PerchÃ© si Ã¨ ritirato Jannik Sinner al Roland Garros: primo set dominato, poi dolore insopportabile

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel corso del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurro (n.12 del mondo) è uscito dunque sconfitto contro il russo Andrey Rublev (n.7 del ranking) con il punteggio di 1-6 6-3 2-0. Un vero peccato quello che è accaduto considerato il livello espresso da Sinner nel primo parziale: 5 ace, il 65% delle prime di servizio in campo, il 76% dei punti vinti con la prima e il 56% con la seconda, avendo un rendimento pazzesco in risposta alla seconda del povero Rublev (80%).

Purtroppo poi nel quinto gioco del secondo set il ginocchio sinistro (infiammazione al tendine rotuleo) ha ripreso a fare male. Già prima del match del terzo turno contro l’americano Mackenzie McDonald questo dolore si era manifestato, ma poi lo stesso Jannik aveva minimizzato parlando di niente di serio.

Evidentemente quanto accaduto nella giornata odierna ha detto qualcosa di diverso. Sinner le ha provate tutte: chiamando il MT0, prendendosi una pastiglia e facendosi massaggiare dal fisioterapista. Rimedi sull’immediato però non sufficienti per consentirgli di giocare al meglio delle sue possibilità. In questo modo il secondo parziale è stato vinto da Rublev 6-4.

Nel terzo set due giochi sono stati sufficienti per far prendere la decisione di lasciare il campo con il volto deluso e scuro, come è logico sia. L’ennesimo problema fisico di questo 2022 pone tanti interrogativi sulla sua struttura atletica e probabilmente delle riflessioni in merito andranno fatte.

Foto: LaPresse