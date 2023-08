Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2022: nello skeet femminile Martina Bartolomei quarta dopo 75 piattelli

Buone notizie per le azzurre dello skeet femminile in Coppa del Mondo di tiro a volo: a Lonato, in Italia, dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni Martina Bartolomei è al quarto posto, Diana Bacosi è 13ma (11ma tra coloro che sono in gara per le semifinali) e Chiara Di Marziantonio è 41ma (38ma tra le tiratrici che non gareggiano solo per il ranking).

Bartolomei al momento sarebbe qualificata per le semifinali di domani, anche se prima ci saranno da completare le eliminatorie con gli ultimi 50 piattelli. Stando così le cose invece Bacosi ha un ritardo di due piattelli dal gruppo che si giocherebbe gli ultimi posti a disposizione, mentre Di Marziantonio è praticamente già eliminata.

Il nuovo format olimpico prevede il passaggio di otto tiratrici alle semifinali, dove poi le prime due di ciascuna delle due serie andranno a giocarsi il podio di tappa. Dopo 75 dei 125 piattelli delle eliminatorie in testa c’è la cilena Francisca Crovetto Chadid con 75/75.

Stanno prendendo parte alle qualificazioni soltanto per incamerare i punti del ranking (RPO) Katiuscia Spada, 11ma con 71/75, e Martina Maruzzo, 38ma con 67/75. Domani gli ultimi 50 piattelli delle eliminatorie, poi a seguire le due semifinali e la finale.

CLASSSIFICA SKEET DONNE DOPO 75 PIATTELLI

1 1112 CROVETTO CHADID Francisca CHI 25 25 25 75

2 1264 HILL Amber GBR 24 24 25 73

3 1591 BARTEKOVA Danka SVK 25 24 24 73

4 1360 BARTOLOMEI Martina ITA 22 25 25 72

5 1664 CONNOR Caitlin USA 23 24 25 72

6 1297 UMHOEFER Valentina GER 24 23 25 72

7 1240 BATTAULT Noemie FRA 24 24 24 72

8 1613 LARSSON Victoria SWE 25 24 23 72 CB:15

9 1292 MESSERSCHMIDT Nadine GER 25 24 23 72 CB:9

10 1401 PANARINA Olga KAZ 23 24 24 71 RPO

11 1376 SPADA Katiuscia ITA 25 22 24 71 RPO

12 1223 HEINONEN Marjut FIN 24 24 23 71

13 1359 BACOSI Diana ITA 22 23 25 70

14 1677 VIZZI Dania Jo USA 23 23 24 70 CB:30

15 1095 HASSANI Maryam BRN 23 23 24 70 CB:27 CB:5

16 1625 JIEWCHALOEMMIT Sutiya THA 23 23 24 70 CB:3

17 1397 KRAVCHENKO Zoya KAZ 24 24 22 70 CB:5

18 1059 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 24 24 22 70 CB:3

19 1222 HAMALAINEN Heidi FIN 21 23 25 69

20 1133 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 22 22 25 69

21 1318 PONGRATZ Bianka HUN 23 21 25 69

22 1239 ANASTASSIOU Lucie FRA 21 24 24 69

23 1400 ORYNBAY Assem KAZ 23 23 23 69

24 1516 SZAMREJ Natalia POL 23 24 22 69

25 1656 MALOVICHKO Iryna UKR 24 23 22 69

26 1220 AALTONEN Niina FIN 20 24 24 68

27 1623 IMPRASERTSUK Isarapa THA 23 21 24 68

28 1142 NIKOLAOU Konstantia CYP 22 23 23 68 CB:15

29 1159 SUMOVA Barbora CZE 22 23 23 68 CB:3

30 1134 ELEFTHERIOU Andri CYP 23 22 23 68

31 1156 SKALICKA Martina CZE 24 21 23 68

32 1451 MARIRHI Ibtissam MAR 24 22 22 68

33 1057 JAFAROVA Nurlana AZE 24 23 21 68

34 1603 STIBRAVA Monika SVK 21 23 23 67

35 1631 SUTARPORN Nutchaya THA 22 24 21 67 CB:5

36 1665 ENGLISH Amber USA 22 24 21 67 CB:4

37 1595 KOPCANOVA Lucia SVK 24 22 21 67

38 1369 MARUZZO Martina ITA 22 25 20 67 RPO

39 1461 RODRIGUEZ Gabriela MEX 25 22 20 67

40 1307 KATZOURAKI Emmanouela GRE 22 21 23 66

41 1362 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 22 22 22 66

42 1494 BORDA OLAECHEA Daniella PER 23 21 22 66

43 1163 ZAORALOVA Zuzana CZE 22 24 20 66 RPO

44 1263 HIBBS Emily Jane GBR 20 22 23 65

45 1549 COSTA Chiara SEN 22 22 21 65

46 1155 SINDELAROVA Anna CZE 23 21 21 65

47 1295 REICHERT Eva-Tamara GER 20 21 23 64

48 1399 NASSYROVA Rinata KAZ 22 22 20 64 RPO

49 1425 VAVERE Anda Lita LAT 24 19 20 63

50 1256 BURGESS Jessica Louise GBR 21 18 23 62

51 1592 BUZASOVA Dominika SVK 23 18 21 62 RPO

52 1594 HOCKOVA Vanesa SVK 25 16 20 61 RPO

53 1087 ALASAM Maryam BRN 19 22 19 60

54 1405 SADAKBAYEVA Adel KAZ 20 22 17 59

55 1038 JINDRA Magdalena AUT 21 19 18 58

56 1067 ELLIOT Michelle BAR 18 20 18 56

57 1062 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 19 15 18 52

DNS 1674 SMITH Austen Jewell USA DNS

Foto: FITAV