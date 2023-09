Scherma, Coppa del Mondo fioretto 2022: Alice Volpi è terza nella prova individuale di Incheon, trionfa l’americana Kiefer

Alice Volpi sfiora l’impresa e deve accontentarsi del terzo posto nella gara individuale di fioretto disputata oggi a Incheon. La città sudcoreana non premia le fatiche della senese, già tre volte vincitrice in questa stagione di Coppa del Mondo: fatale la sconfitta al penultimo atto contro la canadese Eleanor Harvey (15-13), poi relegata al secondo posto dopo la finale persa contro la statunitense Lee Kiefer (15-11); terza al pari di Volpi la teutonica Anne Sauer.

Giornata nel complesso positiva per tutto il gruppo azzurro, seppur con un pizzico di rammarico per le eliminazioni agli ottavi di Martina Batini (15-9 dalla trionfatrice Lee Kiefer), Martina Favaretto (battuta per 15-13 dalla stessa Volpi) e Arrianna Errigo, estromessa per una stoccata dalla connazionale Francesca Palumbo (15-14).

La schermitrice dell’Aeronautica Militare ha alzato bandiera bianca ai quarti contro Harvey (13-7) ma può comunque dirsi soddisfatta della sua cavalcata nel torneo. Di seguito tutti i risultati delle atlete italiane a partire dal tabellone delle 64.

TORNEO FEMMINILE FIORETTO – INCHEON 2022

Finale

Kiefer (Usa) – Harvey (Can) 15-11

Semifinali

Harvey (Can) b. Volpi (ITA) 15-13

Kiefer (Usa) – Sauer (Ger) 15-5

Quarti

Volpi (ITA) b. Guo (Can) 15-8

Harvey (Can) b. Palumbo (ITA) 13-7

Sauer (Ger) b. Dubrovich (Usa) 15-14

Kiefer (Usa) b. Thibus (Fra) 15-12

Ottavi

Volpi (ITA) b. Favaretto (ITA) 15-13

Palumbo (ITA) b. Errigo (ITA) 15-14

Kiefer (Usa) b. Batini (ITA) 15-9

Sedicesimi

Volpi (ITA) b. Chae (Kor) 15-8

Favaretto (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-5

Errigo (ITA) b. Miyawaki (Jpn) 15-11

Palumbo (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-13

Balze (Fra) b. Mancini (ITA) 15-12

Harvey (Can) b. Sinigalia (ITA) 15-4

Thibus (Fra) b. Calissi (ITA) 15-8

Batini (ITA) b. Rhodes (Usa) 15-7

Kiefer (Usa) b. Ricci (ITA) 15-4

Trentaduesimi

Volpi (ITA) b. Choi (Kor) 15-7

Favaretto (ITA) b. Karamete (Tur) 15-7

Tsuji (Jpn) b. Cipressa (ITA) 15-14

Errigo (ITA) b. Diaz (Esp) 15-7

Palumbo (ITA) b. Pasztor (Hun) 15-9

Mancini (ITA) b. Cheng (Hkg) 15-11

Sinigalia (ITA) b. Kim (Kor) 15-2

Calissi (ITA) b. Tangherlini (ITA) 15-13

Batini (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-5

Rhodes (Usa) b. Rossini (ITA) 15-9

Ricci (ITA) b. Park (Kor) 15-10

Foto: Lapresse