ATP Roma 2022, Novak Djokovic conquista la vittoria numero 1000 e approda in Finale! Ko Casper Ruud

Missione compiuta per Novak Djokovic. Il campione serbo (n.1 del mondo) ha sconfitto il norvegese Casper Ruud (n.10 del ranking) e si è qualificato per la Finale degli Internazionali d’Italia 2022 a Roma. Con il punteggio di 6-4 6-3 Nole ha confermato i favori del pronostico, dimostrando di avere sempre di più una condizione fisica eccelsa in vista poi di quello che accadrà domani e dell’imminente Roland Garros.

Per l’asso nativo di Belgrado si tratta della 1000ma vittoria da professionista, andando ad arricchire la sua straordinaria carriera di un altro dato impressionante. E, dunque, dodicesima volta che Djokovic si qualifica per la Finale del Foro Italico e nel mirino c’è il sesto titolo. A impedirglielo ci proverà il greco Stefanos Tsitsipas, impostosi contro il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale.

PRIMO SET – Nella prima frazione l’avvio di Djokovic è devastante per il malcapitato Ruud. Davanti al norvegese si erige un vero e proprio muro e il tennis di ritmo dello scandinavo non ha effetto al cospetto di chi è in grado di ribattere qualunque palla. Il 4-0 è quasi mortificante, ma il serbo nel momento di servire per il set avanti 5-2 ha un momento di incertezza che gli costa il parziale contro-break. Un piccolo incidente di percorso che però non muta il corso degli eventi, dato il 6-4 conclusivo

SECONDO SET – Nella seconda frazione Ruud cerca di elevare il proprio gioco, gestendo meglio i turni in battuta, ma il fuoriclasse di Belgrado è pronto per sferrare l’attacco al primo dubbio del rivale. E così accade nel settimo gioco con la quarta palla break capitalizzata. La partita va in ghiaccio e sul 6-3 il trionfo di Nole è ufficiale.

STATISTICHE – Cifre molto equilibrate quelle di Djokovic che con il 70% dei punti vinti con la prima e il 67% con la seconda di servizio ha avuto grande consistenza con il fondamentale. Stessa storia, stesso mar in risposta con un eccellente 50% di efficienza rispetto alla seconda in battuta di Ruud.

Foto: LaPresse