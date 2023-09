Atletica, Diamond League: Bromell vince il super 100 di Eugene, Crouser imperiale, sfilza di mondiali stagionali

A Eugene (USA) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. C’era grande attesa per i 100 maschili, vinti da Travyon Bromell in 9.93 davanti al meglio del mondo (escluso Marcell Jacobs, assente per infortunio). Ryan Crouser ha impressionato nel getto del peso, da registrare una sfilza di primati mondiali stagionali. Bel personale per Gaia Sabbatini sui 1500 metri, mentre Zane Weir e Nick Ponzio non hanno impressionato nel getto del peso.

RISULTATI DIAMOND LEAGUE A EUGENE

100 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca.

100 METRI (FEMMINILE) – La giamaicana Elaine Thompson-Herah si esalta in maniera perentoria, trionfando con un superbo 10.79 con vento a favore di 0,7 m/s. Alle sue spalle l’ormai ritrovata statunitense Sha’Carri Richardson (10.92) e la connazionale Shericka Jackson (10.92).

400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Il brasiliano Alison dos Santos ha trionfato in maniera perentoria. Il bronzo olimpico ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale (47.23), migliorando di un centesimo quanto fatto lo scorso 13 maggio a Doha. Alle sue spalle si sono piazzati Khalifah Rosser (48.10) e Quincy Hall (48.10).

400 METRI (MASCHILE) – Michael Norman si prende il lusso di cancellare il record del meeting detenuto dall’icona Michael Johnson. Lo statunitense si impone con un ottimo 43.60, abbassando di ben 62 centesimi il precedente primato mondiale stagionale. Secondo posto per il grenadino Kirani James (44.02), che precede il britannico Matthew Hudson-Smith (44.35).

800 METRI (FEMMINILE) – La britannica Keely Hodgkingson si toglie lo sfizio di siglare il mondiale stagionale (1:57.72) battendo la favorita statunitense Ajee Wilson (1:58.06) e l’altra padrona di casa Raevyn Rogers (1:58.44).

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Norah Jeruto corre con passaporto kazako e fa registrare la migliore prestazione mondiale stagionale in 8:57.97, regolando in volata Winfred Yavi del Bahrain (8:58.71). Terzo posto per l’etiope Mekides Abebe (9:03.26).

5000 METRI (MASCHILE) – Assolo esorbitante di Berihu Aregawi, che giganteggia in lungo e in largo riuscendo a firmare la miglior prestazione mondiale stagionale (12:50.05). L’etiope ha prevalso sui connazionali Samuel Tefera (13:06.86) e Selemon Barega (13:07.30).

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Sigillo della svedese Khaddi Sagnia, che vince in 6.95 davanti alla nigeriana Ese Brume (6.82) e alla statunitense Tara Davis (6.73).

MIGLIO (MASCHILE) – Show del solito Jakob Ingebrigtsen. Il Campione Olimpico dei 1500 metri firma la miglior prestazione mondiale stagionale in 3:49.76 grazie a un allungo perentorio nell’ultimo giro. Alle sue spalle l’australiano Oliver Hoare (3:50.65) e il keniano Timothy Cheruiyot (3:50.77).

1500 METRI (FEMMINILE) – Clicca qui per la cronaca.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca.