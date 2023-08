Vela, Trofeo Princesa Sofia 2022: Tita-Banti dominanti nei Nacra 17! Quarta giornata molto positiva per l’Italia

Quarta giornata di gara che va in archivio a Palma di Maiorca con un bilancio estremamente positivo per l’Italia della vela olimpica in occasione del 51° Trofeo Princesa Sofia, valido anche come appuntamento inaugurale delle World Cup Series 2022. Domani sono previste le ultime regate di flotta, mentre sabato 9 aprile si svolgeranno le Medal Race e le Finali con in palio il podio conclusivo della manifestazione per tutte e dieci le classi impegnate.

Ruolino di marcia sempre più impressionante in Spagna da parte dei campioni olimpici Nacra 17 in carica Ruggero Tita e Caterina Banti, che collezionano tre primi ed un secondo posto parziali nelle quattro regate odierne allungando ulteriormente sugli inseguitori in classifica generale. La barca tricolore ha adesso 18 punti di margine sui britannici Gimson/Burnet (2-6-1-3 oggi), 20 sui finlandesi Kurtbay/Keskinen (3-5-4-4) e 23 sui giovani azzurri Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (6-3-3-18), che restano comunque pienamente in lizza per il podio quando mancano un massimo di tre regate alla Medal Race.

Nel 470 misto prosegue la fantastica settimana del duo azzurro formato da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, che piazza un 5-3 parziale quest’oggi nella flotta Gold resistendo al secondo posto della generale con 8 punti di ritardo dai leader spagnoli Xammar/Brugman ed un vantaggio di quattro lunghezze sui francesi Peponnet/Retornaz. Bell’exploit di Marco Gradoni/Alessandra Dubbini, con un successo nella Race 7 (ed un 14° posto nella prova successiva) che vale la nona piazza provvisoria assoluta a due regate dal termine della fase di qualificazione per la Medal Race (riservata ai primi dieci equipaggi).

Italia in lotta per un posto in Medal Race anche nei 49er, con Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò al 9° posto overall con 69 punti netti (9-13-15-11 nella flotta Gold) e Simone Ferrarese/Leonardo Chistè al 15° con 73 punti (21-7-7-15 oggi). Polonia in testa con Staniul/Sztorch a quota 31 punti, ma la classifica è ancora cortissima con cinque barche racchiuse in 4 punti a tre regate dalla Medal.

Grandissimo recupero nei 49erFX per le campionesse del mondo juniores in carica Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che balzano in un solo giorno dal 13° al 4° posto assoluto grazie ad un fantastico score di 6-5-5-2 nella Gold Fleet. Le azzurre si trovano adesso ad una sola lunghezza dalla zona podio (con 44 punti netti all’attivo), a 7 punti dalle brasiliane campionesse olimpiche Grael/Kunze e a 16 punti dalle leader olandesi Van Aanholt/Duetz. Gli altri piazzamenti delle italiane: 11° Alexandra Stalder/Silvia Speri (7-18-7-3) con 66 punti, 15° Arianna Passamonti/Giulia Fava (8-13-11-18) con 82 e 16° Carlotta Omari/Sveva Carraro (19-21-23-15) con 90.

Nel Formula Kite maschile la squadra nostrana può contare su tre velisti virtualmente qualificati per le Semifinali: 8° Lorenzo Boschetti con 36 punti, Riccardo Pianosi 10° con 39 e Mario Calbucci 11° con 47, mentre Alessio Brasili è 19° con 24 punti di ritardo dalla top14 e quindi dal pass per la fase successiva. Doppietta francese in testa alla generale con Theo De Ramecourt leader a +3 su Benoit Gomez e a +7 sullo sloveno Toni Vodisek.

Al femminile Sofia Tomasoni diventa la migliore delle azzurre in classifica e sale in 19ma piazza overall con 15 punti di gap dalla zona qualificazione per le Semifinali, mentre sono ormai fuori dai giochi Tiana Laporte (23ma) e Maggie Pescetto (25ma senza partecipare alle cinque regate odierne). Al comando sempre la francese Lauriane Nolot a +11 sulla britannica Ellie Aldridge e a +12 sulla fuoriclasse americana Daniela Moroz.

Nel singolo femminile ILCA 6 Chiara Benini Floriani guadagna un paio di posizioni (da 21ma a 19ma) grazie ad uno score parziale di 16-8 e si avvicina alla top10, distante ora 13 punti quando mancano due prove alla fine della fase di qualificazione. Più lontane Giorgia Della Valle 26ma e Carolina Albano 32ma. Sempre più leader in solitaria la canadese Sarah Douglas a +20 sulla prima inseguitrice.

Nell’ILCA 7 maschile resta a galla ma non fa ancora breccia nella top10 Giovanni Coccoluto, attualmente 14° a quota 75 punti netti (il 10° ne ha 66) con un 28-4 di giornata in flotta Gold, mentre è ormai escluso dalla Medal Race Lorenzo Brando Chiavarini (26° con 112 punti). Il britannico Michael Beckett vola in vetta alla generale davanti al tedesco Philipp Buhl per due lunghezze.

Day-4 molto impegnativo per le flotte Gold del windsurf (con la nuova tavola olimpica iQFoil), che hanno completato ben cinque Course Race. Italia che continua a sognare in grande al maschile con Nicolò Renna e Luca Di Tomassi, entrambi saldamente nella top10 assoluta e quindi ormai vicini alla qualificazione per la fase finale della competizione. Il campione europeo Under 21 in carica è addirittura 3° e domani si giocherà con il britannico Samuel Sills (alle sue spalle di un punto) il pass diretto per la semifinale, evitando così il quarto di finale.

Ormai quasi fuori dai giochi gli altri azzurri: 18° Daniele Benedetti, 26° Antonino Cangemi, 30° Jacopo Renna e 37° Mattia Camboni. Leadership provvisoria per il britannico Andrew Brown a +9 sull’olandese Luuc Van Opzeeland. Bel Paese distante dalle posizioni di vertice al femminile, con Giorgia Speciale 19ma e Sofia Renna 31ma già escluse dal discorso qualificazione per le fasi finali. Cambio della guardia al comando della graduatoria assoluta, con la britannica Islay Watson nuova leader a +2 sulla francese Helene Noesmoen.

