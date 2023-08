Tiro a volo, Coppa del Mondo Lima 2022: anche Cristian Ciccotti eliminato in semifinale

Gare individuali stregate per gli italiani dello skeet in Coppa del Mondo di tiro a volo: a Lima, in Perù, così come accaduto tra le donne a Katiuscia Spada e Francesca Del Prete, anche Cristian Ciccotti tra gli uomini si ferma in semifinale. Fuori nelle qualificazioni Domenico Simeone e Marco Sablone.

Nella finale a quattro a spuntarla è stato il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, che allo shoot-off ha battuto per 4-3 (dopo il 37-37 dei 40 colpi regolamentari) l’argentino Federico Gil. Out dopo 30 piattelli in terza piazza lo statunitense Hayden Stewart, a quota 27. Il primo ad essere escluso è stato il danese Jesper Hansen, quarto con 15/20.

Nella seconda semifinale Cristian Ciccotti è uscito al quarto posto con 17/20, mentre sono stati promossi all’ultimo atto il danese Jesper Hansen, primo con 30/30, ed il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, secondo con 28/30, infine è stato escluso con 26/30 anche il transalpino Emmanuel Petit, terzo.

Nella prima semifinale sono stati promossi l’argentino Federico Gil e lo statunitense Hayden Stewart, entrambi a quota 28/30, mentre sono stati eliminati il dominicano Julio Elizardo Dujarric Lembcke, terzo con 23/30, e l’indiano Parampal Singh Guron, quarto con 15/20.

Gli altri due azzurri in gara sono stati eliminati nelle qualificazioni: nel gruppo al quattordicesimo posto (dodicesimo tra gli atleti in corsa per le semifinali) si sono classificati con 119/125 sia Domenico Simeone che Marco Sablone, fermatisi ad un solo piattello dallo shoot-off che poteva valere il passaggio del turno.

Foto: ISSF