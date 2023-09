Motocross, GP Sardegna MXGP 2022: Tim Gajser favorito per una nuova doppietta, debutta Mattia Guadagnini

Archiviato l’appuntamento di Maggiora, il Mondiale Motocross fa tappa questo weekend sulla sabbia di Riola Sardo per disputare il Gran Premio di Sardegna 2022, ottavo round della stagione e ultimo dei quattro eventi iridati in programma quest’anno sul suolo italiano.

In MXGP, complici gli infortuni di Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Jorge Prado (in dubbio la sua presenza sul tracciato sardo dopo il forfait dell’ultimo GP), oltre al ritiro di Tony Cairoli, stiamo assistendo ad un vero e proprio dominio incontrastato da parte del fenomeno sloveno Tim Gajser.

Il centauro della Honda non è mai uscito dalla top3 sinora in stagione ed è reduce da una striscia ancora aperta di sette vittorie consecutive di manche, che gli ha consentito di andare in fuga in testa alla classifica generale di un campionato ormai ipotecato.

Sono addirittura 81 i punti di vantaggio nei confronti del primo inseguitore Maxime Renaux, vera grande rivelazione di questi primi mesi nella classe regina dopo essersi laureato campione mondiale MX2 nel 2021. Il francese della Yamaha sta disputando una stagione da rookie fantastica e proverà a confermarsi sul podio anche in Sardegna, magari insieme al compagno di squadra Jeremy Seewer.

Il 27enne svizzero sta attraversando un ottimo stato di forma, come dimostrano i due secondi posti parziali di Maggiora alle spalle di Gajser, anche se al momento non sembra in grado di compiere un ulteriore salto di qualità per poter sconfiggere il fuoriclasse sloveno quattro volte campione del mondo. Gli altri pretendenti al podio saranno Ruben Fernandez (Honda), Glenn Coldenhoff (Yamaha), Pauls Jonass (Husqvarna), Ben Watson (Kawasaki) e Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Obiettivo top10 in casa Italia per Alberto Forato, dopo una domenica difficile davanti al pubblico di Maggiora. Grande curiosità in chiave azzurra per l’esordio assoluto nella 450 di Mattia Guadagnini, che ha anticipato di fatto lo sbarco in MXGP per adattarsi alla nuova moto da qui a fine anno e preparare nel migliore dei modi il Mondiale 2023.

Photo LiveMedia/Valerio Origo