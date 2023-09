WTA Rabat 2022: Martina Trevisan si prende la semifinale, battuta Arantxa Rus in due set

Martina Trevisan conquista la prima semifinale a livello WTA della propria carriera. Nel 250 di Rabat, la toscana supera con il punteggio di 7-6(4) 6-3 l’olandese Arantxa Rus, guadagnandosi così il diritto di sfidare una tra Lucia Bronzetti e la spagnola Nuria Parrizas Diaz. Qualora ci fosse un derby italiano, avremmo la certezza di assistere, sabato, alla prima finale di una giocatrice italiana nel 2022.

Fin dall’inizio si capisce che la partita gira su lunghi scambi, ed è su questo canovaccio che Trevisan è la prima a trovare il break andando fino al 3-0. Viene raggiunta sul 3-3, poi ritrova il 5-3, ma all’atto di servire per chiudere il set non ci riesce, perdendo la battuta a 15, ed è poi Rus sul 5-6 a poter concludere a sua volta. Anche in questo caso il tentativo va a vuoto, e il tie-break diventa appannaggio dell’italiana.

Si arriva così a un secondo parziale nel quale le cose sono profondamente diverse, senza alcun game ai vantaggi tranne gli ultimi due e tanta, tantissima precarietà al servizio. Ad approfittarne è Trevisan, che dopo i primi tre game si ritrova sul 2-1 con break di vantaggio, che ritrova quando lo perde sul 3-3 aggiungendoci anche il tocco finale del 6-3 trovato in risposta.

Statistiche diverse per le due: 42/58 Trevisan per prime in campo, 66/91 Rus. Il che, paradossalmente, porta a percentuali simili: 72.4% contro 72.5%. Dove l’italiana va meglio è sui punti vinti con la prima, 57.1% contro 50%.

Foto: LaPresse