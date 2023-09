LIVE Italia-Canada 1-6 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri perdono con onore contro i campioni del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.39 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Canada finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per vivere tutte le partite dell’Italia nei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022. Un caro saluto e buona domenica a tutti!

13.38 Non è stata una cattiva prestazione da parte degli azzurri: in particolare il primo tempo è stato ottimo, con il vantaggio trovato. Nel secondo e nel terzo tempo è venuta meno la pericolosità offensiva, ma la prova è stata incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti.

FINISCE LA PARTITA! CANADA BATTE ITALIA 6-1.

1.58 L’Italia si sta rendendo pericolosa nel finale con la superiorità numerica.

3.10 Bel tentativo di Petan: para Driedger, il portiere canadese.

4.46 Fallo di Comtois: powerplay ancora in favore dell’Italia.

5.06 6-1 CANADA! GREGOR! L’Italia era sbilanciata in avanti ed ha subito il contropiede del numero 73 che davanti a Fazio non ha perdonato.

5.35 Nuovo powerplay per l’Italia: stavolta è penalizzato Sillinger.

7.10 Gli azzurri non sfruttano questo vantaggio, non riuscendo a concludere verso la porta.

8.48 Sanzione per Barzal e Italia in superiorità numerica nei prossimi due minuti.

9.55 Ci prova ancora Sillinger! Si distende reattivamente Fazio.

11.30 L’Italia cerca di tenere: anche questa partita sta dando delle ottime percezioni per il prosieguo di questi Mondiali.

13.54 Time-out chiamato da Ireland: l’Italia non vuole lasciarsi andare in questo finale di partita.

14.33 Buona percussione di Hannoun che viene fermato proprio sul più bello.

15.47 Prova a farsi rivedere in attacco l’Italia: il passivo è sin troppo severo per quello che si è visto.

17.11 MAYO! 5-1 CANADA! Bucato l’intervento di Fazio grazie ad un tiro violento da lontano.

17.47 Whitecloud manca la deviazione a rete! L’aveva innescato alla grande Roy.

18.15 Il Canada sembra non voler accelerare troppo in questi primi minuti: il risultato è più che rassicurante.

19.30 Colpito in pieno un arbitro a velocità supersonica alla mano!

COMINCIA IL TERZO PERIODO!

Adesso un’altra breve pausa, ci sentiamo per il terzo ed ultimo tempo.

FINE SECONDO PERIODO! ITALIA-CANADA 1-4.

1.05 Fazio! Tiene ancora la barca a galla! Cozens era andato a botta sicura, ma rimane in piedi e para il nostro portiere.

2.30 JOHNSON!! IL CANADA DILAGA! 4-1! Filtrante splendido di Chabot e tiro che termina all’incrocio dei pali.

3.28 Non riesce più a risalire il campo l’Italia come faceva nel primo tempo. Il pressing canadese è troppo feroce.

4.46 ROY!! 3-1 CANADA! Splendida stoccata del numero 10: disco che finisce all’angolino. Non è bastata l’apertura alare di Fazio.

6.20 Il riflesso di Fazio su Barzal! Negli ultimi minuti è un assalto canadese.

7.15 Già sei tiri in porta in questo secondo tempo per il Canada, ma un solo gol all’attivo.

8.20 Si salva l’Italia! Hannoun è stato bravissimo a prendersi un fallo quando Graves stava per concludere a rete.

9.03 Si chiude il powerplay per il Canada!

9.39 Batherson pericoloso! Gran presa alta di Fazio, sempre attentissimo sui tiri più insidiosi.

10.55 Sanzione per Glira e powerplay che il Canada può sfruttare.

11.45 ANDERSON! IL VANTAGGIO DEL CANADA! Disco che è passato in un vicolo cieco e sorprende il portiere: i maestri prendono il comando delle operazioni in mano.

12.26 Sillinger!! Ancora un grande intervento di Fazio, eroe di questa partita finora.

13.45 Molto bene Fazio che ha deviato un tentativo di Johnson: disco che è passato vicinissimo al palo.

14.00 Time-out chiamato dai canadesi che non riescono a sfondare il muro azzurro: il rischio concreto di una mancanza di lucidità è presente.

15.55 Gli azzurri non si limitano solo a difendere, ma provano anche a contrattaccare ed hanno un baricentro discretamente alto.

17.42 L’Italia prova ad assaltare in superiorità numerica e conquista un fallo in attacco.

18.09 Penalità per il canadese Sillinger.

18.18 POWERPLAY PER L’ITALIA NEI PROSSIMI DUE MINUTI!

19.00 Inizio davvero molto convinto del Canada: l’Italia deve reggere l’urto in questi primi minuti.

COMINCIA IL SECONDO PERIODO!

