Motocross, la MXGP si appresta a vivere il GP d’Italia: Gajser sembra inarrivabile, a Maggiora Forato può stupire

La MXGP è ormai un dominio targato Tim Gajser: lo sloveno è reduce da quattro vittorie consecutive, essendo riuscito ad imporsi sia in Gara-1 che in Gara-2 in occasione del GP del Trentino (presso Pietramurata) e del GP della Lettonia, ma non solo.

Sinora, in questa stagione, Gajser ha vinto almeno una gara in ogni Gran Premio cui ha partecipato: statistiche e numeri impressionanti per lo sloveno che testimoniano il dominio che sta imponendo in questo Mondiale 2022 della Motocross.

Questo weekend la MXGP sarà di scena di nuovo in Italia, questa volta in quel di Maggiora: alla luce di quanto affermato in precedenza, sembra davvero improbabile immaginare le due gare (in programma domenica 8 maggio) senza Tim Gajser come protagonista assoluto.

Oltre alla volontà di allungare in classifica (di cui ne è leader con 286 punti), lo sloveno troverà senza dubbio ulteriori motivazioni nella voglia di riscatto dopo una prestazione non all’altezza del suo talento lo scorso anno a Maggiora, dove non andò oltre il quinto posto in Gara-1 e il sesto in Gara-2.

Reduce da una positiva prestazione nel Gran Premio di Lettonia, a Maggiora può essere una sorpresa Alberto Forato: l’azzurro può ambire al podio nel GP di casa, dopo averlo solo sfiorato a Kegums in Gara-1 (quarto posto in quella occasione); presumibilmente dovrà vedersela con Jorge Prado e Maxime Renaux.

Foto: Origo Valerio