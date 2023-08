Tennis, le convocate della Francia per la sfida all’Italia. L’esperienza di Cornet, Mladenovic fa paura in doppio

L’Italia sogna di raggiungere le finali della Billie Jean King Cup 2022, ma prima di questo traguardo c’è da battere la Francia ad Alghero. Venerdì 15 e sabato 16 va in scena la sfida con le transalpine, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che sa di avere una grande occasione, non solo perché gioca davanti al proprio pubblico, ma anche perché la selezione transalpina non sembra presentarsi in Sardegna nelle migliori condizioni.

Il capitano Julien Benneteau ha dovuto far fronte a qualche forfait, ridisegnando completamente le sue convocazioni. La Francia, infatti, dovrà fare a meno sia di Caroline Garcia (n°69 del mondo, ma ex Top-10) sia di Clara Burel (n°76 del ranking), fermate entrambe da infortuni: la prima ad un piede, la seconda agli addominali.

L’assenza di Garcia è certamente molto pesante per la Francia, perché la selezione transalpina perde un elemento importante sia in singolare sia in doppio, visto che con Kristina Mladenovic forma una coppia veramente forte, che ha raggiunto traguardi importanti anche nel circuito WTA. Anche Mladenovic, però, non sta benissimo e si è appena ritirata dal torneo in Portogallo ed in precedenza a Marbella ha perso in due set da Martina Trevisan (7-5 6-0).

Sicura di un posto in singolare è Alizé Cornet, giocatrice esperta e navigata, ma anche lei non sta certamente attraversando un momento felice dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. Da Melbourne sono arrivate molte sconfitte al primo turno e la numero 34 del mondo spera di ritrovarsi proprio in questo fine settimana. Julien Benneteau dovrà dunque scegliere il ruolo di seconda singolarista e potrebbe anche optare per una tra Oceane Dodin ed Harmony Tan, quest’ultima all’esordio assoluto con la maglia della Nazionale.

La sensazione è che la Francia si presenti ad Alghero un po’ incerottata, con tante incognite e non nel miglior momento. Un’occasione assolutamente ghiotta per l’Italia, che vuole continuare a crescere e punta alle finali della BJK Cup 2022 per ritornare nell’élite del tennis.

Foto: LaPresse