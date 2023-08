Volley, playoff Superlega 2022. Inizia la caccia alla finale per le “magnifiche quattro”

Le “magnifiche quattro” tornano a dare la caccia alla finale scudetto. Dopo la presenza dell'”intrusa” Monza lo scorso anno, rientra in gioco Modena che inaugura questa serie di semifinale al meglio dei cinque incontri contro la dominatrice della regular season Sir Safety Perugia.

Partita delicata quella di domani sera al Palasport Evangelisti con la Sir Safety Perugia che torna in campo dopo l’eliminazione in. semifinale in Champions League dopo la sfida infinita con Trento con tanta pressione perchè a questo punto gli umbri sono chiamati a vincere lo scudetto per far pendere l’ago della bilancia dalla parte giusta. Dall’altra parte la situazione è più o meno la stessa. Lo scudetto è rimasto l’ultimo obiettivo possibile per una Leo Shoes Perkinelmer Modena che cerca l’impresa per dare un senso ad una stagione che finora ha riservato più delusioni che soddisfazioni per una squadra costruita con l’obiettivo di vincere e dare spettacolo.

In campo ci sono campioni di valore assoluto in grado di regalare spettacolo ed emozioni e il fatto che Modena sia una delle due formazioni che è riuscita a battere Perugia in regular season la dice lunga sulle potenzialità di questa sfida. Gara1 è in programma domani, mercoledì 13 aprile alle 20.30.

Giovedì sera, invece, sarà la volta di Lube Civitanova-Itas Trentino. Anche questa sfida promette scintille: Civitanova sembra avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori con il rientro di Juantorena e Trento è la squadra del momento: in tre giorni ha fatto fuori Perugia dalla Champions e Piacenza dalla corsa allo scudetto e il morale non può che essere alle stelle. Per la Lube lo scudetto è l’ultimo obiettivo di una stagione dov e finora non sono arrivati trofei ed è anche il capolinea di questo gruppo che, a quanto pare, si sfalderà a fine anno. L’esperienza e la voglia di lasciare un grande ricordo di gente come Juantorena e Simon potrebbe fare la differenza.

Dall’altra parte Trento ha tanta voglia di proseguire il flow positivo. Il completo recupero di Lavia, una freschezza atletica impressionante (i trentini hanno giocato 19 set in dieci giorni fino a domenica scorsa) fanno della squadra di Lorenzetti una candidata credibile alla vittoria del campionato. Si preannuncia grande spettacolo: squadre in campo giovedì alle 20.30.

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini