolori, peraltro, è uno dei tre che sta risalendo posizioni, insieme al fratello Edoardo (che va bene con regolarità sul DP World Tour) ed a Matteo Manassero che, sul Challenge Tour, di top ten ne ha già collezionate tre per stabilizzarsi attorno al 350° posto.

Diversi i debutti per i due rappresentanti azzurri. Per quanto riguarda Molinari, ci sarà la partenza con l’americano Stewart Cink, campione nel drammatico Open Championship del 2009, e con l’inglese (amateur) Laird Sheperd. Comincerà alle 14:13 italiane dal tee della 10. Dalla 1, invece, inizierà il Major di Migliozzi, che avrà come compagni di viaggio il sudafricano Branden Grace ed il canadese Mackenzie Hughes alle 14:24. Domani, invece, questi i loro orari: 19:58 per l’attuale numero 2 d’Italia, 20:09 per il numero 1.