A fra poco per la seconda frazione di gioco, sperando di ritrovare la bella Italia vista nel primo tempo: decisa, coraggiosa e tosta.

FINISCE IL PRIMO PERIODO! ITALIA-CANADA 1-1!

1.07 Fazio! Gran posizionamento sul tiro ravvicinato di Sillinger.

1.30 Dubois ci prova! Contenuto dalla muraglia italiana racchiusa nella propria gabbia.

3.15 Bella avanzata sulla sinistra di Johnson, ma viene fermato ottimamente da Insam.

4.10 PAREGGIO DEL CANADA! Grandissimo diagonale di Sanheim sull’assist di Severson e Anderson. Non può nulla Fazio.

4.17 Hannoun!! Blocca Driedger! Ancora Italia minacciosa in avanti!

5.25 Canada che è chiamato a reagire, ma ancora gli attacchi sono poco convinti e disordinati.

7.03 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’ITALIA E’ IN VANTAGGIO!!!! PHIL PIETRONIRO TROVA IL VARCO DOPO UNA GRANDE ASSISTENZA DI MCNALLY E FRIGO!

8.10 CHE OCCASIONE PER SANNA! Splendido passaggio volante di Petan per Sanna: disco che finisce largo di pochissimo.

8.50 L’Italia non sta affatto sfigurando: anzi, la formazione azzurra in ripartenza si sta rendendo pericolosa.

9.57 Altra interruzione, stavolta chiamata da Gregory Ireland.

10.37 Già cinque tiri in porta per il Canada, ma la difesa italiana si è sempre fatta trovare pronta.

11.20 Tiro di Graves!! Stupenda risposta di Fazio che blocca il disco! Era un tentativo violentissimo da distanza ravvicinata.

12.26 Time-out chiamato dal Canada.

13.14 Mischia furibonda nella gabbia italiana, ma nessun canadese ha trovato il colpo vincente per l’1-0.

14.36 Italia sempre schiacciata dentro la propria gabbia: il Canada spinge alla ricerca del vantaggio.

16.03 Bella risposta di Fazio sul tiro violento di Dubois!

17.30 Buon avvio da parte degli azzurri in fase difensiva: tosti e attenti, il Canada non trova varchi e deve impostare da dietro.

19.00 L’Italia comincia in porta con Justin Fazio, il Canada con Chris Driedger.

SI COMINCIA!

11.20 Sono pronte a cominciare le due squadre.

11.18 Il Canada di Claude Julien scende sul ghiaccio con Thompson e Driedger in porta, in prima linea Whitecloud, Chabot, Roy, Cozens e Dubois, in seconda Sanheim, Severson, Lowry, Sillinger e Anderson, in terza Holden, Mayo, Barzal, Batherson, Johnson, in quarta Graves, Geekie, Mercer, Comtois e Gregor.

11.16 Il Canada è apparentemente imbattibile, ma gli Azzurri cercano buone sensazioni dopo quelle ottenute all’esordio per tracciare la strada verso la salvezza

11.13 Italia che schiera come portieri Fazio e Fadani, in prima linea Miglioranzi, Pietroniro, Sanna, Petan e Kostner, in seconda Spornberger, Di Perna, Mantenuto, Frank, Magnabosco, in terza Glira, Gios, McNally, Hannoun e Frigo, in quarta Casetti, Insam, Kostner, Deluca e Traversa.

11.10 La squadra di Gregory Ireland, dopo il buon debutto contro la forte Svizzera (k.o. per 5-2), affronta la Nazionale più forte del raggruppamento. Serve un autentico miracolo per ottenere un risultato positivo da parte degli azzurri.

11.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022 di Helsinki (Finlandia).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022 che si svolgono a Helsinki (Finlandia). Si sfidano Italia e Canada.

Gli azzurri hanno cominciato il loro percorso con una sconfitta 5-2 contro la Svizzera: alla formazione di Gregory Ireland non sono bastate le segnature di Phil Pietroniro e Daniel Glira. In ogni caso la selezione italiana ha saputo reggere discretamente l’urto contro una squadra di alto rango come quella elvetica. L’obiettivo dell’Italia è la salvezza nella divisione A e il mantenimento della categoria non passa attraverso sfide complesse come quella contro il Canada.

Il Canada è probabilmente l’avversario più tosto di tutto il raggruppamento e l’altro ieri ha debuttato con una vittoria convincente per 5-3 contro la Germania. I canadesi sono maestri di questo sport ed hanno nella propria rosa delle stelle assolute come Pierre-Luc Dubois e Nicolas Roy.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, seconda giornata della Divisione A dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022 che si svolgono a Helsinki (Finlandia). Si comincia alle 11.20. Buon divertimento!

