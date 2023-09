MotoGP, risultati warm-up GP Italia 2022: doppietta Aprilia su asfalto ibrido, 3Â° Bezzecchi e 6Â° Bagnaia

La domenica del Mugello si è aperta per la MotoGP con un warm-up poco significativo in ottica gara, a causa delle condizioni della pista toscana (asfalto leopardato, con alcune chiazze d’acqua) in seguito alla pioggia di stanotte, che in base alle ultime previsioni non dovrebbe più ripresentarsi da qui a fine giornata.

Aprilia ha comunque dettato legge negli ultimi 20 minuti di prove in vista della corsa pomeridiana, piazzando un notevole uno-due al comando della classifica con Aleix Espargarò che ha fermato il cronometro in 1’46″976 precedendo di 140 millesimi il compagno di squadra Maverick Vinales.

Conferme importanti nelle posizioni di vertice anche per il rookie romagnolo Marco Bezzecchi, terzo a 257 millesimi dalla vetta con la Ducati del Team Mooney VR46 dopo la fantastica prima fila di ieri in qualifica. Presenti nella top10 tra i piloti italiani anche Francesco Bagnaia (6° a 0.484) e Luca Marini (7° a 0.506), mentre Enea Bastianini ha girato meno degli altri firmando comunque l’undicesimo tempo sulla bandiera a scacchi.

12° con la Honda l’otto volte iridato Marc Marquez, che oggi affronterà l’ultima gara prima di operarsi nuovamente in America concludendo di fatto anzitempo il suo 2022 agonistico. Molto attardato invece il leader del campionato Fabio Quartararo, 20° con la Yamaha a 944 millesimi dalla testa.

CLASSIFICA WARM-UP GP ITALIA 2022 MOTOGP

1 41 A. ESPARGARO 1:46.976 2 12 M. VIÑALES +0.140 3 72 M. BEZZECCHI +0.257 4 5 J. ZARCO +0.270 5 30 T. NAKAGAMI +0.438 6 63 F. BAGNAIA +0.484 7 10 L. MARINI +0.506 8 42 A. RINS +0.526 9 36 J. MIR +0.584 10 43 J. MILLER +0.653

Foto: LiveMedia/Valerio Origo