Pentathlon, Coppa del Mondo Albena 2022: Francesca Tognetti salva la spedizione azzurra in Bulgaria

L’Italia, dopo gli ottimi riscontri ottenuti nelle prime due tappe della Coppa del Mondo 2022 di pentathlon moderno a Il Cairo, in Egitto, e Budapest, in Ungheria, nel terzo appuntamento del circuito maggiore, andato in scena ad Albena, in Bulgaria, deve accontentarsi del 13° posto di Francesca Tognetti, unica azzurra a centrare la finale femminile.

L’Italia si presentata al via priva di Elena Micheli, Matteo Cicinelli e Giuseppe Mattia Parisi, con otto azzurri impegnati nelle prove individuali, in cui è stato testato ancora il nuovo format olimpico, che prevede solo 18 concorrenti in finale e tutte le cinque discipline da svolgersi nell’arco di 90 minuti.

In sette hanno superato le qualificazioni e sono passati alle semifinali, ovvero Maria Beatrice Mercuri, Alice Rinaudo, Aurora Tognetti, Francesca Tognetti, Alessandro Colasanti, Stefano Frezza e Gianluca Micozzi (eliminato soltanto Daniele Colasanti), ma poi il penultimo atto è stato fatale per tutti tranne Francesca Tognetti.

Al sito federale ha poi parlato Andrea Valentini: “Sono molto contento per Francesca Tognetti che, grazie al marcato miglioramento nella corsa, sta tornando ad essere un’atleta competitiva in campo internazionale. Ha dei margini di crescita enormi, che sicuramente sfrutterà grazie all’immenso impegno che sta mettendo negli allenamenti“.

Il direttore tecnico dell’Italia ha concluso: “Torniamo da questa Coppa del Mondo con tutte le donne e tre uomini su quattro che hanno superato le qualifiche, centrando quella che fino all’anno scorso sarebbe stata la finale. Significa che abbiamo un buon gruppo di atleti pronti a fare il salto di qualità“.

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous