Vela, Trofeo Princesa Sofia 2022: giornata di gloria per Tita e Banti. Salgono sul podio anche Ferrari-Caruso, Germani-Bertuzzi e Renna

È terminata da poco l’ultima giornata alla 51ma edizione del Trofeo Princesa Sofia, appuntamento valido anche per la prima tappa delle World Cup Series 2022. Nelle acque di Palma di Maiorca si sono disputate oggi tutte le Medal Race e le Finali che hanno delineato il podio in tutte e dieci le classi impegnate.

Giornata di gloria per Ruggero Tita e Caterina Banti. I campioni olimpici in carica, già sicuri del trionfo finale nella categoria Nacra 17, vincono anche la Medal Race e terminano la strepitosa settimana con 16 punti netti. Seconda posizione finale per i finlandesi Sinem Kurtbay e Akseli Keskinen con 52, mentre terminano al terzo posto i britannici John Gimson e Anna Burnet con 56. Niente podio dunque per gli altri azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che concludono quarti con 74.

Nel 470 misto riescono a salire fino al secondo posto finale Giacomo Ferrari e Bianca Caruso (45), oggi terzi nella Medal Race. Vittoria per gli spagnoli Jordi Xammar e Nora Brugman con 28 punti. Chiudono il podio i francesi Kevin Peponnet e Aloise Retornaz (50).

Nella classe 49erFX le campionesse del mondo juniores in carica Jana Germani e Giorgia Bertuzzi guadagnato una posizione grazie al terzo posto nella Medal Race e terminano in terza posizione con 69 punti. Successo per le olandesi Odile Van Aanholt con 51 e secondo posto per le brasiliane Martine Soffiatti Gael e Kahena Kunze con 61. Settime le altre italiane Alexandra Stalder e Silvia Speri (93).

Nella categoria 49er gli italiani Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò concludono la Medal Race in ultima posizione e scalano al 10° posto con 107 punti totali. La vittoria va ai francesi Erwan Fischer e Clement Pequin (50). Secondi gli statunitensi Ian Barrows e Hans Henken con 53 e terzi i polacchi Mikolaj Staniul e Jakub Sztorch con 74.

Nella formula Kite maschile terminano entrambi al settimo posto gli azzurri Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti, mentre chiude in 13ma posizione Mario Calbucci. Primo posto finale per il francese Theo De Ramecourt, che chiude davanti al connazionale Benoit Gomez e al britannico Connor Bainbridge. In campo femminile, invece, il successo va alla statunitense Daniela Moroz. Seconda la francese Lauriane Nolot e terza la britannica Ellie Aldridge.

Nel singolo femminile ILCA 6 trionfa la canadese Sarah Douglas con 28 punti finali davanti alla britannica Hannah Snellgrove (59) e alla greca Vasileia Karachaliou (62). Nell’ILCA 7 maschile vince invece il britannico Michael Beckett con 51 punti. Dietro di lui l’australiano Matt Wearn, secondo con 57, e il tedesco Philipp Bull, terzo con 68.

Grande risultato di Nicolò Renna nel windsurf (con la nuova tavola olimpica iQFoil). Il campione europeo Under 21 in carica chiude la sua magnifica settimana in seconda posizione alle spalle soltanto del britannico Andrew Brown. Terzo l’olandese Luuc Van Opzeeland, mentre è appena giù dal podio l’altro azzurro Luca Di Tomassi, quarto. A livello femminile il successo finale va alla francese Helene Noesmoen, che nell’ultima giornata ha la meglio sulla spagnola Pilar Lamadrid Trueba e sulla polacca Maja Dziarnowksa.

Foto: LaPresse